Tovább késik Oroszország visszatérése a nemzetközi sportéletbe, miután a NOB az orosz doppingellenes ügynökség (RUSADA) vezetését érintő új vádak miatt aggodalmát fejezte ki.
Műholdképek rántották le a leplet Kim Dzsong Un nagy titkáról: kiderült az elhallgatott igazság az orosz-ukrán háborúról
A BBC vizsgálata műholdképek és az észak-koreai állami hírügynökség fotóinak elemzése alapján arra jutott, hogy mintegy 2300 észak-koreai katona neve szerepel egy Phenjanban nemrég felavatott emlékművön. Ez az első kézzelfogható adat arról, hogy mekkora veszteséget szenvedtek Kim Dzsong Un csapatai az orosz–ukrán háborúban.
Dél-Korea becslései szerint legalább 11 ezer észak-koreai katonát küldtek Oroszországba, hogy segítsenek visszafoglalni az ukrán erők által 2024 augusztusában elfoglalt kurszki területeket. Phenjan cserébe élelmiszert, pénzt és technológiai segítséget kapott Moszkvától. A zárt rezsim soha nem hozta nyilvánosságra a veszteségek pontos számát. Az idén áprilisban felavatott phenjani emlékműegyüttes azonban most első alkalommal szolgál megfigyelhető támpontokkal - közölte a brit hírportál.
Kim Dzsong Un 2025 októberében rendelte el egy emlékpark építését Phenjan Hvaszong kerületében. A Planet Labs műholdképeinek elemzése szerint az építkezés még abban a hónapban megkezdődött. Decemberre az 52 ezer négyzetméteres komplexum már szerkezetkész állapotban volt, márciusra pedig nagyrészt a külső burkolat is elkészült. A környezetrendezési munkálatok áprilisra fejeződtek be. Az április 26-án megnyitott létesítmény hivatalos neve Tengerentúli Hadműveletek Harci Hőstettjeinek Emlékműzeuma. Az állami KCNA hírügynökség szerint a komplexum az észak-koreai katonák "páratlan bátorságát" hivatott megörökíteni.
A BBC a KCNA által közzétett képek alapján kiszámolta az emlékmű kapacitását. A két, egyenként 30 méter hosszú emlékfal körülbelül 14 mezőre oszlik. Ezek közül kilencben sorakoznak a nevek, mezőnként nagyjából 16 oszlopban, oszloponként nyolc névvel. Ez falanként 1152, vagyis összesen 2304 nevet jelent. A becslést Csong Szonghak, a dél-koreai Nemzetbiztonsági Stratégiai Kutatóintézet munkatársa is megerősítette. A szakértő megjegyezte, hogy a falak rendkívül apró betűkkel, sűrűn teleírva "több ezer nevet" tartalmazhatnak.
Ez a szám közel áll a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) korábbi, 2025. szeptemberi adatához, amely mintegy 2000 elesett és 2700 sebesült észak-koreai katonáról szólt. A NIS idén februárban már úgy frissítette a becslését, hogy a kiküldött 11 ezer katonából összesen mintegy hatezren estek el vagy sebesültek meg. A hírszerzés ugyanakkor a két kategória pontos arányát nem részletezte.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az emlékparkban az emlékfalak mellett egy temető és valószínűleg egy kolumbárium is található. Egy áprilisi műholdkép alapján nagyjából 278 sírhelyet azonosítottak. A szakértők szerint ezekben a hazaszállított holttestek, a magasabb rangú tisztek, illetve a különleges elismerésben részesített katonák nyugszanak. A temető közepén álló háromszintes épület Csong Szonghak szerint legalább ezer urna befogadására alkalmas tárolórekeszeket rejt.
A phenjani kormány az emlékpark mellett egy lakótelepet is épített a kerületben a veteránok és az elesettek családtagjai számára. Ide márciustól már be is költözhettek a lakók. Cso Hanbom, a Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet kutatója szerint az emlékmű felállítása egyértelmű politikai célt szolgál. Phenjan a súlyos veszteségek ellenére is igyekszik legitimálni a katonai beavatkozást, egyúttal jelezni kívánja, hogy kész fenntartani a katonai együttműködést Moszkvával.
Vlagyimir Putyin elképesztő fenyegetést tett közzé: brutális rakétacsapás érheti Ukrajna fővárosát a támadások után
Oroszország és Ukrajna kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolja egymást: mi folyik itt?
Az amerikai költségvetésben látványos átrendeződés indult el, amely hosszú idő után újraírhatja a kiadási prioritásokat.
Forradalmi változás a gyermekvédelemben: ez a szakember lehet a gyerekjogokért felelős államtitkár az új kormányban
A Tisza-kormány külön államtitkárságot hoz létre a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a Szociális és Családügyi Minisztériumban.
Az Egyesült Államok csapást mért iráni katonai célpontokra, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal támadott meg három amerikai rombolót a Hormuzi-szorosban
Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget
A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.
Melléthei-Barna Márton a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond az igazságügyi miniszteri jelöltségről.
Tömegesen nyitják az adómentes számlákat az élelmes magyarok: az MNB is a második legnagyobb negyedéves ugrást mérte
Rekordütemben nő a tartós befektetési számlák (TBSZ) és a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) népszerűsége Magyarországon.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia nem hajlandó átlépni azokat a korábban meghatározott stratégiai kereteket, amelyek az ország energiaellátásának stabilitását szolgálják.
A TotalEnergies 5,8 milliárd eurós negyedéves nyeresége újra fellobbantotta az extraprofitadóról szóló politikai vitát Franciaországban.
Megdöbbentő fordulat az olajpiacon: ez az egyetlen megállapodás, ami végleg megváltoztathatja az energiaárak jövőjét
Mindkét meghatározó referenciaolaj árfolyama már szerdán is több mint 7 százalékot zuhant.
A Fehér Ház új terrorellenes stratégiájában „a terrorizmus melegágyának” nevezte Európát.
Az Európai Parlament és az uniós tagállamok képviselői nem tudtak megállapodni az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás részleteiről.
Hiába keltek hajnalban, csak a földön jutott hely a családnak, végül a bíróság is nekik adott igazat.
Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén
Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról.
Két, Oroszországból indított drón sértette meg Lettország légterét, majd csapódott be az ország területén – jelentette be a lett hadsereg.
Az olajárak szerdán kétéves mélypontra zuhantak, miután hírek röppentek fel az USA és Irán közeli megállapodásáról.
Ukrajna ritka, mélységi csapást mért Oroszország területére, miközben Moszkva a május 9-i győzelem napi ünnepségekre készül.
Trump szerint „óriási előrelépés” történt Iránnal, ezért szünetel a hajók kísérésére indított akció.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n