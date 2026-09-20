Váratlan helyről kapott kritikát Von der Leyen: semmilyen víziója nincs az egyik legsúlyosabb fenyegetéssel szemben

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében részletesen kitért az Európát sújtó energia- és klímaválságra, ám a problémák pontos diagnosztizálásán túl kevés konkrét megoldást kínált, így mind a zöldszervezeteknek, mind az ipari szereplőknek csalódást okozott – írja a Politico.

Von der Leyen szerdai, az Európai Parlamentben tartott beszédében a nyár pusztító hőhullámairól, a kontinens folyóinak rekordalacsony vízszintjéről és az importált fosszilis energiahordozóktól való költséges függőségről festett éles képet.

"Ez a nyár az igazság nyara volt. Kontinensünk szinte egyetlen pontja sem úszta meg" – fogalmazott.

Az energiapolitikát illetően az elnök három alapproblémát azonosított:

a drága fosszilis importfüggőséget,

a villamosenergia-hálózat szűk keresztmetszeteit

és az ebből fakadó magas energiaárakat.

A válasz szerinte a villamosításban, azaz az elektrifikációban rejlik, amellyel az áram részarányát 2040-re megdupláznák, évi 260 milliárd eurót takarítva meg az importszámlán. Ugyanakkor sem az elektrifikáció felgyorsítására, sem a megújuló energia bővítésére, sem pedig a közelgő téli gázárválságra nem terjesztett elő új, konkrét javaslatot.

A klímapolitikában a hangsúly az alkalmazkodásra és a katasztrófavédelemre tolódott át. Von der Leyen egy klímabiztosítási szövetség megalakítását, egy hőségriadó-tervet, valamint egy európai tűzoltóflotta létrehozására vonatkozó javaslatot jelentett be.

Ezzel szemben az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének terén mindössze annyit mondott, hogy az EU "tartja az irányt", vagyis sem az ambíciók növelését, sem pedig visszalépést nem jelzett.

A természetvédelem témája gyakorlatilag kimaradt a beszédből. Von der Leyen csupán egy részleteket nélkülöző vízügyi kezdeményezést említett, amely a vízhiánnyal és a mezőgazdasági vízgazdálkodással foglalkozna. Ezzel párhuzamosan a stratégiai fontosságú projektek engedélyezési eljárásainak felgyorsítását ígérte, ami ugyan kedvez az energetikai beruházásoknak, de feszültséget szül a biológiai sokféleség védelmének szempontjaival.

A beszéd egyik feltűnő hiányossága volt, hogy bár az elnök kiemelt szerepet szánt a mesterséges intelligenciának, annak infrastrukturális lábnyomát – az adatközpontok energia- és vízfogyasztását, illetve kibocsátását – egyáltalán nem érintette.

Saskia Bricmont, a Zöldek EP-képviselője erre reagálva rámutatott: "Egyetlen szót sem ejtett az Európa-szerte tömegesen épülő adatközpontokról, miközben azok fogyasztása alapvető kérdéseket vet fel a vízhiány és a hőhullámok tükrében." (erről a Pénzcentrum részletes interjút is készített Kömlődi Ferenc jövőkutatóval, a cikk IDE kattintva elérhető.)

Az Európai Környezetvédelmi Iroda főtitkára, Patrick ten Brink összefoglalta a zöldszervezetek általános véleményét, miszerint von der Leyen ugyan helyesen ismerte fel a helyzet súlyosságát, ám a fő kérdés továbbra is az marad, hogy mit kezd az általa kimondott igazsággal.

Címlapfotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA