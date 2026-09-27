Összegyűjtöttük a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével összefüggő legfontosabb kérdéseket és válaszokat.
Rendkívüli bejelentést tett az Európai Bizottság: gigantikus, 710 millió eurós migráns-csomag sorsáról döntöttek
Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve "migrációval kapcsolatos" problémák megoldását célzó programokra fordítják majd - tájékoztatott az Európai Bizottság vasárnap.
A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmén, a társadalomi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
A régióban közel százmillió euró segíti majd a konfliktusok, élelmiszerbizonytalanság, alultápláltság és az időjárás okozta humanitárius szükségletekre való reagálást, emellett segíti az ebolajárványra adott válaszokat a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos országokban.
Mintegy 10 millió eurós válságkezelési intézkedés támogatja majd a béke és stabilitás előmozdítására irányuló erőfeszítéseket a Nagy-tavak régiójában. Megerősíti a békekezdeményezések előmozdítását, és segíti azon helyi erőfeszítéseket, melyeket nők, fiatalok és civil társadalmi szervezetek vezetnek. Az akció elősegíti a társadalmi kohéziót és a békeépítést az érintett afrikai régióban - írták.
A segélycsomag keretében az EU a globális konfliktusok, járványok és természeti katasztrófák okozta problémák kezelését is célul tűzte ki. A palesztin területek és a Libanonban jelentkező humanitárius válságnak kitett közösségek például 103 millió eurós támogatásban részesülnek.
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Ukrajna 52 millió eurót kap az országon belüli humanitárius segítségnyújtás támogatására. A források egyebek között a lakosság télre való felkészítését, valamint az orosz invázió újabb várható következményeinek kezelését szolgálják.
A brüsszeli közleményben Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét idézték, aki hangsúlyozta: a konfliktusok, a szélsőséges időjárási viszonyok és a növekvő megélhetési költségek sokak életét nehezítik meg világszerte. A segélycsomaggal az EU támogatni fogja az afrikai menekülteket, valamint azokat a közösségeket, melyek befogadják őket. Az EU emellett növeli a sürgősségi segélynyújtást a közel-keleti konfliktusok és az ukrajnai háború érintettjei számára - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.
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