A group of cars parked in marked bays.
Autó

Autósok, figyelem, mától már ezért is brutál bírság jár: simán kiszúrja a VÉDA-kapu, nincs menekvés

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 10:04

Szeptember 18-tól életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kiszabható bírság mértékét, miután júliustól ez a szabálysértés már az objektív felelősség körébe tartozik.

Az új szabályozás értelmében amennyiben VÉDA-kamera vagy rendőrségi felvétel rögzíti, hogy valaki nem használja a biztonsági övet, a büntetést automatikusan a jármű üzembentartója kapja meg, hasonlóan a gyorshajtási bírságokhoz - írja a hvg.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyszíni ellenőrzések esetében nem változik a gyakorlat: a rendőr továbbra is egyenként bírságolja meg az övet nem használó személyeket, a vezetőt pedig közlekedési előéleti ponttal is szankcionálják, ha elmulasztotta becsatolni a biztonsági övet.

Berzai Zsolt rendőr alezredes a rendőrség sajtótájékoztatóján kiemelte: "A biztonsági öv a legfontosabb passzív biztonsági eszköz, amely akár 50–60 százalékkal csökkenti a sérülés vagy a halál esélyét balesetnél." Ennek ellenére még mindig jelentős azok száma, akik nem használják ezt a védőeszközt, különösen a hátsó üléseken.

A hatóság adatai szerint a helyzet javuló tendenciát mutat: míg 2022-ben a hátsó utasoknak mindössze 57 százaléka használta a biztonsági övet, 2023-ra ez az arány 65 százalékra emelkedett. A javulás ellenére tavaly több mint ezer személy szenvedett sérülést, és 92-en vesztették életüket a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A rendőrség célkitűzése, hogy az övhasználati arány elérje a 95 százalékot, ezáltal csökkentve a közúti balesetek halálos kimenetelének valószínűségét. Az ORFK hangsúlyozta: "A biztonsági öv nem korlátoz, hanem életet ment."
Címlapkép: Getty Images
