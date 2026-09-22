Új agresszív betegség tarol, senki sem volt erre felkészülve: azonnali oltási programot indítottak ellene

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Brit kutatók megfejtették, miért volt olyan pusztító az idén márciusban Kent megyében kitört, B típusú agyhártyagyulladásos járvány, amely az Egyesült Királyság eddigi legsúlyosabb ilyen jellegű fertőzéshulláma volt - írta meg a BBC.
A canterburyi éjszakai szórakozóhelyhez köthető járványban több mint húsz fiatal – többségükben egyetemista – fertőződött meg. Valamennyien kórházi kezelésre szorultak, kilencen intenzív osztályra kerültek, ketten pedig életüket vesztették.
Az UK Health Security Agency (UKHSA) és az Oxfordi Egyetem szakemberei a kórokozó DNS-ének vizsgálatakor megállapították, hogy a baktérium úgynevezett horizontális géntranszferrel genetikai anyagot vett át más, az emberi torokflórában természetesen jelen lévő mikroorganizmusoktól. Az átalakulás során egy új variáns jött létre, amely gyorsan terjedt a szórakozóhely vendégei között, és súlyos megbetegedéseket okozott.
A kutatók szerint az ilyen genetikai változások azért különösen veszélyesek, mert az immunrendszer korábban nem találkozott az új variánssal, így nehezebben tudja felvenni vele a harcot. Charlene Rodrigues, a UKHSA szakértője kifejtette, hogy a vizsgálat rámutat arra, milyen gyorsan és drámai mértékben képesek megváltozni ezek a baktériumok. Hozzátette, hogy bár az ilyen esetek ritkák és kiszámíthatatlanok, bármikor megismétlődhetnek.
A járvány a Club Chemistry nevű, egyetemisták körében népszerű canterburyi szórakozóhelyről indult, feltehetően egyetlen fertőzött személytől. Az agyhártyagyulladás szoros kontaktussal, például csókolózással vagy közös ital- és e-cigaretta-használattal terjed, az éjszakai szórakozóhely közege pedig ideális környezetet teremtett a kórokozó gyors átadásához. A járvány két halálos áldozatot követelt: egy 21 éves kenti egyetemista, valamint egy középiskolás diáklány haltak bele.
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Rodrigues szerint ugyanaz a genetikai változás, amely a törzset ennyire veszélyessé tette, egyúttal magyarázatot adhat a járvány gyors lecsengésére is. A fertőzöttek ugyanis általában olyan súlyosan megbetegedtek, hogy nem tudták tünetmentes hordozóként továbbadni a kórokozót.
A kenti járványt követően az Egyesült Királyságban egyszeri, B típusú meningococcus elleni oltási programot indítottak az egyetemre készülő fiatalok számára. A védőoltás két dózisban nyújt optimális védettséget, az első adag 2026. december 31-ig, a második pedig 2027. március 31-ig igényelhető az angliai gyógyszertárakban. Szakértői testületek emellett azt javasolták a kormánynak, hogy fontolja meg a MenB-oltás bevezetését a nagyjából 15 éves középiskolás korosztály számára is egy rendszeres iskolai oltási program keretében.
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