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Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Szórakozás

Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)

PR
2026. augusztus 19. 05:00

Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált a Szabadság téren, ahol több mint 45 főzde és 250-féle sör, minőségi street food és egész héten pezsgő fesztiválhangulat vár. A jubileumi, ingyenesen látogatható eseményen a SPAR Magyarország saját Sörházzal készül, így a klasszikus kedvencektől a legizgalmasabb újdonságokig rengeteg ízt fedezhetsz fel.

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Egy hét, amikor a belváros a söröké

A Belvárosi Sörfesztivál mára a nyárzáró időszak egyik legnépszerűbb budapesti rendezvényévé vált. Keddtől vasárnapig nemcsak a sörrajongókat várja: a belvárosi helyszín, a gasztronómiai kínálat és a közösségi élmény azoknak is tartalmas kikapcsolódást kínál, akik egyszerűen csak egy jó hangulatú szabadtéri programot keresnek.

15 éve kezdődött, 10 éve a belvárosban

A Belvárosi Sörfesztivál története 2011-ben, a Budai Várban kezdődött. A rendezvény az évek során folyamatosan növekedett, így idővel új helyszínre volt szükség: 2016-ban költözött a Szabadság térre, ahol 2026-ban már tizedik alkalommal várja a látogatókat. Az új helyszín nagyobb teret és új lehetőségeket hozott, többek között azt is, hogy a fesztivál belépő nélkül legyen látogatható. Mára a rendezvény Budapest egyik legnagyobb sörös eseményévé vált, ahol több mint 250-féle sör közül választhatnak a látogatók.

A jubileumi fesztivál söre megér egy kóstolót

A fesztivál tizedik Szabadság téri évfordulójához kapcsolódóan a SPAR és a FIRST Craft Beer együttműködésében készült el a FIRST Jubileumi Fesztivál Lager. Az 5 százalékos alkoholtartalmú, aranyló lager könnyed, friss és jól iható, ropogós malátásságát visszafogott komlózás és tiszta kortyérzet teszi igazán üdítővé. A jubileumi főzetet a helyszínen a SPAR Sörháznál és a FIRST standjain is megkóstolhatod, de 2026. augusztus 6-tól már a SPAR és INTERSPAR üzletekben is elérhető.

A SPAR Sörházban minden korsó új élményt kínál

A SPAR és INTERSPAR üzletek egész évben több mint 220-féle sört és sörkülönlegességet kínálnak, amelyek közel ötöde hazai kisüzemi főzdékből érkezik. Ennek a válogatásnak a legizgalmasabb tételei jelennek meg a fesztiválon is. A prémium lagerek mellett IPA-k, gyümölcsös és savanyított sörök, belga stílusú ale-ek, valamint alkoholmentes alternatívák közül is választhatsz. A kínálatban megtalálható a 2026-os INNO D’OR - Év Innovációja díjas BE(ER) COOL Light Lager is.

Sör mellé jöhetnek a finom falatok

A SPAR idei fesztiválmegjelenésének újdonsága a SPAR-Regnum terasz, ahol a vállalat saját húsüzemének alapanyagaiból készülő hamburgerek, hot dogok és pizzaszeletek gondoskodnak róla, hogy egy frissen csapolt sör mellé minőségi fogás is kerüljön az asztalra. Akár egy gyors ebédet, akár egy hosszabb esti baráti találkozót tervezel, itt könnyen összeállíthatod a kedvenc párosításodat.

Fesztiválpohár féláron a SPAR-kuponnal

Vásárolj 2026. augusztus 13-26. között legalább 15 000 forintért a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletekben! A blokk mellé kapott kasszakuponnal 50 százalék kedvezménnyel vásárolhatsz exkluzív fesztiválpoharat a helyszíni pohárpontokon.

Ha szeretnél új söröket felfedezni, kipróbálnád a jubileumi fesztiválsört, vagy egyszerűen csak eltöltenél egy kellemes estét Budapest egyik legszebb terén, a Belvárosi Sörfesztivál idén is kiváló úti cél. Keresd fel a SPAR Sörházat, és élvezd a jubileumi fesztivál minden pillanatát!

www.sorfesztival.hu

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#fesztivál #spar #szórakozás

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