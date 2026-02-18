2026. február 18. szerda Bernadett
Az amerikai hadsereg katonáinak egy csoportja védekező pozíciót foglal el egy lerombolt épületben, felkészülve minden bajra, ami az útjukba kerül.
Világ

Újabb háborúra készülhet Donald Trump: már napokon belül elindulhat az akció

Pénzcentrum
2026. február 18. 16:12

Az Egyesült Államok és Izrael közös katonai akcióra készülhet Irán ellen, amely az Axios információi szerint akár napokon vagy heteken belül megkezdődhet. A diplomáciai erőfeszítések ellenére a felek közötti szakadék jelentős maradt, miközben a térségben példátlan méretű amerikai haderő-összevonás figyelhető meg.

Az Axios értesülései alapján Washington egy nagyszabású, Irán elleni katonai művelet küszöbén állhat. A beavatkozás sokkal közelebb van a megvalósuláshoz, mint ahogy azt az amerikai közvélemény jelentős része feltételezi. A katonai felkészülés jelenlegi tempója arra utal, hogy a konfliktus napokon vagy heteken belül kitörhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lap forrásai szerint nem korlátozott, célzott csapásmérésről, hanem egy hosszan elnyúló, átfogó hadműveletről van szó, amely akár hetekig is eltarthat. Az amerikai és izraeli erők közös tervei messze túlmutatnak a tavaly júniusi, Izrael által vezetett tizenkét napos háborún. Ahhoz a konfliktushoz Washington az iráni nukleáris infrastruktúra föld alatti létesítményeinek felszámolása érdekében csatlakozott. A jelenlegi forgatókönyv szerint azonban a mostani akció már közvetlenül az iráni vezetés hatalmát veszélyeztetné.

A diplomáciai csatornák még nyitva állnak: kedden Genfben háromórás megbeszélést folytatott Jared Kushner és Steve Witkoff Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel. Noha a tárgyaló felek haladásról számoltak be, amerikai kormányzati források szerint a nézetkülönbségek továbbra is áthidalhatatlannak tűnnek, az áttörés esélye pedig minimális. Mike Pence alelnök a Fox Newsnak adott interjújában világossá tette: miközben Trump elnök megegyezésre törekszik, nem kizárt, hogy a diplomáciai út elérte természetes végpontját.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezzel párhuzamosan a térségben zajló amerikai katonai felvonulás rekordméretűvé duzzadt. Jelenleg két repülőgéphordozó-kötelék, több tucat haditengerészeti egység, több száz harci repülőgép és számos rakétavédelmi rendszer települt a régióba, további erősítések pedig úton vannak. Az elmúlt időszakban több mint százötven katonai szállítógép juttatott el fegyverrendszereket és hadianyagot a Közel-Keletre. Csupán az elmúlt huszonnégy órában ötven további vadászrepülőgép – köztük F-35-ös, F-22-es és F-16-os típusú gépek – indult a térség felé.

Az izraeli vezetés – amelynek kinyilvánított célja nemcsak a nukleáris és rakétaprogramok felszámolása, hanem a teheráni rezsim megbuktatása is – két kormányzati forrás szerint napokon belül kitörő háborúval számol. Egyes washingtoni források ugyanakkor arra utalnak, hogy az amerikai félnek több időre lehet szüksége a felkészüléshez. Lindsey Graham republikánus szenátor például hetekre becsülte a lehetséges katonai akcióig hátralévő időt.

Trump elnök egyik tanácsadója kilencven százalékosra értékelte annak valószínűségét, hogy a katonai műveletet az elkövetkező hetekben végrehajtják. Megjegyezte: "A főnök kezdi elveszíteni a türelmét."

A keddi genfi találkozót követően amerikai tisztségviselők közölték: Teheránnak két héten belül konkrét javaslattal kell előállnia. Érdekes egybeesés, hogy tavaly június 19-én a Fehér Ház hasonló, kéthetes határidőt szabott a további egyeztetések és a fegyveres fellépés közötti választásra. Három nappal később megindult a Midnight Hammer fedőnevű hadművelet.

Jelenleg semmi nem utal diplomáciai áttörésre, ugyanakkor a közelgő konfliktus jelei sokasodnak. Mivel a Kongresszus és a közvélemény figyelmét más kérdések foglalják le, az évtized talán legmeghatározóbb közel-keleti amerikai katonai beavatkozásáról gyakorlatilag nincs nyilvános diskurzus.
Címlapkép: Getty Images
