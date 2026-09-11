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Világ

Bemondta Trump, miből futná a pénzosztásra: az elnök őrült ötlete sem segíthet a republikánusokon?

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 09:02

Donald Trump amerikai elnök a dallasi republikánus konvención megerősítette, hogy egyáltalán nem bánta meg az Irán elleni háború megindítását, a novemberi félidős választások megnyerése esetén pedig ötezer dolláros juttatást ígér az állampolgároknak. A friss közvélemény-kutatások szerint azonban az elnök támogatottsága alacsony, a demokraták pedig jelentős előnnyel várják a voksolást.

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A Fox Newsnak adott interjújában az elnök kifejtette, hogy a beígért ötezer dolláros egyszeri juttatást a vámokból származó, 21 ezer milliárd dolláros bevételből fedeznék. Visszautasította azokat a vádakat, miszerint az összeggel szavazatokat próbálna vásárolni, ugyanakkor kikötötte, hogy a pénzt az Egyesült Államokon belül kell elkölteni. Szóba került a történelmi csúcson lévő, 40 ezer milliárd dolláros amerikai államadósság is, amelyet Trump szerint a jelentős gazdasági növekedés révén fog kinőni az ország.

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Az elnök kitért a zajló fegyveres konfliktusra is. Kijelentette, hogy ha újra kellene döntenie, mindent ugyanúgy tenne, mert meg kellett akadályozni, hogy Irán nukleáris fegyverekkel támadja meg a Közel-Keletet vagy az amerikai városokat. Hozzátette, Teherán pusztán azért húzza el a háborút, hogy rontsa a republikánusok esélyeit a november 3-i választásokon, de meggyőződése szerint a voksolás után a konfliktus gyorsan lezárul.

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A Republikánus Párt történetében most először tartott konvenciót a félidős választásokat megelőzően. A dallasi rendezvényen megemlékeztek az egy éve, 2025. szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk konzervatív aktivistáról, valamint a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójáról is. Eközben a Demokrata Párt vezetői szintén Dallasban kampányoltak, élesen bírálva a kormányzatot a kiugróan magas megélhetési költségek miatt.

Bár a novemberi választásokon a képviselőház összes, valamint a szenátus helyeinek egyharmada a tét, a friss felmérések a kormánypárt hátrányát mutatják. Az országos kutatások alapján a szavazók 49 százaléka a demokratákat támogatja, míg a republikánusokra mindössze 38 százalékuk voksolna. Trump elnöki teljesítményének megítélése is kedvezőtlen, a különböző felmérések szerint ugyanis munkájával csupán a választók 36–42 százaléka elégedett.
Címlapkép: Getty Images
#államadósság #gazdaság #világ #donald trump #politika #irán #amerikai egyesült államok #amerikai választások #háború #Közel-Kelet #vámok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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