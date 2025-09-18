200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wolt cégcsoport.
Autósok, figyelem, mától már ezért is brutál bírság jár: simán kiszúrja a VÉDA-kapu, nincs menekvés
Szeptember 18-tól életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kiszabható bírság mértékét, miután júliustól ez a szabálysértés már az objektív felelősség körébe tartozik.
Az új szabályozás értelmében amennyiben VÉDA-kamera vagy rendőrségi felvétel rögzíti, hogy valaki nem használja a biztonsági övet, a büntetést automatikusan a jármű üzembentartója kapja meg, hasonlóan a gyorshajtási bírságokhoz - írja a hvg.hu.
A helyszíni ellenőrzések esetében nem változik a gyakorlat: a rendőr továbbra is egyenként bírságolja meg az övet nem használó személyeket, a vezetőt pedig közlekedési előéleti ponttal is szankcionálják, ha elmulasztotta becsatolni a biztonsági övet.
Berzai Zsolt rendőr alezredes a rendőrség sajtótájékoztatóján kiemelte: "A biztonsági öv a legfontosabb passzív biztonsági eszköz, amely akár 50–60 százalékkal csökkenti a sérülés vagy a halál esélyét balesetnél." Ennek ellenére még mindig jelentős azok száma, akik nem használják ezt a védőeszközt, különösen a hátsó üléseken.
A hatóság adatai szerint a helyzet javuló tendenciát mutat: míg 2022-ben a hátsó utasoknak mindössze 57 százaléka használta a biztonsági övet, 2023-ra ez az arány 65 százalékra emelkedett. A javulás ellenére tavaly több mint ezer személy szenvedett sérülést, és 92-en vesztették életüket a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.
A rendőrség célkitűzése, hogy az övhasználati arány elérje a 95 százalékot, ezáltal csökkentve a közúti balesetek halálos kimenetelének valószínűségét. Az ORFK hangsúlyozta: "A biztonsági öv nem korlátoz, hanem életet ment."
Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni
Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a K4, amely minden bizonnyal a Ceed-családot fogja váltani a palettán.
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
A BYD megerősítette, hogy 2025 végén elindul a szegedi gyár a Dolphin Surf modell gyártásával.
A BMW októbertől kezdi meg az iX3 elektromos modelljének gyártását új debreceni üzemében.
Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?
A döntés célja, hogy biztosítsák a vállalat globális működésének biztonságos és ellenőrzött újraindítását.
Sok autós panaszkodik a szembejövő forgalom túl erős fénye miatt. Az ADAC műszaki szakemberei ezért LED-fényszórórendszereket vizsgáltak meg.
Elon Musk egymilliárd dollár értékben vásárolt Tesla-részvényeket, ami közel 3,6 százalékos árfolyamemelkedést eredményezett.
Lerobbant egy tehervonat az átjáró közelében, és az autósok, valamint egy busz sem akart várakozni a fehér jelzésre. Csakhogy ezzel az életüket kockáztatták.
Magyarországon jelenleg mintegy 280 trafibox található az utak mellett.
A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik.
A kínai elektromos és hidrogén meghajtású buszokat és teherautókat gyártó vállalat 30-50 millió dolláros beruházást tervez.
A Stellantis autóipari csoport új, megfizethető miniautó-kategória létrehozását javasolja az európai piacon, amely segíthetne csökkenteni a kontinens autóállományának környezeti terhelését.
2024-ben összesen 2 millió 93 ezer jogosulatlan úthasználatot regisztráltak a hazai autópályákon, ami miatt bírságot is kiszabtak.
A kínai CATL rugalmasabbá teszi debreceni akkumulátorgyárát, hogy alkalmazkodjon az európai autóipar változó igényeihez.
Továbbra is toronymagasan vezet a BMW X-sorozat a legnépszerűbb SUV-ok toplistáján.
Szerdán mutatták be új reklámkampányukat, amely a vállalat szerint alapvető változást jelent a márka kommunikációjában.
Évente 7 ezer nagyvadat gázolnak el itthon: résen kell lenni, most jön a legveszélyesebb időszak az utakon
Az elmúlt hetekben ismét megnőtt a vadbalesetekről beszámoló hírek száma, ami összefügésben áll az állatok párzási időszakban megváltozó viselkedésével.
Az ősz az autósok számára mindig kihívásokkal teli időszak: a nappalok egyre rövidülnek, a forgalom sűrűsödik, a hőmérséklet ingadozik, és az utak állapota gyakran egyik...
Az M1-es felújítása idején kötelezően az autópályán tartanák a teherforgalmat, amit a fuvarozók bevételnövelési szándéknak tartanak.
