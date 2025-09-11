A Magyar Bankszövetség több tagja az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstopként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét.
Mi folyik a CATL debreceni gyárában? Nagy átalakítást jelentettek be
A kínai CATL rugalmasabbá teszi debreceni akkumulátorgyárát, hogy alkalmazkodjon az európai autóipar változó igényeihez.
A világ vezető akkumulátorgyártója, a Contemporary Amperex Technology (CATL) stratégiai módosítást hajt végre a Debrecenben épülő üzemében - számolt be a Bloomberg.
A vállalat a gyártókapacitást úgy alakítja át, hogy a hagyományos ternáris lítium-ion akkumulátorok mellett költséghatékonyabb lítium-vasfoszfát (LFP) és nátrium-ion energiatárolókat is képes legyen előállítani.
A termelés a jelenlegi ütemterv szerint 2025 végén vagy 2026 első hónapjaiban indulhat el. A beruházás kiemelkedő jelentőségű a magyar gazdaság számára, hiszen az ország történetének legnagyobb zöldmezős ipari fejlesztéséről van szó.
Az ősz az autósok számára mindig kihívásokkal teli időszak: a nappalok egyre rövidülnek, a forgalom sűrűsödik, a hőmérséklet ingadozik, és az utak állapota gyakran egyik...
Az M1-es felújítása idején kötelezően az autópályán tartanák a teherforgalmat, amit a fuvarozók bevételnövelési szándéknak tartanak.
A három német autógyár még mindig tarol Európában, hárman együtt több mint egymillió darab új járművet adtak el az első hét hónapban.
Jövőre öt vármegyében az eredeti ár töredékét kell majd fizetni az autópálya-matricáért.
A belépőszintű ë-C3 elektromos Citroën ára 8,99 millió forint, 200 km-es hatótávval és 40 perces töltési idővel.
Az éves infláció 4,3 százalékos emelkedést eredményez a 2026-os e-matrica árakban, de az M1-es környékén kedvezményt kapnak az autósok.
Meglepő fordulat a kínai BYD-től: mégsem halasztják el a magyarországi gyártás beindítását.
a Tesla augusztusban az amerikai elektromos autó eladások mindössze 38%-át tudhatta magáénak, ami 2017 októbere óta a legalacsonyabb érték.
A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.
Szalagkorlát-javítási munkálatokat végeznek 2025. szeptember 8-án, hétfő éjszaka az M2-M0 csomópontban, valamint Csömör térségében.
A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra növeli a vállalati elektromos autó támogatási program keretösszegét.
A kínai CATL akkumulátorgyártó magyarországi üzeme várhatóan jövő év elejére megkezdi a termelést, jelentette be a vállalat európai vezérigazgatója.
A győri Audi jövője viszont bizonytalanabbá vált az elektromos átállás miatt.
Az új, tisztán elektromos BMW iX3-at 2025 őszétől Debrecenben gyártják, hatótávja akár 805 kilométer is lehet.
Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára.
Oliver Zipse szerint az EU 2035-ös motortiltása figyelmen kívül hagyja a teljes járműellátási lánc kibocsátását.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés.
A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban.
