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brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Világ

Rendkívüli bejelentést tett az Európai Bizottság: gigantikus, 710 millió eurós migráns-csomag sorsáról döntöttek

Pénzcentrum
2026. szeptember 27. 19:57

Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve "migrációval kapcsolatos" problémák megoldását célzó programokra fordítják majd - tájékoztatott az Európai Bizottság vasárnap.

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A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmén, a társadalomi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.

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A régióban közel százmillió euró segíti majd a konfliktusok, élelmiszerbizonytalanság, alultápláltság és az időjárás okozta humanitárius szükségletekre való reagálást, emellett segíti az ebolajárványra adott válaszokat a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos országokban.

Mintegy 10 millió eurós válságkezelési intézkedés támogatja majd a béke és stabilitás előmozdítására irányuló erőfeszítéseket a Nagy-tavak régiójában. Megerősíti a békekezdeményezések előmozdítását, és segíti azon helyi erőfeszítéseket, melyeket nők, fiatalok és civil társadalmi szervezetek vezetnek. Az akció elősegíti a társadalmi kohéziót és a békeépítést az érintett afrikai régióban - írták.

A segélycsomag keretében az EU a globális konfliktusok, járványok és természeti katasztrófák okozta problémák kezelését is célul tűzte ki. A palesztin területek és a Libanonban jelentkező humanitárius válságnak kitett közösségek például 103 millió eurós támogatásban részesülnek.

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Ukrajna 52 millió eurót kap az országon belüli humanitárius segítségnyújtás támogatására. A források egyebek között a lakosság télre való felkészítését, valamint az orosz invázió újabb várható következményeinek kezelését szolgálják.

A brüsszeli közleményben Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét idézték, aki hangsúlyozta: a konfliktusok, a szélsőséges időjárási viszonyok és a növekvő megélhetési költségek sokak életét nehezítik meg világszerte. A segélycsomaggal az EU támogatni fogja az afrikai menekülteket, valamint azokat a közösségeket, melyek befogadják őket. Az EU emellett növeli a sürgősségi segélynyújtást a közel-keleti konfliktusok és az ukrajnai háború érintettjei számára - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
44 perce
Afrika egyes részein már 50 fokosak a nyarak amiben semmilyen növény, állat nem képes életben maradni, gyakorlatilag lehetetlenné vált az élelmiszertermelés, az embereknek nincs más választásuk mint elmenekülni még enyhébb területekre. A tömeges migrációt azzal lehetett volna megelőzni ha a gazdag nyugati országok nem fűtötték volna fel a túlfogyasztásukkal gyulladáspontig a bolygót és nem terelték volna rá Kínát is ugyenerre a pusztító gazdasági modellre.
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