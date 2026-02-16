Így szerepeltek ma a magyar short trackesek: kiesés, kicsúszás, nem a mi napunk volt

A milánói téli olimpia hétfői versenynapján mindkét magyar rövidpályás gyorskorcsolya-egység búcsúzni kényszerült. A férfi váltó egy szerencsétlen kicsúszás miatt maradt le a döntőről, míg Végi Diána Laura a női 1000 méteres táv negyeddöntőjében esett ki.

A magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó nem tudta kiharcolni a döntőbe jutást az 5000 méteres távon. A Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence és a dél-koreai gyökerekkel rendelkező Mun Vondzsun alkotta kvartett rendkívül erős mezőnyben versenyezett az elődöntőben. A magyar négyesnek három aranyéremre is esélyes együttessel kellett felvennie a küzdelmet.

A magyar csapat számára paradox módon éppen a sorsolás jelenthette volna a lehetőséget. Mivel három élcsapat került azonos futamba – amelyek közül mindössze kettő juthatott a fináléba –, nagyobb volt az esély a pozícióharcokból adódó szabálytalanságokra vagy hibákra.

Az 5000 méteres verseny kezdeti szakaszában a magyarok még a második pozíciót foglalták el, sőt átmenetileg az élre is álltak. A táv előrehaladtával azonban folyamatosan veszítettek pozícióikból, így a kanadai, az olasz, valamint a kínai váltó mögé szorultak. Bár a magyar együttes többször is felzárkózott a kisebb lemaradásokból, végül Major Dominik bukása megpecsételte a sorsukat. A versenyző csupán a sérült Jászapáti Péter helyetteseként, az utolsó pillanatban került a csapatba.

Az élmezőnyben kiélezett küzdelem zajlott, amelynek végén Kanada és Olaszország szerezte meg a továbbjutást. Érdekes fejlemény, hogy a magyarként kétszeres olimpiai aranyérmet nyert Liu Sao-angot felvonultató kínai együttes szintén lemaradt a döntőről. Így ők is a B-döntőben folytatják pénteken, akárcsak a magyar staféta.

A női 1000 méteres verseny negyeddöntőjében a 19 esztendős Végi Diána Laura képviselte a magyar színeket. A fiatal versenyző már azzal is figyelemre méltó teljesítményt nyújtott, hogy szombaton személyes csúccsal kvalifikálta magát a legjobb húsz közé. A negyeddöntőben azonban már a sportág krémjével találkozott.

A magyar versenyző a harmadik helyről indulva fokozatosan az utolsó pozícióba csúszott vissza, a hajrában azonban sikerült megelőznie elfáradó dél-koreai riválisát. További előrelépésre már nem volt lehetősége, mivel a három élversenyző jelentős előnyre tett szert, így végül negyedikként zárt.

A fiatal sportoló elárulta: még mindig nehezen dolgozza fel, hogy olimpiai mezőnyben, a sportág legnagyobb sztárjaival versenyezhet.

Nagyon nagy élmény és teljesen feldob, így felszabadultabbnak is érzem magam. Nincs bennem az, hogy sokkal jobbak. Amikor felmegyek egy futamra, akkor mindenkire úgy gondolok, hogy verhető. Most is megtettem minden tőlem telhetőt, ezért büszke vagyok magamra

– tette hozzá.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA