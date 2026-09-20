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Strasbourg, 2024. december 18.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án.MTI/Bodnár Boglárka
Világ

Váratlan helyről kapott kritikát Von der Leyen: semmilyen víziója nincs az egyik legsúlyosabb fenyegetéssel szemben

Pénzcentrum
2026. szeptember 20. 15:33

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében részletesen kitért az Európát sújtó energia- és klímaválságra, ám a problémák pontos diagnosztizálásán túl kevés konkrét megoldást kínált, így mind a zöldszervezeteknek, mind az ipari szereplőknek csalódást okozott – írja a Politico.

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Von der Leyen szerdai, az Európai Parlamentben tartott beszédében a nyár pusztító hőhullámairól, a kontinens folyóinak rekordalacsony vízszintjéről és az importált fosszilis energiahordozóktól való költséges függőségről festett éles képet.

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"Ez a nyár az igazság nyara volt. Kontinensünk szinte egyetlen pontja sem úszta meg" – fogalmazott.

Az energiapolitikát illetően az elnök három alapproblémát azonosított:

  • a drága fosszilis importfüggőséget,
  • a villamosenergia-hálózat szűk keresztmetszeteit
  • és az ebből fakadó magas energiaárakat.

A válasz szerinte a villamosításban, azaz az elektrifikációban rejlik, amellyel az áram részarányát 2040-re megdupláznák, évi 260 milliárd eurót takarítva meg az importszámlán. Ugyanakkor sem az elektrifikáció felgyorsítására, sem a megújuló energia bővítésére, sem pedig a közelgő téli gázárválságra nem terjesztett elő új, konkrét javaslatot.

A klímapolitikában a hangsúly az alkalmazkodásra és a katasztrófavédelemre tolódott át. Von der Leyen egy klímabiztosítási szövetség megalakítását, egy hőségriadó-tervet, valamint egy európai tűzoltóflotta létrehozására vonatkozó javaslatot jelentett be.

Ezzel szemben az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének terén mindössze annyit mondott, hogy az EU "tartja az irányt", vagyis sem az ambíciók növelését, sem pedig visszalépést nem jelzett.

A természetvédelem témája gyakorlatilag kimaradt a beszédből. Von der Leyen csupán egy részleteket nélkülöző vízügyi kezdeményezést említett, amely a vízhiánnyal és a mezőgazdasági vízgazdálkodással foglalkozna. Ezzel párhuzamosan a stratégiai fontosságú projektek engedélyezési eljárásainak felgyorsítását ígérte, ami ugyan kedvez az energetikai beruházásoknak, de feszültséget szül a biológiai sokféleség védelmének szempontjaival.

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A beszéd egyik feltűnő hiányossága volt, hogy bár az elnök kiemelt szerepet szánt a mesterséges intelligenciának, annak infrastrukturális lábnyomát – az adatközpontok energia- és vízfogyasztását, illetve kibocsátását – egyáltalán nem érintette.

Saskia Bricmont, a Zöldek EP-képviselője erre reagálva rámutatott: "Egyetlen szót sem ejtett az Európa-szerte tömegesen épülő adatközpontokról, miközben azok fogyasztása alapvető kérdéseket vet fel a vízhiány és a hőhullámok tükrében." (erről a Pénzcentrum részletes interjút is készített Kömlődi Ferenc jövőkutatóval, a cikk IDE kattintva elérhető.)

Az Európai Környezetvédelmi Iroda főtitkára, Patrick ten Brink összefoglalta a zöldszervezetek általános véleményét, miszerint von der Leyen ugyan helyesen ismerte fel a helyzet súlyosságát, ám a fő kérdés továbbra is az marad, hogy mit kezd az általa kimondott igazsággal.

Címlapfotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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