Kékestetõ, 2025. november 21.Levelekre fagyott csapadék a havazás után Kékestetõn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idõ várható a hétvégén, többfelé havazhat is.MTI/Komka Péter
Utazás

Újra támad a tél, riadót fújt az Operatív Törzs: komoly havazás, ónos eső csap le az országra

Pénzcentrum
2026. február 18. 17:03

Az Operatív Törzs felhívja a figyelmet, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat. Délelőtt Budapesten és az Északi-középhegységben várható havazás, havas eső, majd eső. Budapesttől délre minimális, a fővárostól északra azonban 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat. Az Északi-középhegységben 3-8 centiméter, az északi határon akár 10 centiméter hó is várható.

Csütörtök délután délnyugat felől 10-20 milliméter csapadék várható, ennek halmazállapota az előrejelzések szerint egyelőre bizonytalan.

Péntek hajnalban északnyugat felől havas eső, hó várható, a Dunántúl északi részén 10-20 centiméter hó is eshet, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékben akár ezt meghaladó mennyiség is. Pénteken északkeleten és a Dunántúlon viharos szélre lehet számítani, ami akár hófúvást is okozhat. Szombat hajnalban -10, -15 Celsius-fok sem kizárt.

Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy indulás előtt tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről a https://met.hu/ oldalon, az útviszonyokról pedig az https://www.utinform.hu oldalon. Ahol ónos eső, vagy hófúvás miatt meteorológiai riasztás lenne érvényben, ott, aki teheti, inkább ne induljon útnak. Használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását a VÉSZ-t.

Aki autóval indul el, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg. Az autóba érdemes némi élelmiszert, egy palack ivóvizet és egy kabátot is bekészíteni. Indulás előtt a havat az egész járműről le kell takarítani, nem csak a szélvédőkről. Aki bajba jutott embert, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Ha valahol a közművek sérülése miatt huzamosabb időn át kiesne fűtés és a lakóházak lehűlnek, ott a katasztrófavédelem az önkormányzattal közösen melegedőhelyeket nyit meg. Ha egy település, vagy településrész átmenetileg megközelíthetetlenné válna, a készenléti szervek gondoskodni fognak az emberek ellátásáról.
Címlapkép: Getty Images
