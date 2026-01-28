2026. január 28. szerda Károly, Karola
Régi vegyszeres hordók a gyárban egymásra rakott műanyag raklapok előtt. Kék és zöld olajoshordó. Acél és műanyag olajtartály. Mérgező hulladék raktár. Veszélyes vegyi anyag hordó. Ipari hulladék hordókban.
Utazás

Óriási olajfolt a Rákos-patakon: riasztották a hatóságokat, ennek a fele sem tréfa

Pénzcentrum
2026. január 28. 15:09

Nagy kiterjedésű olajfolt jelent meg a Rákos-patak XIII. kerületi szakaszán szerda reggel. A patak feljebbi, zuglói szakaszán már a katasztrófavédelem dolgozik a szennyezés felszámolásán, számolt be a 444.

A XIII. kerület lakói szerdán reggel figyelhettek fel egy jelentős olajfoltra a Rákos-patak vizén. A kerületi közterület-felügyelet haladéktalanul értesítette az illetékes katasztrófavédelmet, amely a patak feljebbi, zuglói szakaszán már a helyszínen van.

Az eddigi információk szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben található. A katasztrófavédelem hivatalos honlapján egyelőre nem jelent meg tájékoztatás a történtekről.

Ez nem az első eset, hogy olaj szennyezi a Rákos-patakot: tavaly áprilisban a Csömöri út és a Rákospatak utca kereszteződésénél gázolaj ömlött a vízbe. Akkor az építkezésen dolgozó teherautók szivárgása révén a gázolaj a frissen kiépített csatornarendszeren keresztül került a patakba.
Címlapkép: Getty Images
1
3 napja
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
1 hete
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
3
1 hete
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
4
2 hete
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén
5
5 napja
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
