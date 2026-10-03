Sajtóforrások szerint hazájában már korábban eltiltották a repüléstől az ománi másodpilótát, aki radikális iszlamistákkal állt kapcsolatban.
Rémálom a népszerű szórakozóhelyen: előbb a padló szakadt be, majd a tető is a bulizókra omlott
Összeomlott Spanyolországban egy szórakozóhely épülete szombatra virradóra, többen megsérültek - közölték helyi hatóságok. Az eset az ország északi részén lévő La Riojában történt.
A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérült kórházba került. Szemtanúk szerint először a szórakozóhely padlózata omlott be, majd ezt követően az épület teteje is.
Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított. A Todoalicante című spanyol hírportál úgy tudja, az épület szerkezeti hibák miatt omlott be, és a tragédia idején mintegy 50-en tartózkodtak a szórakozóhelyen, ahol borfesztivál zajlott.
Közel 42 millió forint értékű bankókat talált egy táskában egy bankautomata tetején: ezt a döntés hozta a férfi
A rendőrségi vizsgálat kiderítette, hogy a pénz a Bank of America tulajdona volt, az összeget pedig a pénzintézet készpénzszállító partnere, a Brinks kezelte.
Az Egyesült Államok napi 1,2–1,5 millió hordó dízelt exportál világszerte, amivel a globális ellátás egyik meghatározó szereplője.
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Döntött az Európai Bizottság: már 2028-ban új tagot köszönthet az EU, gőzerővel halad előre a folyamat
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Új korszak jöhet az Európai Unióban: erre a hatalmas változásra készülhetnek a rendőrök és a tűzoltók
Biztosítanák, hogy a rendőrök, tűzoltók és más készenléti szervek a határátlépést követően se veszítsék el a kapcsolatot egymással
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Rendkívüli figyelmeztetést küldött Oroszország: azonnal bevetnék az atomfegyvereket, ha ezt meglépi a NATO
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