Tarolhatnak a kínaiak filléres újdonságai: ezek most a legolcsóbb elektromos autók Magyarországon

Óriási árverseny bontakozott ki az új elektromos autók piacán. A legfrissebb toplistánk szerint a BYD Dolphin Surf a legolcsóbb itthon kapható modell, ami 7,99 milliós indulóáron debütált a héten, ezzel letaszítva a trónról a sokáig verhetetlen Dacia Springet. A tíz legolcsóbb modell közé ma már csak olyan típusok férnek be, amelyek ára nem haladja meg a 13 millió forintot – sőt, öt modell 10 millió alatt kapható. A kínai és koreai márkák dominanciája látványos, miközben a hazai piacon is gyorsul az elektromos autók terjedése.

2024 januárjában 46 507 darab tisztán elektromos személyautóra adtak ki zöld rendszámot Magyarországon, 2025 április végére ez a szám 77 352-re emelkedett. Ez azt jelenti, hogy 15 hónap alatt 30 845 darabbal, vagyis 66,3%-kal nőtt a forgalomban lévő ilyen járművek száma. A legnagyobb havi növekedés 2024 decemberében történt, amikor egyetlen hónap alatt 8 016 darabbal (azaz 13,7%-kal) ugrott meg a tisztán elektromos személyautók száma novemberhez képest. Ezt követően is maradt a lendület: 2025 januárjában több mint 4 300 új járművel bővült az állomány. Mindebben nagy szerepe volt a cégek számára elindított állami támogatásnak is.

Az összes zöld rendszámos jármű tekintetében is hasonló tendencia figyelhető meg: míg 2024 elején 88 229 ilyen jármű volt nyilvántartásban, 2025 április végére ez a szám 124 787-re nőtt, ami 36,4%-os emelkedést jelent. A növekedés mértéke hónapról hónapra fokozatosan gyorsult, különösen látványos volt 2024 májusa és 2025 januárja között, amikor a havi növekmény rendszeresen meghaladta a 3 000 darabot. A legnagyobb ugrás itt is 2024 decemberében történt, amikor az összes zöld rendszámos jármű száma 4 493-mal bővült.

Területi bontásban továbbra is a vidéki járműtulajdonosok vezetnek, de a különbség alakulása is árulkodó. 2024 januárjában a vidéken nyilvántartott zöld rendszámos járművek száma 53 575 volt, míg Budapesten 34 654, ami közel 19 000 darabos különbséget jelentett. 2025 április végére a vidéki állomány 77 032 darabra, a budapesti pedig 47 755 darabra nőtt. Bár az abszolút különbség 2025 áprilisában is meghaladja a 29 000-t, a fővárosban is látványos volt a növekedés: 38%-kal bővült a budapesti zöld rendszámos járműállomány 15 hónap alatt, míg vidéken ugyanez az arány 43,8% volt.

Az elektromobilitás széles körű elterjedésének egyik kulcsfeltétele, hogy a vásárlók számára elérhető árú, új elektromos autók is rendelkezésre álljanak a piacon. Hiába bővül folyamatosan a zöld rendszámos járművek száma, ha a többség számára továbbra is túl magas belépési költséget jelent egy villanyautó beszerzése. Éppen ezért rendre megmegnézzük, melyek jelenleg a legolcsóbb, újonnan megvásárolható tisztán elektromos autók Magyarországon. Lássuk a májusi listát!

Ledobta az árbombát a BYD

Letaszították a trónjáról a Dacia Springet, amely sokáig a legolcsóbb új elektromos autó volt Magyarországon, most viszont 9 499 000 forintos alapárával csak a második legolcsóbb! Hiszen a BYD a héten mutatta be a Dolphin Surf nevű modellt, amely 7 990 000 forintos kezdőáron érkezik meg a hazai kereskedésekbe. A két filléres modell közül a Dolphin Surf 220 kilométert tudhat megtenni egy töltéssel, a Dacia pedig 225-t ígér a Springnek - a modell egyébként nem drágult január óta. Az alapárban nincs benne az első parkolóradar, a tolatókamera, az elektromosan állítható visszapillantó tükör, és az automata LED fényszóró sem.

Harmadik a szintén kínai Dongfeng Box E1, amit most 9 841 000 forintért lehet megrendelni, ennyi pénzért 31,4 kWh-s akkupakkal lehet megrendelni, a gyártó szerint az alapmodell 240 kilométert tud megtenni egy töltéssel. Negyedik a Citroen e-C3, amely 9 990 000 forintért rendelhető meg legkevesebb, az alap, YOU felszereltségi csomaggal. Az akkupakkja 44 kWh-s, amivel a gyártó szerint 320 kilométert képes megtenni, alapfelszereltség például a LED-es fényszóró és a tolatóradar, viszont csak az első ablakai elektromosak, a hátsókat tekerni kell. Ez most 100 ezer forinttal többe kerül mint januárban.

Ötödik, és éppen befér 10 millió alá az új Hyundai Inster (alapára 9 999 000 forint, nem drágult január óta). A kis koreai villanyautó 42 kWh-s akkuval szerelt alapváltozata akár 305 km-es hatótávot is tudhat a gyártó ígérete szerint.

Viszont eltűntek a listáról a kínai MG olcsó modelljei, sem az MG 4-et, sem az MG 5-öt nem lehet megrendelni az importőr konfigurátora szerint. Ahogyan jelenleg a BYD Dolphin sem rendelhető.

Egyből a hatodik helyre ejtőernyőzött az új elektromos Opel Frontera, amelynek alapára 10 590 000 forint, ebben 44 kWh-s akkupakk van, amivel 305 kilométeres hatótávot ígérnek neki. Hetedik a Renault 5-ös, ennek legolcsóbb ára 10 990 000 forint. A retró feelingre játszó kisautó alapváltozatába egy 40 kWh-s akksit tettek, 120 lóerős teljesítménnyel, ezzel az akkupakkal kb. 275 kilométert képes megtenni egy töltéssel. Ugyanennyibe kerül a Fiat 500e is, amely jóval olcsóbb lett év elejéhez képest: januárban még 13 690 000 forint volt.

Nyolcadik az elektromos Ford Puma, ennek 11 980 000 forint az alapára, ennyiért a Standard Range 43 kWh-s verziót lehet megvásárolni, ez a gyártó szerint 376 kilométeres hatótávval rendelkezik. Kilencedik legolcsóbb az új BYD Atto 2, amely 11 990 000 forintba kerül legkevesebb, ebben egy 45,1 kWh-s akkupakk van, a gyártó ígérete szerint 312 kilométert képes megtenni egy töltéssel. Tizedik a 12 240 000 forinttól rendelhető az elektromos Opel Corsa, aminek jelentősen csökkent az ára januárhoz képest, amikor még 13 040 000 forintért lehetett megvenni legolcsóbban.

Pont nem került be a legolcsóbb top 10-be a Volkswagen ID.3 is, a modellhez nemrég érkezett meg az olcsósított Start kivitel - erről Papp Zoltán márkaigazgató is beszélt a Pénzcentrumnak adott interjújában -, az alapverziókra 12 590 000 forintért is le lehet csapni. Összességében óriási verseny indult az éppen újjáéledő piacon, ezt jól tükrözi, hogy a 10 legolcsóbban megvehető modell közül a legdrágábbnak az alapára is jócskán 13 millió forint alatt maradt. De egyébként 13 millióba beleférhet még egy Volkswagen ID.4 is, amihez szintén megérkezett az olcsó alapfelszereltség, így 12 989 999 forintért lehet megrendelni.

Címlapkép: BYD