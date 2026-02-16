Közel három éve, hogy Eden Hazard visszavonult a profi labdarúgástól, azóta pedig feltűnően kerüli a nyilvánosságot.
Így szerepeltek ma a magyar short trackesek: kiesés, kicsúszás, nem a mi napunk volt
A milánói téli olimpia hétfői versenynapján mindkét magyar rövidpályás gyorskorcsolya-egység búcsúzni kényszerült. A férfi váltó egy szerencsétlen kicsúszás miatt maradt le a döntőről, míg Végi Diána Laura a női 1000 méteres táv negyeddöntőjében esett ki.
A magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó nem tudta kiharcolni a döntőbe jutást az 5000 méteres távon. A Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence és a dél-koreai gyökerekkel rendelkező Mun Vondzsun alkotta kvartett rendkívül erős mezőnyben versenyezett az elődöntőben. A magyar négyesnek három aranyéremre is esélyes együttessel kellett felvennie a küzdelmet.
A magyar csapat számára paradox módon éppen a sorsolás jelenthette volna a lehetőséget. Mivel három élcsapat került azonos futamba – amelyek közül mindössze kettő juthatott a fináléba –, nagyobb volt az esély a pozícióharcokból adódó szabálytalanságokra vagy hibákra.
Az 5000 méteres verseny kezdeti szakaszában a magyarok még a második pozíciót foglalták el, sőt átmenetileg az élre is álltak. A táv előrehaladtával azonban folyamatosan veszítettek pozícióikból, így a kanadai, az olasz, valamint a kínai váltó mögé szorultak. Bár a magyar együttes többször is felzárkózott a kisebb lemaradásokból, végül Major Dominik bukása megpecsételte a sorsukat. A versenyző csupán a sérült Jászapáti Péter helyetteseként, az utolsó pillanatban került a csapatba.
Az élmezőnyben kiélezett küzdelem zajlott, amelynek végén Kanada és Olaszország szerezte meg a továbbjutást. Érdekes fejlemény, hogy a magyarként kétszeres olimpiai aranyérmet nyert Liu Sao-angot felvonultató kínai együttes szintén lemaradt a döntőről. Így ők is a B-döntőben folytatják pénteken, akárcsak a magyar staféta.
A női 1000 méteres verseny negyeddöntőjében a 19 esztendős Végi Diána Laura képviselte a magyar színeket. A fiatal versenyző már azzal is figyelemre méltó teljesítményt nyújtott, hogy szombaton személyes csúccsal kvalifikálta magát a legjobb húsz közé. A negyeddöntőben azonban már a sportág krémjével találkozott.
A magyar versenyző a harmadik helyről indulva fokozatosan az utolsó pozícióba csúszott vissza, a hajrában azonban sikerült megelőznie elfáradó dél-koreai riválisát. További előrelépésre már nem volt lehetősége, mivel a három élversenyző jelentős előnyre tett szert, így végül negyedikként zárt.
A fiatal sportoló elárulta: még mindig nehezen dolgozza fel, hogy olimpiai mezőnyben, a sportág legnagyobb sztárjaival versenyezhet.
Nagyon nagy élmény és teljesen feldob, így felszabadultabbnak is érzem magam. Nincs bennem az, hogy sokkal jobbak. Amikor felmegyek egy futamra, akkor mindenkire úgy gondolok, hogy verhető. Most is megtettem minden tőlem telhetőt, ezért büszke vagyok magamra
– tette hozzá.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
A 25 éves ausztrál teniszező, Destanee Aiava váratlanul bejelentette visszavonulását, élesen bírálva a sportág kultúráját és a játékosokat érő online zaklatást.
Saját játékosaiba szállt bele páros lábbal a Barcika vezetőedzője: nem kímélte csapatát Kuttor Attila
Kuttor Attila szerint ugyan a csapat nagy része megfelelően teljesít, de mindig akad néhány játékos, aki tönkreteszi a mérkőzést.
Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.
Több meglepő eredmény is született a hétvégén a legjelentősebb bajnokságokban - lássuk, kinek hogy ment a hétvégén!
Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház kertjében rendez profi küzdősport-gálát.
Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása.
A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet az UEFA bíráskodásért felelős igazgatója.
Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?
A horvát tréner az idény végéig szóló megállapodást kötött az angol élvonalbeli együttessel.
A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.
Valentin-napon az öt topliga mellett a Fizz Liga is különleges programot kínál a futballrajongóknak.
A harmadosztályú Burton edzője meglepné Premier League-ellenfelét, a West Hamet a holnapi kupameccsen - ehhez minden eszközt bevet.
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa bocsánatot kért, amiért korábban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyságot "gyarmatosították a bevándorlók".
El se kezdődött az idény, már egymásnak ugrottak a Forma-1 sztárjai: nagyon odapörkölt Norris Verstappennek
Éles vita bontakozott ki Max Verstappen és Lando Norris között a 2026-tól életbe lépő Forma–1-es erőforrás-szabályokról.
Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését.
Sorozatban negyedszer hódította el a Speed Chess Championship trófeáját a világelső Magnus Carlsen.
