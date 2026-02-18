Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.
Újabb háborúra készülhet Donald Trump: már napokon belül elindulhat az akció
Az Egyesült Államok és Izrael közös katonai akcióra készülhet Irán ellen, amely az Axios információi szerint akár napokon vagy heteken belül megkezdődhet. A diplomáciai erőfeszítések ellenére a felek közötti szakadék jelentős maradt, miközben a térségben példátlan méretű amerikai haderő-összevonás figyelhető meg.
Az Axios értesülései alapján Washington egy nagyszabású, Irán elleni katonai művelet küszöbén állhat. A beavatkozás sokkal közelebb van a megvalósuláshoz, mint ahogy azt az amerikai közvélemény jelentős része feltételezi. A katonai felkészülés jelenlegi tempója arra utal, hogy a konfliktus napokon vagy heteken belül kitörhet.
A lap forrásai szerint nem korlátozott, célzott csapásmérésről, hanem egy hosszan elnyúló, átfogó hadműveletről van szó, amely akár hetekig is eltarthat. Az amerikai és izraeli erők közös tervei messze túlmutatnak a tavaly júniusi, Izrael által vezetett tizenkét napos háborún. Ahhoz a konfliktushoz Washington az iráni nukleáris infrastruktúra föld alatti létesítményeinek felszámolása érdekében csatlakozott. A jelenlegi forgatókönyv szerint azonban a mostani akció már közvetlenül az iráni vezetés hatalmát veszélyeztetné.
A diplomáciai csatornák még nyitva állnak: kedden Genfben háromórás megbeszélést folytatott Jared Kushner és Steve Witkoff Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel. Noha a tárgyaló felek haladásról számoltak be, amerikai kormányzati források szerint a nézetkülönbségek továbbra is áthidalhatatlannak tűnnek, az áttörés esélye pedig minimális. Mike Pence alelnök a Fox Newsnak adott interjújában világossá tette: miközben Trump elnök megegyezésre törekszik, nem kizárt, hogy a diplomáciai út elérte természetes végpontját.
Ezzel párhuzamosan a térségben zajló amerikai katonai felvonulás rekordméretűvé duzzadt. Jelenleg két repülőgéphordozó-kötelék, több tucat haditengerészeti egység, több száz harci repülőgép és számos rakétavédelmi rendszer települt a régióba, további erősítések pedig úton vannak. Az elmúlt időszakban több mint százötven katonai szállítógép juttatott el fegyverrendszereket és hadianyagot a Közel-Keletre. Csupán az elmúlt huszonnégy órában ötven további vadászrepülőgép – köztük F-35-ös, F-22-es és F-16-os típusú gépek – indult a térség felé.
Az izraeli vezetés – amelynek kinyilvánított célja nemcsak a nukleáris és rakétaprogramok felszámolása, hanem a teheráni rezsim megbuktatása is – két kormányzati forrás szerint napokon belül kitörő háborúval számol. Egyes washingtoni források ugyanakkor arra utalnak, hogy az amerikai félnek több időre lehet szüksége a felkészüléshez. Lindsey Graham republikánus szenátor például hetekre becsülte a lehetséges katonai akcióig hátralévő időt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Trump elnök egyik tanácsadója kilencven százalékosra értékelte annak valószínűségét, hogy a katonai műveletet az elkövetkező hetekben végrehajtják. Megjegyezte: "A főnök kezdi elveszíteni a türelmét."
A keddi genfi találkozót követően amerikai tisztségviselők közölték: Teheránnak két héten belül konkrét javaslattal kell előállnia. Érdekes egybeesés, hogy tavaly június 19-én a Fehér Ház hasonló, kéthetes határidőt szabott a további egyeztetések és a fegyveres fellépés közötti választásra. Három nappal később megindult a Midnight Hammer fedőnevű hadművelet.
Jelenleg semmi nem utal diplomáciai áttörésre, ugyanakkor a közelgő konfliktus jelei sokasodnak. Mivel a Kongresszus és a közvélemény figyelmét más kérdések foglalják le, az évtized talán legmeghatározóbb közel-keleti amerikai katonai beavatkozásáról gyakorlatilag nincs nyilvános diskurzus.
A közzétett videókon füst emelkedik a terület fölött, amely több katonai és stratégiai létesítmény közelében található.
Karnyújtásnyira a béke Ukrajnában? Szivárognak a hírek a tárgyalásokról: közelednek az orosz és ukrán álláspontok
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint jelentős eredményeket hozott az orosz–ukrán konfliktus rendezése érdekében zajló genfi béketárgyalások első fordulója.
Szigorúbb határellenőrzések és egyre több hazatérő: csökken a bevándorlók száma Németországban és az EU-ban.
Megrázó jóslatot kapott Európa legerősebb országa: brutálisan fogy a lakosság - még pár év, és több millióan eltűnnek
A 2030-ig tartó bevándorlás várhatóan jelentősen alacsonyabb lesz a korábban előrejelzettnél.
Elszólta magát Putyin erős embere: Készek vagyunk akár több millió embert is elveszíteni Ukrajnában!
Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett.
Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll.
Az orosz erők Starlink-hozzáférésének blokkolása is szerepet játszhatott a gyors ukrán előretörésben.
Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek
Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
Robert Fico miniszterelnök szerint a bővítéssel az ország csökkenthetné ráutaltságát a szomszédos államok által nyújtott légtérvédelmi segítségre.
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
Az amerikai elnök szerint a Béketanács "korlátlan lehetőségekkel bír", és a jövőben akár az ENSZ szerepét is átveheti.
Néhány étel sokaknál kiveri a biztosítékot, mégis nemzeti kedvenceknek számítanak. De mit árulnak el a bizarr étkek az ízlésünkről? Mutatjuk!
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
A statisztikai korrekciók elvégzése után is szignifikáns maradt a különbség a csoportok között.
Döbbenetes új részletek derültek ki Alekszej Navalnij haláláról: óriási a felháborodás, újabb szankciók jöhetnek
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt.
Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák.
Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol a béketárgyalás következő fordulójára fog sor kerülni.
A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén