Óriási olajfolt a Rákos-patakon: riasztották a hatóságokat, ennek a fele sem tréfa

Nagy kiterjedésű olajfolt jelent meg a Rákos-patak XIII. kerületi szakaszán szerda reggel. A patak feljebbi, zuglói szakaszán már a katasztrófavédelem dolgozik a szennyezés felszámolásán, számolt be a 444.

A XIII. kerület lakói szerdán reggel figyelhettek fel egy jelentős olajfoltra a Rákos-patak vizén. A kerületi közterület-felügyelet haladéktalanul értesítette az illetékes katasztrófavédelmet, amely a patak feljebbi, zuglói szakaszán már a helyszínen van.

Az eddigi információk szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben található. A katasztrófavédelem hivatalos honlapján egyelőre nem jelent meg tájékoztatás a történtekről.

Ez nem az első eset, hogy olaj szennyezi a Rákos-patakot: tavaly áprilisban a Csömöri út és a Rákospatak utca kereszteződésénél gázolaj ömlött a vízbe. Akkor az építkezésen dolgozó teherautók szivárgása révén a gázolaj a frissen kiépített csatornarendszeren keresztül került a patakba.