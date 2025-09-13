Fordulat az autóiparban: új szabályokkal csökkentenék a CO₂-kibocsátást

A Stellantis autóipari csoport új, megfizethető miniautó-kategória létrehozását javasolja az európai piacon, amely segíthetne csökkenteni a kontinens autóállományának környezeti terhelését - derül ki az Automotive News Europe interjú cikkéből.

A Stellantis európai vezetője, Jean-Philippe Imparato az Automotive News Europe-nak adott interjújában részletezte a legfeljebb 3,5 méter hosszú, enyhébb biztonsági előírásokkal rendelkező miniautók kategóriájának tervét. Az olcsóbb fejlesztési és gyártási költségeknek köszönhetően ezek a járművek 15 ezer euró (körülbelül 6 millió forint) körüli áron lennének elérhetők. Ez az árkategória, amely 2019-ben még egymillió eladott járművet jelentett Európában, mára évi 100 ezerre zsugorodott.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen támogatja a kezdeményezést, bár még nem dőlt el, hogy a kategóriába kizárólag elektromos vagy benzines modellek is tartozhatnának. A kérdésről szeptember 12-én egyeztettek az európai autóipari szereplők és a Bizottság képviselői. A találkozó után kiadott közlemény szerint az EU nyitott a helyi autóipar védelmét célzó kezdeményezésekre, köztük az olcsóautó-kategória létrehozására is.

A tervhez mintaként szolgálhat a japán kei car kategória, amely 1949 óta létezik, és a legfeljebb 3,4 méter hosszú, 1,48 méter széles, 2 méter magas, maximum 660 köbcentis és 64 lóerős járműveket foglalja magába. Ezek a típusok a japán piac több mint harmadát fedik le, áruk pedig körülbelül 10 ezer euró (4 millió forint) körül mozog.

A Stellantis másik javaslata egy európai roncsprémium-program bevezetése, amelyben a gyártók 70 gramm/kilométer átlagú kompenzációs elszámolásban részesülhetnének, ha egy régebbi, magasabb károsanyag-kibocsátású autó beszámításával adnának el új vagy három évnél fiatalabb használt autót.

A Müncheni Autószalon kezdete előtt ismertetett javaslatok jól tükrözik az európai autóipar versenyképességi és jövedelmezőségi válságát. Miközben a kínai márkák piaci részesedése két év alatt megduplázódott és jelenleg 5 százalék körül mozog, az európai gyártók egyre nehezebben tudják fenntartani legolcsóbb modelljeiket. Jelenleg a legolcsóbb európai modellek, mint a Fiat Pandina vagy a Dacia Sandero 5,9 millió forintba kerülnek, míg a Stellantis és a kínai Leapmotor együttműködéséből született T03 alapváltozata 7,5 millió forintért kapható.

A müncheni kiállításon számos újdonságot mutattak be a gyártók. A BMW bemutatta a Neue Klasse modellcsalád első tagját, az iX3-at, amely akár 800 kilométeres hatótávolsággal és rendkívül gyors töltési képességgel rendelkezik. Az autó magyarországi ára várhatóan 27,7 millió forint lesz.

A Volkswagen-csoport három márkanéven lép be az olcsóbb elektromos autók kategóriájába: a Cupra Raval, a Škoda Epiq és a Volkswagen ID Polo modellekkel. Az ID Polo akár 450 kilométeres hatótávolsággal és 125 kilowatt töltési teljesítménnyel készül majd.

A Stellantis részben tulajdonában álló kínai Leapmotor B05 modellje egy kompakt, ötajtós villanyautó, amely a jövő év második felében kerül piacra. A 215 lóerős motorral és 67 kilowattóra kapacitású akkumulátorral szerelt típus akár 420 kilométert is megtehet két töltés között, indulóára pedig várhatóan 10-12 millió forint körül alakul.

A Renault a hatodik generációs Clio bemutatóját időzítette a müncheni kiállításra. Az új modell nagyobb elődjénél, és mind az 1,2 literes turbófeltöltős benzinmotorral, mind a cég saját fejlesztésű hibrid hajtásláncával elérhető lesz.

A Mercedes új GLC modellje kizárólag elektromos hajtással készül majd, ötféle változatban. A csúcsverzió, a GLC 400 EQ két villanymotorja összesen 490 lóerős lesz, és egy töltéssel akár 700 kilométert is megtehet.

A sportautók világában a Porsche bemutatta a 911-es hibrid hajtású Turbo S csúcsváltozatát, amelynek teljesítménye 700 lóerőre emelkedett. A Ferrari pedig az SF90 utódjaként a 849 Testarossát mutatta be, amelynek rendszerteljesítménye 1050 lóerő.

Friedrich Merz német kancellár a kiállítás megnyitóján hangsúlyozta, hogy kormánya szerint technológiai nyitottságra van szükség, és 2035 után is a kínálatban kellene maradniuk a hibrid és más alternatív hajtású konstrukcióknak. Az EY tanulmánya szerint a villanyautók piaci részesedése 2032-re meghaladhatja az 50 százalékot, de a belső égésű motorral szerelt típusok teljes kiszorulása csak 2050 körül várható.