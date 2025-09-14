Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség

Lisszabon siklóvasút baleset 2025: így működik a Glória sikló Lisszabonban, mutatjuk, mi állt a Gloria sikló baleset hátterében. Hol vannak a legjobb siklóvasutak Európában?
Évről évre több ezer kémény bizonyul életveszélyesnek Magyarországon - és tiltják meg használatukat a hatóságok -, ezért a rendszeres ellenőrzés és tisztítás kulcsfontosságú a tragédiák megelőzésében. Kevesen tudják, de családi házak esetében ingyenes a kéményseprés, csak kérni kell - automatikusan viszont nem mennek ki a szakemberek. A katasztrófavédelem adatai szerint 2024-ben több mint 150 ezer családi házban dolgoztak a kéményseprők, idén pedig már augusztusig 80 ezer ingyenes ellenőrzést végeztek.
2024-ben több mint 150 ezer családi ház megrendelését teljesítették a katasztrófavédelem kéményseprői. Idén augusztusig 80 ezer családi házban végeztek ingyenes kéményellenőrzést - közölte a Pénzcentrum kérdésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Kiemelték: a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan, a kéménytulajdonosnak kell időpontot foglalnia.
Hozzátették, hogy az ingyenes ellenőrzésre 90 napon belül kell időpontot adni, ha egy háztulajdonos igényli - ezt online is meg lehet tenni ezen a weboldalon.
A mennyiben a családi ház kéményére gázüzemű fűtőberendezés van csatlakoztatva, ajánlott kétévente ellenőriztetni. Ha viszont szilárd tüzelésű fűtőeszközt használnak, az éves ellenőrzés javasolt.
A kéményseprők leterheltsége vármegyénként eltérő, azt az időjárás is befolyásolja. Az első őszi hidegek alkalmával ugrásszerűen megnő az időpontfoglalások száma
- tette hozzá az OKF. Arra is felhívták a figyelmet, hogy társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők, nem kell külön időpontot kérni, a munkatervet minden év elején teszik közzé, ezt itt lehet megnézni. Illetve ezen az oldalon a „Mikor jön a kéményseprő?” résznél a vármegye, település és közterület megfelelő kiválasztásával is elérhető, hogy az adott társasházhoz mikor érkeznek a kéményseprők a munkarend szerint.
Kérdésünkre elárulták, hogy évente átlagosan 4000 kémény használatát tiltják meg a szakemberek valamilyen hiányosság miatt. Ugyanis amennyiben a kéményseprők életveszélyes égéstermék-elvezetőt találnak, hibakódot állapítanak meg, felhívják a kéménytulajdonos figyelmét, hogy ne használja a kéményt.
A tűzvédelmi hatóság pedig megtiltja az égéstermék-elvezető használatát, egyben felszólítja az ingatlantulajdonost az életveszélyes állapot megszüntetésére. Amennyiben valaki használja az életveszélyes kéményt, azontúl, hogy saját és családja életét kockáztatja, tűzvédelmi bírságra is számíthat
- ismertették. A vonatkozó rendelet szerint
ha a szabálysértés az tüzet vagy robbanást idézett elő, a bírság legkisebb mértéke 10 ezer forint, a maximális büntetés pedig 1 000 000 forint.
Kevesebb a tragédia
A katasztrófavédelem azt is közölte, hogy mind a kéménytüzek, mind pedig a szén-monoxid-mérgezések száma csökkenő tendenciát mutat. Kiemelték, hogy a szén-monoxid-mérgezések leggyakoribb oka a levegő-utánpótlás hiánya.
A kéménytüzek leggyakoribb oka pedig a kémény falán lerakódott korom és kátrányréteg, amely a rosszul megválasztott tüzelő és a kéményellenőrzés elmaradása miatt alakul ki. A gyorsan terjedő lángok a kémény falait is károsíthatják, megrepeszthetik a bélést, így a tűz könnyen átterjedhet a tetőszerkezetre vagy a ház más részeire. Egy ilyen tűz percek alatt életveszélyessé válhat, főleg éjszaka, amikor a lakók alszanak, és későn veszik észre a bajt.
A kéménytűz másik veszélye a mérgező füst és gázok visszaáramlása a lakótérbe. Az égés során szén-monoxid is keletkezhet, ami színtelen, szagtalan, de már kis mennyiségben is halálos lehet. Emellett a kémény falainak rongálódása hosszú távon is komoly kockázatot jelent: a következő fűtési szezonban újra kialakulhat tűz vagy szivárgás.
A katasztrófavédők korábbi összegzése szerint 2024-ben legtöbbször a konyhában (1239 eset) és a kéményben (701 eset) leéetkezett tűz. A kéménytűz felismerésének egyik legjellemzőbb jele a szokatlan, erős zaj. Sokszor olyan hang hallatszik, mintha egy repülőgép zúgna a kéményben, vagy erős süvítés, dübörgés kíséri az égést. Emellett sűrű, szikrázó füst és lángok is távozhatnak a kémény tetején, ami kívülről is egyértelművé teszi a problémát. Ha a lakásban a fűtőberendezés környékén égett, füstös szag érződik, az szintén intő jel lehet.
További árulkodó tünet a kémény falainak rendellenes felmelegedése. Ha a falak forróvá válnak, esetleg pattogó vagy ropogó hangokat lehet hallani a kéményből, az nagy valószínűséggel kéménytűzre utal. Ilyenkor azonnal le kell állítani a tüzelést, értesíteni a tűzoltókat, és semmiképpen sem szabad vízzel oltani, mert az a hirtelen hőmérséklet-változás miatt tovább károsíthatja a kéményt. A gyors felismerés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a tűz ne terjedjen tovább az épületre.
Címlapkép: Donka Ferenc, MTI/MTVA
