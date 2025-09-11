Mi folyik a CATL debreceni gyárában? Nagy átalakítást jelentettek be

A kínai CATL rugalmasabbá teszi debreceni akkumulátorgyárát, hogy alkalmazkodjon az európai autóipar változó igényeihez.

A világ vezető akkumulátorgyártója, a Contemporary Amperex Technology (CATL) stratégiai módosítást hajt végre a Debrecenben épülő üzemében - számolt be a Bloomberg.

A vállalat a gyártókapacitást úgy alakítja át, hogy a hagyományos ternáris lítium-ion akkumulátorok mellett költséghatékonyabb lítium-vasfoszfát (LFP) és nátrium-ion energiatárolókat is képes legyen előállítani.

A termelés a jelenlegi ütemterv szerint 2025 végén vagy 2026 első hónapjaiban indulhat el. A beruházás kiemelkedő jelentőségű a magyar gazdaság számára, hiszen az ország történetének legnagyobb zöldmezős ipari fejlesztéséről van szó.