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Világ

Rémálom a népszerű szórakozóhelyen: előbb a padló szakadt be, majd a tető is a bulizókra omlott

MTI
2026. október 3. 12:13

Összeomlott Spanyolországban egy szórakozóhely épülete szombatra virradóra, többen megsérültek - közölték helyi hatóságok. Az eset az ország északi részén lévő La Riojában történt. 

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A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérült kórházba került. Szemtanúk szerint először a szórakozóhely padlózata omlott be, majd ezt követően az épület teteje is.

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Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított. A Todoalicante című spanyol hírportál úgy tudja, az épület szerkezeti hibák miatt omlott be, és a tragédia idején mintegy 50-en tartózkodtak a szórakozóhelyen, ahol borfesztivál zajlott.

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A lánc most Közép-Európára koncentrál. Iparági forrásaink szerint országonként akár 500-1000 bolt nyitása sem elképzelhetetlen közép távon.
Címlapkép: Getty Images
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