Látványos kilátás Phenjanra a Juche-torony kilátóteraszáról. Nyugat felé, a Ryugyong Hotel felé. Phenjan Észak-Korea KNDK 2013. augusztus
Műholdképek rántották le a leplet Kim Dzsong Un nagy titkáról: kiderült az elhallgatott igazság az orosz-ukrán háborúról

2026. május 8. 17:44

A BBC vizsgálata műholdképek és az észak-koreai állami hírügynökség fotóinak elemzése alapján arra jutott, hogy mintegy 2300 észak-koreai katona neve szerepel egy Phenjanban nemrég felavatott emlékművön. Ez az első kézzelfogható adat arról, hogy mekkora veszteséget szenvedtek Kim Dzsong Un csapatai az orosz–ukrán háborúban.

Dél-Korea becslései szerint legalább 11 ezer észak-koreai katonát küldtek Oroszországba, hogy segítsenek visszafoglalni az ukrán erők által 2024 augusztusában elfoglalt kurszki területeket. Phenjan cserébe élelmiszert, pénzt és technológiai segítséget kapott Moszkvától. A zárt rezsim soha nem hozta nyilvánosságra a veszteségek pontos számát. Az idén áprilisban felavatott phenjani emlékműegyüttes azonban most első alkalommal szolgál megfigyelhető támpontokkal - közölte a brit hírportál.

Kim Dzsong Un 2025 októberében rendelte el egy emlékpark építését Phenjan Hvaszong kerületében. A Planet Labs műholdképeinek elemzése szerint az építkezés még abban a hónapban megkezdődött. Decemberre az 52 ezer négyzetméteres komplexum már szerkezetkész állapotban volt, márciusra pedig nagyrészt a külső burkolat is elkészült. A környezetrendezési munkálatok áprilisra fejeződtek be. Az április 26-án megnyitott létesítmény hivatalos neve Tengerentúli Hadműveletek Harci Hőstettjeinek Emlékműzeuma. Az állami KCNA hírügynökség szerint a komplexum az észak-koreai katonák "páratlan bátorságát" hivatott megörökíteni.

A BBC a KCNA által közzétett képek alapján kiszámolta az emlékmű kapacitását. A két, egyenként 30 méter hosszú emlékfal körülbelül 14 mezőre oszlik. Ezek közül kilencben sorakoznak a nevek, mezőnként nagyjából 16 oszlopban, oszloponként nyolc névvel. Ez falanként 1152, vagyis összesen 2304 nevet jelent. A becslést Csong Szonghak, a dél-koreai Nemzetbiztonsági Stratégiai Kutatóintézet munkatársa is megerősítette. A szakértő megjegyezte, hogy a falak rendkívül apró betűkkel, sűrűn teleírva "több ezer nevet" tartalmazhatnak.

Ez a szám közel áll a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) korábbi, 2025. szeptemberi adatához, amely mintegy 2000 elesett és 2700 sebesült észak-koreai katonáról szólt. A NIS idén februárban már úgy frissítette a becslését, hogy a kiküldött 11 ezer katonából összesen mintegy hatezren estek el vagy sebesültek meg. A hírszerzés ugyanakkor a két kategória pontos arányát nem részletezte.

Az emlékparkban az emlékfalak mellett egy temető és valószínűleg egy kolumbárium is található. Egy áprilisi műholdkép alapján nagyjából 278 sírhelyet azonosítottak. A szakértők szerint ezekben a hazaszállított holttestek, a magasabb rangú tisztek, illetve a különleges elismerésben részesített katonák nyugszanak. A temető közepén álló háromszintes épület Csong Szonghak szerint legalább ezer urna befogadására alkalmas tárolórekeszeket rejt.

A phenjani kormány az emlékpark mellett egy lakótelepet is épített a kerületben a veteránok és az elesettek családtagjai számára. Ide márciustól már be is költözhettek a lakók. Cso Hanbom, a Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet kutatója szerint az emlékmű felállítása egyértelmű politikai célt szolgál. Phenjan a súlyos veszteségek ellenére is igyekszik legitimálni a katonai beavatkozást, egyúttal jelezni kívánja, hogy kész fenntartani a katonai együttműködést Moszkvával.
#ukrajna #oroszország #dél-korea #világ #ukrán #geopolitika #háború #orosz-ukrán háború #fegyveres konfliktus #orosz-ukrán #katonai

Felix DeSouza
1 órája
Nincs ebben semmilyen titok vagy újdonság, Oroszország, Észak-Korea, Kína és a többi kommunista vagy exkommunista csatlós állam régóta össze van nőve, egy blokkot képez, együtt kavarják a fekáliát. Ezért is röhejes hogy a Nyugatot ekézik Ukrajna támogatása miatt, miközben pl a vietnami háborút az oroszok és a kínaiak jóval nagyobb és elszántabb katonai támogatása nyerte meg, anélkül a vietkong nem sokáig tudott volna ellenállni.
