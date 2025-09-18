2025. szeptember 18. csütörtök Diána
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London. UK- 11.03.2024. A kínai BYD autógyártó cég logója és védjegye egy elektromos jármű elején.
Autó

Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég

MTI
2025. szeptember 18. 08:32

A BYD megerősítette, hogy 2025 végén elindul a szegedi gyár a Dolphin Surf modell gyártásával. A kínai autómárka részesedése a magyarországi elektromos járművek piacán az idén már megközelíti a 14 százalékot.

A BYD kínai autómárka részesedése a magyarországi elektromos járművek piacán az idén már megközelíti a 14 százalékot - közölte a BYD Magyarország. A márka, amely 2023-ban jelent meg Magyarországon, az idén az első nyolc hónapban 1180 személyautót és kisteherjárművet értékesített a magyar újautó-piacon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Augusztusban 141 eladott autóval már a BYD volt legnépszerűbb márka az elektromos járművek között, a legtöbbet vásárolt modellek tízes listáján pedig három BYD modell szerepelt - ismertették, kiemelve, hogy az európai kínálat a héten egy új modellel, a gyártó Super Hybrid hajtásláncát alkalmazó SEAL 6 DM-i modellel bővült.

Kapcsolódó cikkeink:

A magyarországi újautó-piacon az elektromos járművek részesedése az idén már 10 százalék fölé emelkedett. A BYD az év hátralévő részében is intenzíven terjeszkedik, az év végéig 4 új partnerrel bővül a hálózata, nyolc magyarországi városban lesz elérhető márkakereskedés.

A kínai márka Európában 2025 folyamán 12 új piacon jelent meg, a tervek szerint az európai márkakereskedések száma ezer fölé emelkedik. A BYD Auto célja az, hogy ott gyártson, ahol értékesít, ezért

megerősítették, hogy 2025 végén Magyarországon megkezdik a termelést a szegedi gyárban, korábbi bejelentés szerint a Dolphin modell gyártásával.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A BYD Magyarország beszámolt arról is, hogy az idei első félévben a kínai gyártó 23 százalékos növekedést ért el az előző év hasonló időszakához viszonyítva, az árbevétel elérte a 47 milliárd eurót. A márka részesdése az új energiával hajtott járművek globális piacán már 21 százalékos, ezzel piacvezető, ahogy az elektromos szegmensben is.

A BYD elkötelezett résztvevője a globális felmelegedés elleni küzdelemnek, célkitűzése, hogy 2030-ra 50 százalékkal csökkentse energiaintenzitását, 2045-re pedig tevékenysége karbonsemlegessé váljon - tájékoztattak.
Címlapkép: Getty Images
#kínai #gyár #elektromos autó #szeged #autógyár #autóipar #autógyártás #kína #kínai autók #BYD

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:45
09:31
09:15
09:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 17.
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
6 napja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
1 hónapja
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
1 hónapja
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
3 hete
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 08:02
Megbolondul az időjárás a következő napokban: ilyet ritkán látni szeptemberben, érdemes készülni
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 06:29
Így változik most pokollá rengeteg magyar munkahelye: nincs más kiút, csak a felmondás?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 09:02
Csípős hideg csapott le Magyarországra: itt alig volt kettő fok reggel