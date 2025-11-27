Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni

Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik, ezzel naponta átlagosan 137 áldozatot hagyva maguk után. A nők elleni erőszak és biztonság kérdése Magyarországon is fontos téma: a Women, Peace and Security Index szerint hazánk a 32. helyet szerezte meg 0,832-es pontszámmal. Ez azt jelzi, hogy bár a nők fizikai biztonsága és jogi védettsége stabil, a gazdasági egyenlőtlenségek, az alulreprezentáltság és a tradicionális nemi szerepek továbbra is jelen vannak.

A világon mintegy 50 ezer nő és lány eshetett áldozatul valamilyen családtag vagy párkapcsolati partner által elkövetett emberölésnek 2024-ben - derül ki az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC) és az ENSZ Nők szervezetének friss jelentéséből. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 137 nő vagy lány halt meg tavaly valamelyik hozzátartozója keze által.

Miközben világszerte jóval több férfi lesz emberölés áldozata (2024-ben az áldozatok 80 százaléka férfi volt), a nők és lányok aránytalanul gyakran válnak otthoni gyilkosságok áldozatává.

2024-ben minden szándékosan megölt nő 60 százalékát partner vagy családtag ölte meg.

Az ENSZ becslései alapján készült alábbi grafikon világosan mutatja, hogy a nemi alapú erőszak minden földrészen jelen van, azonban vannak igen erős kilengések.

Ezeken a helyeken esik áldozatul a legtöbb nő

2024-ben Afrikában történt a legtöbb partneri vagy családon belüli nőgyilkosság, összesen 22 600 esetet regisztráltak. Itt volt a legmagasabb a nőgyilkosság kockázata is: 100 ezer nőre 3 áldozat jutott.

Abszolút számok alapján Ázsia áll a második helyen 17 400 áldozattal (viszont a relatív kockázat igen alacsony - 100 ezer nőre 0,8 gyilkosság jut), míg Amerikában volt a második legmagasabb a relatív kockázat (100 ezer nőre 1,5 áldozat).

Ebből a szempontból szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ugyanis a földrészek összehasonlításából egyértelműen kiderül, hogy Európa legbiztonságosabb ilyen szempontból. Az öreg kontinensen ugyanis 100 ezer nőre mintegy 0,5 áldozat jut.

A nemi alapon elkövetett emberölés meghatározása az ENSZ szerint Olyan szándékos emberölések, amelyeket nemi alapú tényezők motiválnak. Ide tartozhatnak például a férfiak nők feletti jogosultságát és kiváltságait hirdető ideológiák, a maszkulinitással kapcsolatos társadalmi normák, valamint a férfiuralom vagy -hatalom érvényesítésének igénye, a nemi szerepek kikényszerítése, illetve az olyan női viselkedés megelőzése, elrettentése vagy megtorlása, amelyet a társadalom elfogadhatatlannak tekint.

Az ENSZ kutatói ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy ezek a számok erősen tartalmaznak becsléseket is, mivel 2020 és 2023 között felére csökkent azon országok száma, amelyek adatot szolgáltatnak a párok vagy családtagok által megölt nők és lányok számáról.

Mennyire biztonságos a nők számára Magyarország?

A Georgetown Intézet 2025/26-os Women, Peace and Security Indexe szerint a nők biztonsága és védettsége Szíriában, Afganisztánban, Jemenben, Haitin, Szudánban és a Közép-afrikai Köztársaságban volt a legkevésbé garantált. A szélsőséges példákon túl a jelentés Afrika jelentős részére, valamint a Közel-Kelet, Dél-Ázsia és Közép-Amerika egyes térségeire is rossz értékelést adott a nők biztonsága szempontjából.

Latin-Amerikában Mexikó, Kolumbia, Guatemala és Honduras emelkedtek ki különösen veszélyes országként. Európában a Balkán és néhány további kelet-európai állam teljesített az átlagnál rosszabbul. Ázsiában Pakisztán, Banglades, Mianmar és Pápua Új-Guinea kapták a leggyengébb értékeléseket.

Nem nagy meglepetésre a nők számára legbiztonságosabb helyek egytől egyig észak-európai országok. Az élen Dánia, Izland, Norvégia, Svédország és Finnország. De a 10-ben ott van még Luxembourg, Belgium, Hollandia, Ausztria és Új-Zéland is.

Magyarország az összesített listán a 32. helyen áll (az indexen 1 pont a legmagasabb érték, Magyarország pontja 0,832) Csehországgal azonos pontszámmal.

Az EU-ban azonban messze nem ez a legrosszabb adat, mögöttünk van még Bulgária, Olaszország, Románia, Szlovákia, de Horvátország és Ciprus is. A pontszámot látva azt mondhatjuk, hazánk a nemzetközi átlag felett, de az uniós élmezőny mögött teljesít.

A szakirodalom szerint Magyarország pontszáma középerősnek mondható. Így a nők biztonsága, jogai és társadalmi részvétele stabil, de számos strukturális kihívás továbbra is jelen van. A pontszám értékelése szerint a nők alapvető fizikai biztonsága és jogi védettsége az európai átlag környékén mozog. Ellenben a nők oktatáshoz való hozzáférése nemzetközi összevetésben jó. Ugyanakkor a gazdasági részvételük, függetlenségük, valamint a döntéshozatalban való szerepük elmarad a nyugati, de még inkább az észak-európai szinttől.