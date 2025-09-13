2025. szeptember 13. szombat Kornél
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szöul, Dél-Korea - 2023. április 20. : Porsche autó a bemutatóteremben Luxusautó kereskedő Autóüzlet autóipar
Autó

Fordulat az autóiparban: új szabályokkal csökkentenék a CO₂-kibocsátást

Pénzcentrum
2025. szeptember 13. 17:39

A Stellantis autóipari csoport új, megfizethető miniautó-kategória létrehozását javasolja az európai piacon, amely segíthetne csökkenteni a kontinens autóállományának környezeti terhelését - derül ki az Automotive News Europe interjú cikkéből.

A Stellantis európai vezetője, Jean-Philippe Imparato az Automotive News Europe-nak adott interjújában részletezte a legfeljebb 3,5 méter hosszú, enyhébb biztonsági előírásokkal rendelkező miniautók kategóriájának tervét. Az olcsóbb fejlesztési és gyártási költségeknek köszönhetően ezek a járművek 15 ezer euró (körülbelül 6 millió forint) körüli áron lennének elérhetők. Ez az árkategória, amely 2019-ben még egymillió eladott járművet jelentett Európában, mára évi 100 ezerre zsugorodott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen támogatja a kezdeményezést, bár még nem dőlt el, hogy a kategóriába kizárólag elektromos vagy benzines modellek is tartozhatnának. A kérdésről szeptember 12-én egyeztettek az európai autóipari szereplők és a Bizottság képviselői. A találkozó után kiadott közlemény szerint az EU nyitott a helyi autóipar védelmét célzó kezdeményezésekre, köztük az olcsóautó-kategória létrehozására is.

A tervhez mintaként szolgálhat a japán kei car kategória, amely 1949 óta létezik, és a legfeljebb 3,4 méter hosszú, 1,48 méter széles, 2 méter magas, maximum 660 köbcentis és 64 lóerős járműveket foglalja magába. Ezek a típusok a japán piac több mint harmadát fedik le, áruk pedig körülbelül 10 ezer euró (4 millió forint) körül mozog.

Kapcsolódó cikkeink:

A Stellantis másik javaslata egy európai roncsprémium-program bevezetése, amelyben a gyártók 70 gramm/kilométer átlagú kompenzációs elszámolásban részesülhetnének, ha egy régebbi, magasabb károsanyag-kibocsátású autó beszámításával adnának el új vagy három évnél fiatalabb használt autót.

A Müncheni Autószalon kezdete előtt ismertetett javaslatok jól tükrözik az európai autóipar versenyképességi és jövedelmezőségi válságát. Miközben a kínai márkák piaci részesedése két év alatt megduplázódott és jelenleg 5 százalék körül mozog, az európai gyártók egyre nehezebben tudják fenntartani legolcsóbb modelljeiket. Jelenleg a legolcsóbb európai modellek, mint a Fiat Pandina vagy a Dacia Sandero 5,9 millió forintba kerülnek, míg a Stellantis és a kínai Leapmotor együttműködéséből született T03 alapváltozata 7,5 millió forintért kapható.

A müncheni kiállításon számos újdonságot mutattak be a gyártók. A BMW bemutatta a Neue Klasse modellcsalád első tagját, az iX3-at, amely akár 800 kilométeres hatótávolsággal és rendkívül gyors töltési képességgel rendelkezik. Az autó magyarországi ára várhatóan 27,7 millió forint lesz.

A Volkswagen-csoport három márkanéven lép be az olcsóbb elektromos autók kategóriájába: a Cupra Raval, a Škoda Epiq és a Volkswagen ID Polo modellekkel. Az ID Polo akár 450 kilométeres hatótávolsággal és 125 kilowatt töltési teljesítménnyel készül majd.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Stellantis részben tulajdonában álló kínai Leapmotor B05 modellje egy kompakt, ötajtós villanyautó, amely a jövő év második felében kerül piacra. A 215 lóerős motorral és 67 kilowattóra kapacitású akkumulátorral szerelt típus akár 420 kilométert is megtehet két töltés között, indulóára pedig várhatóan 10-12 millió forint körül alakul.

A Renault a hatodik generációs Clio bemutatóját időzítette a müncheni kiállításra. Az új modell nagyobb elődjénél, és mind az 1,2 literes turbófeltöltős benzinmotorral, mind a cég saját fejlesztésű hibrid hajtásláncával elérhető lesz.

A Mercedes új GLC modellje kizárólag elektromos hajtással készül majd, ötféle változatban. A csúcsverzió, a GLC 400 EQ két villanymotorja összesen 490 lóerős lesz, és egy töltéssel akár 700 kilométert is megtehet.

A sportautók világában a Porsche bemutatta a 911-es hibrid hajtású Turbo S csúcsváltozatát, amelynek teljesítménye 700 lóerőre emelkedett. A Ferrari pedig az SF90 utódjaként a 849 Testarossát mutatta be, amelynek rendszerteljesítménye 1050 lóerő.

Friedrich Merz német kancellár a kiállítás megnyitóján hangsúlyozta, hogy kormánya szerint technológiai nyitottságra van szükség, és 2035 után is a kínálatban kellene maradniuk a hibrid és más alternatív hajtású konstrukcióknak. Az EY tanulmánya szerint a villanyautók piaci részesedése 2032-re meghaladhatja az 50 százalékot, de a belső égésű motorral szerelt típusok teljes kiszorulása csak 2050 körül várható.
Címlapkép: Getty Images
#autó #németország #kancellár #autóipar #porsche #sportautó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:33
18:02
17:39
17:11
17:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 13. szombat
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
2 hónapja
Hatalmas elektromos autó-botrány van készülőben: rengeteg embert átverhettek a kínai gyártók
3
1 hónapja
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
1 hónapja
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
2 hónapja
Tömegek vásárolnak most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betét (bankbetét)
A bankok a náluk tartott pénzünk után kamatot fizetnek. A folyószámlán tartott pénz hozama általában nagyon alacsony, a szerződés alapján hosszabb időre lekötött megtakarítások után azonban magasabb kamatot kaphatunk. Az így befektetett pénzünkhöz viszonylag könnyen hozzáférhetünk, de feltörés esetén akár az összes kamatot is elveszíthetjük. Erről érdemes a szerződésből tájékozódni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 18:02
Kvíz: Neked menne még az elsősegély vizsga? Teszteld, tudod-e még a válaszokat a legalapvetőbb kérdésekre!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 16:04
Ebben az országban milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: csak egy dologra figyelj!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 13. 17:59
Hihetetlen, milyen időjárás jön: ezt meg fogják érezni a frontérzékenyek