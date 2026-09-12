2026. szeptember 12. szombat Mária
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Donald J. Trump elnök sajtótájékoztatón mond beszédet 2026. március 9-én. (A Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok)
Világ

Trump szerint történelmi egyesülés jöhet, kijelentése után viszont azonnal tiltakozó közleményt adtak ki

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 12. 16:33

Donald Trump szerint előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Az amerikai elnök ezt szombati dublini látogatásán jelentette ki, miközben hangsúlyozta, hogy örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó terület és az Ír Köztársaság egyesítését. Szavaira azonnal reagált a legnagyobb észak-írországi britpárti erő, amely szerint a térség alkotmányos jövőjéről nem külföldi vezetők, hanem az észak-írországi lakosság dönthet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Trump szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint száz éve független államként létező Ír Köztársaság egyesítését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi britpárti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP).

Trump, akinek repülőgépe szombaton szállt le Dublinban, Micheál Martin ír miniszterelnök társaságában tartott rövid sajtótájékoztatóján az ír egyesítésre vonatkozó kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné az Ír Köztársaság és Észak-Írország egyesülését.

Kapcsolódó cikkeink:

Hozzátette: a határ mindkét oldalán vannak barátai, "nagyszerű ír emberek", és az újraegyesítés is "nagyszerű" fejlemény lenne. "Hogyan is lehetne ez rossz? Ha megtörténik, az mindenkinek komoly dicsőség lenne, márpedig végül meg fog történni, és az fantasztikus lesz" - mondta az amerikai elnök az ír sziget újraegyesítéséről. Hozzátette ugyanakkor, hogy "erről azért az Egyesült Királyságnak is lesz majd mondanivalója".

Gavin Robinson, az észak-írországi Demokratikus Unionista Párt vezetője Trump szombati dublini kijelentései után közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott: Észak-Írország alkotmányos jövőjéről "nem londoni, washingtoni vagy dublini kommentárok" döntenek majd, hanem az észak-írországi nép.

Robinson szerint Észak-Írország az Egyesült Királyság része, mivel ez a nép demokratikusan kifejezésre juttatott akarata. A DUP vezetője közölte: bízik abban, hogy Észak-Írország továbbra is az Egyesült Királyságot és az általa kínált biztonságot választja.

"Unionisták vagyunk, így nem áll érdekünkben országunk megsemmisítése azzal, hogy csatlakozunk az Ír Köztársasághoz" - fogalmazott szombati nyilatkozatában a legnagyobb észak-írországi britpárti erő vezetője.

Andy Burnham brit miniszterelnök néhány napja, még Trump dublini látogatása előtt kijelentette: vannak olyan ügyek, amelyek jelenleg nem szerepelnek a brit politika napirendjén, és ezek közé tartozik az Ír Köztársaság és Észak-Írország újbóli egyesítéséről szóló referendum kiírása.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A belfasti parlament, a Stormont legnépesebb frakcióját azonban a 2022 májusában tartott választások eredményeként - az ír sziget 105 évvel ezelőtti megosztása óta először - az újraegyesítést pártoló, baloldali irányzatú, EU-párti Sinn Féin adja, és Michelle O'Neill, a Sinn Féin észak-írországi tagozatának vezetője a belfasti kormány első katolikus miniszterelnöke.

A Sinn Féin már a 2022-es választás után jelezte, hogy napirendre kell venni az 1921-ben kettéosztott ír sziget egyesüléséről szóló népszavazás kiírását.

Az észak-írországi rendezésről kötött 1998-as nagypénteki megállapodás ezt lehetővé teszi, ha nyilvánvalóvá válik, hogy az észak-írországi lakosság többsége az ír sziget egyesítését pártolja, de erről az Ír Köztársaságban is népszavazást kell tartani.

Az 1998-as megállapodás a brit kormány északír-ügyi miniszterének egyszemélyi hatáskörébe utalja annak eldöntését, hogy mikor válik indokolttá a referendum kiírása.

Címlapi kép: a Fehér Ház hivatalos fotója / Daniel Torok
#világ

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:32
17:06
16:33
16:03
15:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 12.
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 12.
Dől a pénz az öregedésgátló csodaszerekbe: most kiderült, óriási pazarlás az egész – szinte semmit sem érnek
2026. szeptember 12.
Így tűntek el szép csendben a filléres kisautók: döbbenetes, mennyit drágultak a slágermodellek
2026. szeptember 11.
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 12. szombat
Mária
37. hét
Szeptember 12.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 órája
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
1 hete
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
3
2 hete
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
4
1 hete
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
5
2 hete
Rakéták repültek az európai főváros felé: minden felrobbant - óriási a pusztítás, rengetegen meghaltak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bank
A középkorban a bank eleinte csak egy pad volt, ahol egy elismervényt kaptak a kereskedők, amit egy másik városban pénzre válthattak. Ma pedig egy pénzintézet, ahol a pénzünket tarthatjuk vagy például hitelt vehetünk fel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 12. 16:03
Dől a pénz az öregedésgátló csodaszerekbe: most kiderült, óriási pazarlás az egész – szinte semmit sem érnek
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 12. 13:03
Így tűntek el szép csendben a filléres kisautók: döbbenetes, mennyit drágultak a slágermodellek
Agrárszektor  |  2026. szeptember 12. 16:59
Vége a tilalomnak: ez vár 4 megyére szeptember 12-től