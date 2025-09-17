Eláraszthatják Algyőt a BYD kínai munkásai: a lakosság tiltakozik, többen a kóbor macskákat is féltik

Ágyakat és matracokat már vittek, engedély azonban még nincs: 350 kínai munkás költözhet Algyő határába. A BYD-gyár építése csúszik, a munkásokat azonban valahol el kell helyezni - derült ki egy minap tartott lakossági fórumon.

350 kínai vendégmunkást szállásolna el a szegedi Jura Ipari Parkban a BYD alvállalkozója, az AE Corporation. Csupán a polgármester aláírása hiányzik, hogy a terv zöld utat kapjon. Molnár Áron azonban a döntés előtt kíváncsi volt a lakosság véleményére, akik köztudottan erősen ragaszkodnak Algyő jelenlegi arculatához - írta a Kisalföld.

Ahogy Molnár Áron a lakossági fórumon fogalmazott, az már egyértelmű, hogy a BYD-gyár építése nem a tervezett ütemben halad. Kiderült, hogy az eredeti tervek szerint két konténerváros épült volna a kínai elektromosautó-gyár területén: az egyik 800, a másik 1000 kínai munkás elszállásolására lett volna alkalmas. Eddig azonban csak utóbbi épült meg és jelenleg telt házzal funkcionál.

„Mivel csúszik az építkezés, az előzetesen betervezett alvállalkozói feladatokra Kínából idehozni szándékozott munkásoknak jelenleg nincs az üzem területén szállás” – foglalta össze a helyzetet Molnár Áron.

Az említett alvállalkozó az AE Corporation ezért is lázasan keresi a szálláslehetőségeket Szegeden és környékén, hogy elindulhasson az idehozni szándékozott, további 800 kínai munkás vízumának kiállítása. Szegeden már több városrészben bérbe is vettek kisebb, 30-40 fő befogadására alkalmas ingatlanokat. A kutatás során eljutottak az algyői Jura Ipari Parkba is, azonban az algyői önkormányzatot kihagyták a tárgyalásokból.

Mint kiderült, a Jura Ipari Park többségében az Algyő Park Kft. tulajdona, 30 százalékban azonban az algyői önkormányzat a tulajdonos. Molnár Áron elmondta, hogy az idegenrendészettől tudta meg, hogy milyen tárgyalások és előkészületek zajlanak a 47-es főút túloldalán a Jura Ipari Park és a BYD-gyár alvállalkozója között. Ekkor a polgármester a parkban rendkívüli taggyűlést hívott össze, ahol azzal szembesült, hogy az egyik épületre már meg is köttetett a bérleti szerződés.

Sőt, már ágyakkal és matracokkal is elkezdték berendezni az épületet.

Időközben kiderült azonban, hogy a polgármester aláírása nélkül semmiféle bérleti szerződés nem léphet érvénybe a park és a kínai alvállalkozó között - ezért is hívta össze a lakossági fórumot.

A fórumon szóba került a biztonság, a közegészségügyi kockázatok és a helyi közlekedés is, ugyanakkor a polgármester szerint a projektből bevétel is származhat, például a települési kamerarendszer fejlesztésére és a Sport utca felújítására.

Az AE Corporation vállalta, hogy a kínai vendégmunkásokat külön buszokkal utaztatják a BYD-gyár építési területére dolgozni és vissza a szálláshelyükre. Napi három étkezést biztosítanak a munkásoknak, takarító céggel szerződnek, továbbá a munkások leadhatják majd napi szükségleteiket, rendeléseiket pedig a parkba szállítják. Sőt, azt is felajánlotta a világcég, hogy a kínai kultúra iránt érzékenyítő programokat is szervez Algyőn.

A polgármester a további, esetleges feltételek között említette a parkban biztonsági szolgálat működtetését, élelmiszer- és italbolt üzemeltetését. Arra is kitért, hogy ragaszkodna ahhoz, hogy rossz tapasztalatok esetén a szerződés felbontható legyen, továbbá, hogy új bérleti szerződés a jövőben csak önkormányzati engedéllyel lehessen megköthető.

Nem vicc: kóbor macskák rejtélyes, sorozatos eltűnését is összefüggésbe hozták a kínai vendégmunkásokkal

A lakossági fórumon az aggodalmak között néhány szóbeszéd is felmerült, miszerint a kínai munkások előszeretettel vesznek rossz gépkocsikat, amelyekben heten-nyolcan is utaznak egyszerre, mindig kihangosított telefonon telefonálnak. Sőt volt, aki szegedi kóbor macskák rejtélyes, sorozatos eltűnését is összefüggésbe hozta a kínai vendégmunkásokkal.

Voltak olyan lakosok is, akik az algyői közbiztonság iránti aggodalmukat fejezték ki, más azt vette fel, hogy mekkora esélye lenne, hogy megrohamozzák hétvégente a kínai munkások a Borbála Fürdőt, de volt olyan is, aki pozitív személyes tapasztalatairól számolt be kínai vendégmunkásokkal. Molnár Áron végezetül kiemelte, hogy a bérleti szerződés aláírása nélkül a munkások elhelyezése nem lehetséges, így a végső döntés teljes mértékben az ő kezében van.