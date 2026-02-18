Újabb háborúra készülhet Donald Trump: már napokon belül elindulhat az akció

Az Egyesült Államok és Izrael közös katonai akcióra készülhet Irán ellen, amely az Axios információi szerint akár napokon vagy heteken belül megkezdődhet. A diplomáciai erőfeszítések ellenére a felek közötti szakadék jelentős maradt, miközben a térségben példátlan méretű amerikai haderő-összevonás figyelhető meg.

Az Axios értesülései alapján Washington egy nagyszabású, Irán elleni katonai művelet küszöbén állhat. A beavatkozás sokkal közelebb van a megvalósuláshoz, mint ahogy azt az amerikai közvélemény jelentős része feltételezi. A katonai felkészülés jelenlegi tempója arra utal, hogy a konfliktus napokon vagy heteken belül kitörhet.

A lap forrásai szerint nem korlátozott, célzott csapásmérésről, hanem egy hosszan elnyúló, átfogó hadműveletről van szó, amely akár hetekig is eltarthat. Az amerikai és izraeli erők közös tervei messze túlmutatnak a tavaly júniusi, Izrael által vezetett tizenkét napos háborún. Ahhoz a konfliktushoz Washington az iráni nukleáris infrastruktúra föld alatti létesítményeinek felszámolása érdekében csatlakozott. A jelenlegi forgatókönyv szerint azonban a mostani akció már közvetlenül az iráni vezetés hatalmát veszélyeztetné.

A diplomáciai csatornák még nyitva állnak: kedden Genfben háromórás megbeszélést folytatott Jared Kushner és Steve Witkoff Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel. Noha a tárgyaló felek haladásról számoltak be, amerikai kormányzati források szerint a nézetkülönbségek továbbra is áthidalhatatlannak tűnnek, az áttörés esélye pedig minimális. Mike Pence alelnök a Fox Newsnak adott interjújában világossá tette: miközben Trump elnök megegyezésre törekszik, nem kizárt, hogy a diplomáciai út elérte természetes végpontját.

Ezzel párhuzamosan a térségben zajló amerikai katonai felvonulás rekordméretűvé duzzadt. Jelenleg két repülőgéphordozó-kötelék, több tucat haditengerészeti egység, több száz harci repülőgép és számos rakétavédelmi rendszer települt a régióba, további erősítések pedig úton vannak. Az elmúlt időszakban több mint százötven katonai szállítógép juttatott el fegyverrendszereket és hadianyagot a Közel-Keletre. Csupán az elmúlt huszonnégy órában ötven további vadászrepülőgép – köztük F-35-ös, F-22-es és F-16-os típusú gépek – indult a térség felé.

Az izraeli vezetés – amelynek kinyilvánított célja nemcsak a nukleáris és rakétaprogramok felszámolása, hanem a teheráni rezsim megbuktatása is – két kormányzati forrás szerint napokon belül kitörő háborúval számol. Egyes washingtoni források ugyanakkor arra utalnak, hogy az amerikai félnek több időre lehet szüksége a felkészüléshez. Lindsey Graham republikánus szenátor például hetekre becsülte a lehetséges katonai akcióig hátralévő időt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Trump elnök egyik tanácsadója kilencven százalékosra értékelte annak valószínűségét, hogy a katonai műveletet az elkövetkező hetekben végrehajtják. Megjegyezte: "A főnök kezdi elveszíteni a türelmét."

A keddi genfi találkozót követően amerikai tisztségviselők közölték: Teheránnak két héten belül konkrét javaslattal kell előállnia. Érdekes egybeesés, hogy tavaly június 19-én a Fehér Ház hasonló, kéthetes határidőt szabott a további egyeztetések és a fegyveres fellépés közötti választásra. Három nappal később megindult a Midnight Hammer fedőnevű hadművelet.

Jelenleg semmi nem utal diplomáciai áttörésre, ugyanakkor a közelgő konfliktus jelei sokasodnak. Mivel a Kongresszus és a közvélemény figyelmét más kérdések foglalják le, az évtized talán legmeghatározóbb közel-keleti amerikai katonai beavatkozásáról gyakorlatilag nincs nyilvános diskurzus.