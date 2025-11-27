2025. november 27. csütörtök Virgil
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
veszély, nők, családon belüli erőszak, gyilkosság
Világ

Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni

Biró Attila
2025. november 27. 10:01

Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik, ezzel naponta átlagosan 137 áldozatot hagyva maguk után. A nők elleni erőszak és biztonság kérdése Magyarországon is fontos téma: a Women, Peace and Security Index szerint hazánk a 32. helyet szerezte meg 0,832-es pontszámmal. Ez azt jelzi, hogy bár a nők fizikai biztonsága és jogi védettsége stabil, a gazdasági egyenlőtlenségek, az alulreprezentáltság és a tradicionális nemi szerepek továbbra is jelen vannak.

A világon mintegy 50 ezer nő és lány eshetett áldozatul valamilyen családtag vagy párkapcsolati partner által elkövetett emberölésnek 2024-ben - derül ki az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC) és az ENSZ Nők szervezetének friss jelentéséből. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 137 nő vagy lány halt meg tavaly valamelyik hozzátartozója keze által.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miközben világszerte jóval több férfi lesz emberölés áldozata (2024-ben az áldozatok 80 százaléka férfi volt), a nők és lányok aránytalanul gyakran válnak otthoni gyilkosságok áldozatává.

2024-ben minden szándékosan megölt nő 60 százalékát partner vagy családtag ölte meg.

Az ENSZ becslései alapján készült alábbi grafikon világosan mutatja, hogy a nemi alapú erőszak minden földrészen jelen van, azonban vannak igen erős kilengések.

Ezeken a helyeken esik áldozatul a legtöbb nő

2024-ben Afrikában történt a legtöbb partneri vagy családon belüli nőgyilkosság, összesen 22 600 esetet regisztráltak. Itt volt a legmagasabb a nőgyilkosság kockázata is: 100 ezer nőre 3 áldozat jutott.

Abszolút számok alapján Ázsia áll a második helyen 17 400 áldozattal (viszont a relatív kockázat igen alacsony - 100 ezer nőre 0,8 gyilkosság jut), míg Amerikában volt a második legmagasabb a relatív kockázat (100 ezer nőre 1,5 áldozat).

Ebből a szempontból szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ugyanis a földrészek összehasonlításából egyértelműen kiderül, hogy Európa legbiztonságosabb ilyen szempontból. Az öreg kontinensen ugyanis 100 ezer nőre mintegy 0,5 áldozat jut.

Az ENSZ kutatói ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy ezek a számok erősen tartalmaznak becsléseket is, mivel 2020 és 2023 között felére csökkent azon országok száma, amelyek adatot szolgáltatnak a párok vagy családtagok által megölt nők és lányok számáról.

Mennyire biztonságos a nők számára Magyarország?

A Georgetown Intézet 2025/26-os Women, Peace and Security Indexe szerint a nők biztonsága és védettsége Szíriában, Afganisztánban, Jemenben, Haitin, Szudánban és a Közép-afrikai Köztársaságban volt a legkevésbé garantált. A szélsőséges példákon túl a jelentés Afrika jelentős részére, valamint a Közel-Kelet, Dél-Ázsia és Közép-Amerika egyes térségeire is rossz értékelést adott a nők biztonsága szempontjából.

Latin-Amerikában Mexikó, Kolumbia, Guatemala és Honduras emelkedtek ki különösen veszélyes országként. Európában a Balkán és néhány további kelet-európai állam teljesített az átlagnál rosszabbul. Ázsiában Pakisztán, Banglades, Mianmar és Pápua Új-Guinea kapták a leggyengébb értékeléseket.

Nem nagy meglepetésre a nők számára legbiztonságosabb helyek egytől egyig észak-európai országok. Az élen Dánia, Izland, Norvégia, Svédország és Finnország. De a 10-ben ott van még Luxembourg, Belgium, Hollandia, Ausztria és Új-Zéland is. 

Magyarország az összesített listán a 32. helyen áll (az indexen 1 pont a legmagasabb érték, Magyarország pontja 0,832) Csehországgal azonos pontszámmal.

Az EU-ban azonban messze nem ez a legrosszabb adat, mögöttünk van még Bulgária, Olaszország, Románia, Szlovákia, de Horvátország és Ciprus is. A pontszámot látva azt mondhatjuk, hazánk a nemzetközi átlag felett, de az uniós élmezőny mögött teljesít.

A szakirodalom szerint Magyarország pontszáma középerősnek mondható. Így a nők biztonsága, jogai és társadalmi részvétele stabil, de számos strukturális kihívás továbbra is jelen van. A pontszám értékelése szerint a nők alapvető fizikai biztonsága és jogi védettsége az európai átlag környékén mozog. Ellenben a nők oktatáshoz való hozzáférése nemzetközi összevetésben jó. Ugyanakkor a gazdasági részvételük, függetlenségük, valamint a döntéshozatalban való szerepük elmarad a nyugati, de még inkább az észak-európai szinttől.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #európa #magyarország #amerika #afrika #ensz #nők #erőszak #világ #ázsia #emberölés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:13
11:05
10:43
10:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 27.
Riasztó trend a munkaerőpiacon: a dolgozók egészségi állapota már a teljesítményt veszélyezteti
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 27. csütörtök
Virgil
48. hét
November 27.
A Nobel-díj alapításának emléknapja
November 27.
A magyar véradók napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
6 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
6 napja
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
4
6 napja
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
5
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 11:13
Súlyos ítéletet mondtak a magyarok: olcsón sem kell nekik az orosz gáz, jöhet a teljes leválás?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 10:34
Riasztó trend a munkaerőpiacon: a dolgozók egészségi állapota már a teljesítményt veszélyezteti
Agrárszektor  |  2025. november 27. 10:34
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása