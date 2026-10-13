Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: Európa régióinak háromnegyede elnéptelenedhet, ezek a területek érintettek

Órákat kell utazni az orvoshoz, eltűnnek a munkahelyek, a fiatalok pedig sok esetben inkább elköltöznek azokból a régiókból, ahol nincsenek lehetőségek. Ebből pedig egyre több van Magyarországon is. Európa egyre több térségében válik kérdésessé, hogy lehet-e helyben jövőt építeni. Október 12-én, a Régiók és Városok Európai Hetének brüsszeli nyitó sajtótájékoztatóján mutatták be az Európai Régiók Bizottságának 2026-os jelentését, amely szerint a kontinens gazdasági versenyképessége is veszélybe kerülhet, ha tovább mélyülnek a területi különbségek.

Európa jövője egyre inkább azokban a térségekben dől el, ahonnan lassan eltűnnek a munkahelyek, a szolgáltatások és velük együtt a lakosság. Október 12-én kezdődött Brüsszelben a Régiók és Városok Európai Hete, az Európai Unió egyik legfontosabb, regionális fejlesztéssel foglalkozó rendezvénye. A nyitó sajtótájékoztatón mutatták be a „The State of Regions and Cities – EU Annual Report 2026” című éves jelentést, amely az európai városok és régiók gazdasági, társadalmi és demográfiai helyzetét vizsgálja. A dokumentum egyik legfontosabb megállapítása, hogy az Európai Unió gazdasági teljesítménye nem választható el az egyes térségek fejlődésétől. Hiába erősödnek ugyanis a legfejlettebb nagyvárosok és ipari központok, ha közben más régiókból eltűnnek a munkahelyek, romlik a közszolgáltatások elérhetősége, és egyre többen kényszerülnek elhagyni a lakóhelyüket.

A számok szemléletesen jelzik a probléma súlyát. A jelentés szerint 2050-re az uniós régiók háromnegyedében népességcsökkenés várható, miközben mintegy 135 millió európai él olyan térségben, amely gazdasági stagnálással vagy tartós leszakadással küzd. A brüsszeli sajtótájékoztatón két, egymással szorosan összefüggő kérdés került előtérbe: hogyan lehet megteremteni annak feltételeit, hogy az emberek a szülőhelyükön maradhassanak, és miként válhat Európa versenyképesebbé úgy, hogy a fejlődés ne csupán néhány kiemelt régióban összpontosuljon?

Meddig fenntartható egy többórás utazás az orvoshoz

A sajtótájékoztatón Raffaele Fitto, az Európai Bizottság kohézióért és reformokért felelős ügyvezető alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa számos térségében nehézséget jelent az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés komoly.

Vannak olyan területek, ahol az egészségügyi ellátás igénybevételéhez több órát kell utazni. Másutt a munkahelyek hiánya miatt fokozatosan eltűnnek a szolgáltatások, ami tovább gyorsítja az elvándorlást. A folyamat könnyen önmagát erősítő spirállá válhat, hiszen ha kevesebb ember él egy településen, egyre nehezebb fenntartani az intézményeket és a vállalkozásokat, az életkörülmények romlása viszont újabb lakosokat késztet költözésre

– emelte ki a hétfői sajtótájékoztatón Raffaele Fitto, aki szerint ezért alapvető fontosságú, hogy az európai polgárok valóban szabadon dönthessenek arról, hol szeretnének élni, és ne a munkahelyek vagy a közszolgáltatások hiánya kényszerítse őket a lakóhelyük elhagyására.

Ez az úgynevezett „right to stay”, vagyis a helyben maradás joga, amely az európai regionális politika egyik fontos célkitűzését takarja. Nem azt jelenti, hogy az emberek ne költözhetnének más városba vagy országba, hanem azt, hogy a maradás is reális választási lehetőség legyen. A most bemutatott jelentés alapján ettől azonban még messze vagyunk. A dokumentum rámutat, hogy 2050-ig az uniós régiók mintegy 75 százalékában csökkenhet a népesség, főként a vidéki, periférikus és gazdaságilag kevésbé fejlett területeken.

A probléma ráadásul nem kizárólag demográfiai okokra vezethető vissza, és ezt Magyarországon élesen láthatjuk. A lakosság fogyása veszélyezteti a helyi gazdaság működését is, hiszen csökken a rendelkezésre álló munkaerő, szűkül a fogyasztói piac, és egyre nehezebbé válik a közszolgáltatások finanszírozása.

Európa nem lehet versenyképes, ha egyes régiói leszakadnak

Raffaele Fitto másik fontos üzenete a versenyképességhez kapcsolódott. Az ügyvezető alelnök ugyanis úgy gondolja, hogy az Európai Unió nem válhat igazán versenyképessé a világgazdaságban, ha közben saját régióinak egy része tartósan lemarad. Ami egyértelműen kiemelt kérdés lehet épp most, amikor az uniós gazdaság egyszerre szembesül az Egyesült Államokkal és Kínával folytatott versennyel, az ipari átalakulással, az energiaköltségek problémájával és a technológiai fejlesztések felgyorsításának szükségességével.

A sajtótájékoztatón Fitto arról beszélt, hogy nemrég 15 milliárd eurót irányítottak át versenyképességi célokra, ami szerinte jól reprezentálja, mennyire hangsúlyosan jelenik meg a gazdasági teljesítmény erősítése az uniós fejlesztéspolitikában. A források felhasználásánál azonban nem mindegy, hogy a beruházások kizárólag a már most is sikeres gazdasági központokat támogatják, vagy a kevésbé fejlett térségek számára teremtenek új lehetőségeket.

A Régiók Bizottságának (CoR) jelentése szerint az európai feldolgozóiparban több mint 30 millió ember dolgozik. Számos ipari régió ugyanakkor komoly átalakulás előtt áll, különösen az autóiparban és az energiaigényes ágazatokban. Az energiaárak eközben jelentős versenyhátrányt jelentenek. A dokumentum alapján 2024-ben a leginkább energiaigényes európai iparágak villamosenergia-árai még mindig 65 százalékkal haladták meg a 2019-es szintet. Az érintett vállalkozások az Egyesült Államokhoz képest kétszeres, Kínához képest pedig mintegy 50 százalékkal magasabb áramárakkal szembesültek. Ami érzékenyen érinti azokat a térségeket, ahol a foglalkoztatás jelentős része néhány nagy ipari szereplőtől függ. Egy gyár bezárása vagy termelésének visszafogása ugyanis nemcsak az ott dolgozókat, hanem a beszállítókat, a helyi szolgáltatókat és végső soron az egész térség gazdaságát érintheti.

Ez hozhat összesített GDP-növekedést

A sajtótájékoztatón Tüttő Kata, az Európai Régiók Bizottságának elnöke a fejlesztési források elosztásának változó logikájáról beszélt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós beruházáspolitikában a korábbi, területi sajátosságokra építő megközelítés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a kiválóság támogatása. Ez a gyakorlatban azt takarja, hogy a források elsősorban oda kerülnek, ahol már rendelkezésre állnak a legjobb kutatóintézetek, a legerősebb vállalkozások és a legfejlettebb innovációs központok.

A most bemutatott jelentés konkrét számításokkal támasztja alá ezt az összefüggést. Az egyik elemzés szerint a meghatározott stratégiai célokra koncentráló finanszírozás nagyobb összesített GDP-növekedést eredményezhet, mint a területi adottságokra épülő támogatási rendszer. Az előbbi esetében 0,22, az utóbbinál 0,16 százalékos GDP-hatással számolnak. Csakhogy a gazdasági növekedés önmagában nem mutatja meg a beruházások teljes társadalmi hatását. Ugyanez az elemzés arra jutott, hogy a helyi adottságokat figyelembe vevő támogatások több mint kétszer annyi munkahelyet teremthetnek, és kedvezőbben hatnak a régiók közötti egyenlőtlenségekre.

Vagyis egy gazdaságpolitikai döntés rövid távon kedvezőbb növekedési mutatókat eredményezhet, miközben hosszabb távon tovább növeli a fejlett és a leszakadó térségek közötti különbségeket. A Régiók Bizottsága ezért azt szorgalmazza, hogy az uniós versenyképességi célok és a kohéziós politika ne egymás rovására érvényesüljenek. A fejlesztéseknek egyszerre kellene támogatniuk az innovációt, a termelékenységet és a területi felzárkózást.

A 2026-os jelentés több olyan gazdasági és társadalmi folyamatra is rámutat, amelyek közvetlenül érintik az európai háztartásokat és önkormányzatokat:

135 millió ember él stagnáló vagy leszakadó gazdaságú uniós régiókban;

95% az uniós régiók közül növekvő időskori eltartottsági nyomással szembesült;

78 milliárd euró feletti volt a helyi és regionális költségvetések becsült finanszírozási hiánya 2025-ben;

51% az uniós közberuházásokból a városokhoz és régiókhoz köthető arány.

Ráadásul az európai régiók gazdasági növekedése nem feltétlenül jár együtt a társadalmi helyzet javulásával. A vizsgált mutatók alapján a régiók csupán 12 százaléka ért el javulást a hét vizsgált területből legalább hatban. Miközben sok helyen nőtt az egy főre jutó gazdasági teljesítmény, a foglalkoztatási és szociális mutatók jóval vegyesebb képet mutattak.

És, hogy mit jelenthet mindez Magyarországnak? A következő, 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésről zajló tárgyalások ugyanis alapvetően meghatározhatják, hogy a jövőben milyen fejlesztésekre és milyen feltételekkel juthatnak európai forrásokhoz a magyar térségek. És úgy tűnik, legalább ennyire fontos, hogy a források elosztásánál milyen szerepet kapnak a helyi gazdasági és társadalmi szükségletek, illetve mennyire vehetnek részt a döntésekben a regionális és önkormányzati szereplők.