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Világ

Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapna a NATO: megszületett a vészterv, amitől mindenki retteg

Pénzcentrum
2026. október 13. 09:02

A NATO új, modern technológiákra épülő katonai stratégiát dolgozott ki keleti szárnyának védelmére egy esetleges orosz támadás elhárítása érdekében. A koncepció a határozott védekezésre és az elrettentésre fókuszál abban a feszült geopolitikai helyzetben, amelyet az amerikai katonai jelenlét esetleges csökkentése, az európai fegyverhiány, valamint Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, Oroszországgal kapcsolatos megállapodásai is nehezítenek.

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Alexus Grynkewich tábornok, a NATO legmagasabb rangú katonai parancsnoka hétfőn Varsóban ismertette a védelmi terv részleteit. Az ukrajnai háború tanulságait felhasználva a szövetség drónok, autonóm rendszerek és nagy hatótávolságú fegyverek összehangolt bevetésével állítaná meg az ellenséget, szigorúan elkerülve a nukleáris eszkalációt. A tábornok egyértelművé tette, hogy a NATO célja nem Oroszország destabilizálása vagy stratégiai legyőzése, hanem kizárólag a támadás megfékezése - írja a Wall Street Journal.

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A három hónapja véglegesített terv egy többlépcsős védelmi rendszert vázol fel. Ennek részeként egy autonóm zónát hoznának létre, ahol drónok és földi robotok lassítanák az ellenség előrenyomulását, ezáltal kímélve a szövetséges katonák életét. Ezzel egy időben nagy hatótávolságú rakétákkal semmisítenék meg az orosz vezetési pontokat és légvédelmi rendszereket Kalinyingrádban, Szentpétervár térségében, valamint Fehéroroszországban. Ez a művelet készítené elő a terepet a NATO szárazföldi erőinek – köztük az amerikai V. hadtestnek – az ellentámadásához, miközben a légierő az utánpótlási vonalakat bombázná.

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Az egész rendszert egy felhőalapú, valós idejű adatmegosztó hálózat fogná össze, amelynek elemeit a Közel-Keleten már sikeresen tesztelték. Az új elrettentési kezdeményezés végső célja az, hogy a masszív védelmi képességek láttán az orosz vezetés eleve elálljon a támadástól. A gyakorlati felkészülés már zajlik: jelenleg is több mint húszezer katona részvételével tartják a tíznapos Steadfast Duel hadgyakorlatot, amely egy nagyszabású invázió elhárítását szimulálja. A művelet a német hadvezetés szerint is tökéletesen illeszkedik az adatalapú döntéshozatalra épülő új stratégiába.

A katonai tervek bemutatásának időzítése meglehetősen érzékeny, mivel az európai szövetségesek komoly kihívásokkal küzdenek. Donald Trump amerikai elnök hétvégi bejelentései – az orosz dízelimportról szóló megállapodás, a kihirdetett energetikai tűzszünet, valamint az Ukrajnát ért bírálatok – alapjaiban rázták meg Európa bizalmát. A helyzetet tovább rontja, hogy a Pentagon fontolgatja az amerikai haderő európai létszámának csökkentését, a közel-keleti fegyverszállítások miatt pedig kritikus szintre apadtak az európai lőszerkészletek, különösen a Patriot és ATACMS rakéták esetében.

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Bár a védelempolitikai szakértők üdvözölték a stratégiai megújulást, felhívták a figyelmet a gyakorlati megvalósítás akadályaira. Jim Townsend korábbi amerikai védelmi helyettes államtitkár rámutatott, hogy a NATO csupán a tervezésért felel. A szükséges pénzügyi források előteremtése, a csapatok kiképzése és a tervek tényleges végrehajtása már a tagállamok feladata, ami komoly politikai és anyagi elköteleződést követel.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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