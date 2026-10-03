Rémálom a népszerű szórakozóhelyen: előbb a padló szakadt be, majd a tető is a bulizókra omlott

Összeomlott Spanyolországban egy szórakozóhely épülete szombatra virradóra, többen megsérültek - közölték helyi hatóságok. Az eset az ország északi részén lévő La Riojában történt.

A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérült kórházba került. Szemtanúk szerint először a szórakozóhely padlózata omlott be, majd ezt követően az épület teteje is.

Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított. A Todoalicante című spanyol hírportál úgy tudja, az épület szerkezeti hibák miatt omlott be, és a tragédia idején mintegy 50-en tartózkodtak a szórakozóhelyen, ahol borfesztivál zajlott.