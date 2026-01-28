A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba.
Óriási olajfolt a Rákos-patakon: riasztották a hatóságokat, ennek a fele sem tréfa
Nagy kiterjedésű olajfolt jelent meg a Rákos-patak XIII. kerületi szakaszán szerda reggel. A patak feljebbi, zuglói szakaszán már a katasztrófavédelem dolgozik a szennyezés felszámolásán, számolt be a 444.
A XIII. kerület lakói szerdán reggel figyelhettek fel egy jelentős olajfoltra a Rákos-patak vizén. A kerületi közterület-felügyelet haladéktalanul értesítette az illetékes katasztrófavédelmet, amely a patak feljebbi, zuglói szakaszán már a helyszínen van.
Az eddigi információk szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben található. A katasztrófavédelem hivatalos honlapján egyelőre nem jelent meg tájékoztatás a történtekről.
Ez nem az első eset, hogy olaj szennyezi a Rákos-patakot: tavaly áprilisban a Csömöri út és a Rákospatak utca kereszteződésénél gázolaj ömlött a vízbe. Akkor az építkezésen dolgozó teherautók szivárgása révén a gázolaj a frissen kiépített csatornarendszeren keresztül került a patakba.
A heves viharok és havazás miatt leálltak a kikötői terminálok Nyugat- és Délnyugat-Európában, a Maersk hajói menedéket keresnek.
Erősen felhős és borult lesz az ég szerdán, és egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső.
Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
Szokatlanul fagyos tél után nagyon forró nyár jöhet? Fel kell készülni Magyarországon, ez kemény lesz
A klímaváltozás ellenére a jövőben is számíthatunk valódi telekre, ám a hosszú távú előrejelzések szerint az idei évben az átlagosnál melegebb tavasz és nyár valószínű.
Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.
Az észak-atlanti légi folyosók meghódítása korántsem egyszerű feladat.
A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án.
Január 26-án, hétfőn a Dunántúlon fokozatos javulás várható, míg keleten tartós csapadék nehezíti a közlekedést és a gazdasági tevékenységet.
Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja...
Hétfőn Magyarország jelentős részén ködös időre kell számítani.
Az első járművek már tavaly forgalomba álltak, a program folytatásáról pedig vasárnap számolt be Hegyi Zsolt vezérigazgató.
Az enyhébb időjárás miatt a jég a tó teljes területén életveszélyessé vált.
A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik az útlevél és vámellenőrzést a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain.
