Kiderült, mikor indulhat el a debreceni BMW-gyár: ez a modell készül majd Magyarországon

A BMW októbertől kezdi meg az iX3 elektromos modelljének gyártását új debreceni üzemében, amellyel a vállalat visszahódítaná elvesztett pozícióit a kínai versenytársakkal szemben az elektromos autók piacán - számolt be a Reuters.

A német luxusautó-gyártó szerdai közleménye szerint a sorozatgyártás október végén indul el a magyarországi létesítményben. Az új modell gyártási kapacitását fokozatosan, több szakaszban fogják növelni a termelés megkezdése után.

Az első jármű várhatóan 2025 végén gördül le a gyártósorról, az európai értékesítés pedig 2026 márciusában kezdődik meg. A BMW az iX3 modellel kíván visszatérni az elektromos járművek versenyébe, ahol jelentős lemaradásba került kínai versenytársaival szemben.

Debrecenben a kínai BYD elektromosautó-gyártó is üzemet épít, ami Orbán Viktor miniszterelnök azon törekvését tükrözi, hogy kínai elektromos jármű- és akkumulátorgyártó üzemeket vonzzon az országba.