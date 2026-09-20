Az energiapolitikát különösen kemény bírálattal illette.
Váratlan helyről kapott kritikát Von der Leyen: semmilyen víziója nincs az egyik legsúlyosabb fenyegetéssel szemben
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében részletesen kitért az Európát sújtó energia- és klímaválságra, ám a problémák pontos diagnosztizálásán túl kevés konkrét megoldást kínált, így mind a zöldszervezeteknek, mind az ipari szereplőknek csalódást okozott – írja a Politico.
Von der Leyen szerdai, az Európai Parlamentben tartott beszédében a nyár pusztító hőhullámairól, a kontinens folyóinak rekordalacsony vízszintjéről és az importált fosszilis energiahordozóktól való költséges függőségről festett éles képet.
"Ez a nyár az igazság nyara volt. Kontinensünk szinte egyetlen pontja sem úszta meg" – fogalmazott.
Az energiapolitikát illetően az elnök három alapproblémát azonosított:
- a drága fosszilis importfüggőséget,
- a villamosenergia-hálózat szűk keresztmetszeteit
- és az ebből fakadó magas energiaárakat.
A válasz szerinte a villamosításban, azaz az elektrifikációban rejlik, amellyel az áram részarányát 2040-re megdupláznák, évi 260 milliárd eurót takarítva meg az importszámlán. Ugyanakkor sem az elektrifikáció felgyorsítására, sem a megújuló energia bővítésére, sem pedig a közelgő téli gázárválságra nem terjesztett elő új, konkrét javaslatot.
A klímapolitikában a hangsúly az alkalmazkodásra és a katasztrófavédelemre tolódott át. Von der Leyen egy klímabiztosítási szövetség megalakítását, egy hőségriadó-tervet, valamint egy európai tűzoltóflotta létrehozására vonatkozó javaslatot jelentett be.
Ezzel szemben az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének terén mindössze annyit mondott, hogy az EU "tartja az irányt", vagyis sem az ambíciók növelését, sem pedig visszalépést nem jelzett.
A természetvédelem témája gyakorlatilag kimaradt a beszédből. Von der Leyen csupán egy részleteket nélkülöző vízügyi kezdeményezést említett, amely a vízhiánnyal és a mezőgazdasági vízgazdálkodással foglalkozna. Ezzel párhuzamosan a stratégiai fontosságú projektek engedélyezési eljárásainak felgyorsítását ígérte, ami ugyan kedvez az energetikai beruházásoknak, de feszültséget szül a biológiai sokféleség védelmének szempontjaival.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A beszéd egyik feltűnő hiányossága volt, hogy bár az elnök kiemelt szerepet szánt a mesterséges intelligenciának, annak infrastrukturális lábnyomát – az adatközpontok energia- és vízfogyasztását, illetve kibocsátását – egyáltalán nem érintette.
Saskia Bricmont, a Zöldek EP-képviselője erre reagálva rámutatott: "Egyetlen szót sem ejtett az Európa-szerte tömegesen épülő adatközpontokról, miközben azok fogyasztása alapvető kérdéseket vet fel a vízhiány és a hőhullámok tükrében." (erről a Pénzcentrum részletes interjút is készített Kömlődi Ferenc jövőkutatóval, a cikk IDE kattintva elérhető.)
Az Európai Környezetvédelmi Iroda főtitkára, Patrick ten Brink összefoglalta a zöldszervezetek általános véleményét, miszerint von der Leyen ugyan helyesen ismerte fel a helyzet súlyosságát, ám a fő kérdés továbbra is az marad, hogy mit kezd az általa kimondott igazsággal.
Címlapfotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Óriási botrány van készülőben az Egyesült Államokban: már szivárognak az eltitkolt adatok az iráni háborúból
Az elesetteken kívül az elmúlt szűk hét hónapban több mint 820 amerikai katona sebesült meg, akik közül sokan az iráni válaszcsapások következtében szenvedtek traumás agysérülést.
Most érkezett! Brutális áramkimaradás történt: milliók maradtak villamosenergia nélkül - hatalmas a pánik
Csak az idei évben ez már legalább a hatodik részleges vagy teljes áramszünet.
A törvényt a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét is viseli.
A sziget hatalmas ritkaföldfém-készletekkel rendelkezik, amelyek elengedhetetlenek a modern technológiák, például a mobiltelefonok és az elektromos járművek gyártásához.
Kevesen tudják az igazságot a most zajló orosz választásokról: ezzel a trükkel betonozza be a hatalmát Putyin
Oroszországban megkezdődtek a parlamenti választások, ami az első ilyen jellegű voksolás az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta.
Vadiúj szövetséget hozott létre Zelenszkij, Magyarország is ott van a tagok között - ma tartják az első csúcstalálkozót
A ma zajló egyeztetések kiemelt témái között szerepel a regionális biztonság, az energiaellátás, a logisztika, valamint a határon átnyúló gazdasági hálózatok fejlesztése.
Fatális incidens történt a Közel-Keleten: lesújtó hír ez Európának - ezután jön csak az igazi olajkatasztrófa
A szaúdi szállítások akadozása egy amúgy is rendkívül kifeszített piaci környezetben éri a szektort.
Warren Buffett páratlan örökséget hagy maga után az elnöki poszton.
Súlyos elemzés látott napvilágot: nagy bajban van a NATO - óriási lenne a bénultság, ha holnap kitörne a háború
Ukrán és nyugati védelmi tisztviselők szerint a harctéri események olyan gyorsan pörögnek, hogy a NATO egyes fegyverei és taktikái könnyen elavulttá válhatnak.
Az iráni háború már a hetedik hónapjába lépett, Donald Trump amerikai elnök pedig egyre szkeptikusabb nemzetközi közeggel találkozhat az ENSZ közgyűlésén.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a lengyel kormányfő: olyan támadás érheti a NATO-t, amire senki sincs felkészülve
Donald Tusk szerint drónok vagy rakéták csapódhatnak be NATO-területre, Moszkva pedig balesetnek állíthatja be a történteket.
A Nyugat-Ukrajna elleni csütörtöki orosz csapások során ismét légitámadás ért egy, a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot.
Míg a kanadai miniszterelnök üdvözölte, hogy társult uniós taggá válhat az ország, Donald Trump újabb vámokkal fenyegette meg Európát.
Csütörtökön éri el a Földet egy hétfői napkitörésből származó plazmafelhő, amely enyhe geomágneses vihart vált ki.
Olyan katasztrófa közeleg, amire senki sincs felkészülve: egész hegyoldalak válhatnak instabillá a klímaváltozás miatt
A klímaváltozás okozta gleccserolvadás és a tartósan fagyott talaj felengedése játszott főszerepet a múlt havi, pusztító nepáli katasztrófában.
Ursula von megerősítését hirdette meg idei évértékelő beszédében az Európai Unió stratégiai önállóságának és cselekvőképességének növelésével.
A tervek szerint szeptember végén megrendezendő csúcstalálkozó fő témája egy esetleges orosz–ukrán energetikai tűzszünet megkötése lehet.
Rendkívüli bejelentést tett Ursula von der Leyen: új vészhelyzeti rendszer jön, teljesen megváltozhat a határvédelem
Új európai vészhelyzeti keretet javasol az Európai Bizottság a hirtelen kialakuló, nagymértékű migrációs hullámok kezelésére.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.