Bár nem tiltja törvény, bolondság így vezetni télen: súlyos sérülést kockáztat a legtöbb magyar autós

Óriási hibát követ el, aki nagykabátban ül volán mögé: a vastag, téli ruházat nem csak mozgásunkban korlátoz, de egy nagyobb fékezésnél, vagy ütközésnél sokkal komolyabb sérüléseket szenvedhetünk, mint nélküle. A biztonsági öv ugyanis olyankor nem feszül rá rendesen a testünkre. Nagy-Britanniában a hatóságok idén már lépnek: komolyan megbüntetik azt az autóst, aki téli ruházatban ül a volán mögé.

Nem vitás, immár beköszöntött a tél, kellenek a meleg ruhák: a Pénzcentrum időjárás aloldala szerint például a héten a reggeli órákban még igencsak mínuszok repkedhetnek. Nem is csoda, hogy újra előkerülnek a vastag kabátok, sálak, kesztyűk, ám sok sofőr még akkor sem válik meg a meleg ruháktól, amikor beül a volán mögé. Ez óriási hiba, mert például egy vastag kabát nem csak a mozgásban akadályoz, de egy balesetnél akár súlyos sérülésekhez is vezethet.

A súlyosabb következményeket megelőzendő a brit rendőrség például úgy döntött a Mirror szerint, akár komoly pénzbüntetést is kaphat, aki például pufikabátban ül a volán mögé - kirívóan súlyos esetekben a vezetéstől is eltilthatja az illetőt a bíróság. Mert bár, ahogy a lap is emlékeztet, konkrét szabály nincs rá, hogy mit kell viselni vezetés közben, de a sofőr már azzal is megszegheti a KRESZ-t, ha öltözéke negatív irányba befolyásolja vezetési képességeit.

Így pedig a legenyhébb esetben 100 font (kb. 47 ezer forint) pénzbírság, illetve 3 büntetőpont járhat gondatlan vezetésért. Ám a büntetés mértéke egészen 5000 fontig (kb. 2,3 millió forint) terjedhet, és akár a jogosítványt is elvehetik, ha annyira kirívó a szabálytalanság.

Mit mond a KRESZ?

Magyarországon sincs olyan szabály, ami kimndaná, pontosan milyen öltözékben is kell vezetni, de a KRESZ-jogszabály kimondja, hogy:

aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

Emellett a negyedik paragrafus azt is kimondja, hogy járművet csak az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van. Márpedig a mozgásban igencsak akadályozó nagykabát, vagy a biztos kormányfogást gátló kesztyű minden, csak nem biztonságos...

Magyarul: bár a törvény konkrétan nem tiltja, de aki téli ruházatban vezet, az így is megszegheti a jogszabályt.

Ha ezt megnézed, inkább leveszed

Korábban a német autóklub (ADAC) szakemberei tesztbábukon próbálták ki, hogy milyen esélyekkel indulnak egy ütközéskor azok, akik nagykabátban ülnek az autóban. Hát, nem túl jókkal...

Hiszen a téli ruháktól a biztonsági öv nem illeszkedik feszesen a testre, így pedig már egy 16 kilométer per óránál bekövetkező ütközés is komoly sérüléseket tud okozni, mivel a kabátbélés miatt több centi hely van még a testünk és az öv között. Amikor az öv megfeszül, hatalmas lendülettel nyomja meg a testet, ahogyan a kabát anyagát összepréseli, a keresztirányú része pedig mélyen belevág az ember hasába, ami komolyszervkárosodást is okozhat.

Úgyhogy a németek is nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy bármennyire is hideg van, ameddig be nem melegszik rendesen az autó, vegyük le a kabátot! A gyerekekről is, hiszen a fenti mechanizmus a gyerekülésben is ugyanúgy lejátszódik, akár már egy nagyobb fékezésnél is. Inkább legyen a kocsiban egy pléd, takaró, amivel a gyerek kihúzza addig, ameddig be nem indul rendesen a fűtés.