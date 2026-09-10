Újabb kamatemelésről döntött az Európai Központi Bank, miután az eurózónában ismét jelentősen megugrott az infláció, elsősorban az energiaárak emelkedése miatt.
Ez most komoly? Trump miatt fúrták meg a világhírű közgazdász kinevezését a csúcsszervezetnél
Komoly kérdéseket vet fel a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kiválasztási folyamata: a szervezet az utolsó pillanatban visszalépett Ricardo Reis kinevezésétől a vezető közgazdászi posztra, miután a londoni School of Economics professzora korábban élesen bírálta Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseit. A Financial Times értesülései szerint Reis volt a poszt első számú várományosa, a kinevezését azonban végül lefújták.
A portugál közgazdász a London School of Economics professzora, és a monetáris politika, az infláció, valamint a makrogazdaság egyik ismert szakértője. Az IMF a nyáron már előkészítette a kinevezését, a szervezet azonban az utolsó pillanatban visszalépett. A Financial Timesnak három, a kiválasztási folyamatot ismerő forrás állította, hogy a döntésben szerepet játszottak Reis korábbi, Donald Trump vámjaival kapcsolatos kritikus kijelentései.
Reis a Trump-adminisztráció úgynevezett felszabadítás napi vámbejelentése után arra figyelmeztetett, hogy az intézkedések végső soron az amerikai fogyasztókat terhelik majd. Szerinte a vámok megemelik az importált termékek árát, és újabb inflációs hullámot indíthatnak el az Egyesült Államokban.
A közgazdász egy későbbi podcastbeszélgetésben arról beszélt, hogy az amerikai árak emelkedni fognak a vámok miatt. A vámok ugyanis nemcsak az importált termékeket drágítják, hanem az amerikai vállalatok termelését is költségesebbé és kevésbé hatékonnyá tehetik.
A kinevezés elmaradása azért is figyelemre méltó, mert az IMF vezető közgazdásza és gazdasági tanácsadója kulcsszerepet tölt be a szervezet működésében. A pozícióhoz tartozó kutatási terület több mint száz közgazdászt fog össze, a vezető közgazdász pedig fontos szerepet játszik az IMF gazdaságpolitikai irányvonalának kialakításában.
A történet különösen érzékeny az IMF és az Egyesült Államok kapcsolatát tekintve. Az USA az IMF legnagyobb részvényese, ezért Washingtonnak jelentős informális befolyása van a szervezet működésére és vezetőinek kiválasztására. A Reis kinevezésének visszavonása után egyes, a folyamatot ismerő személyekben felmerült az aggodalom, hogy a pozíciót végül egy Trump-adminisztrációhoz közelebb álló közgazdász kaphatja meg.
Ez a félelem végül nem igazolódott be. Az IMF júliusban Silvana Tenreyro kinevezését jelentette be. Ő szintén a London School of Economics professzora, korábban pedig a brit jegybank, a Bank of England döntéshozója volt. Tenreyro ugyancsak kritizálta a vámokat, de a Financial Times szerint kevésbé volt hangos bírálója Trump kereskedelempolitikájának, mint Reis.
Az IMF nem kommentálta, hogy Reis miért nem kapta meg a posztot. A szervezet szóvivője a Financial Timesnak azt mondta, hogy az IMF nem hozza nyilvánosságra a vezetői pozíciókra pályázók személyét és a kiválasztási folyamat részleteit. Hozzátette, hogy a folyamat szigorú és versengő volt, és a szervezet nagyon elégedett Tenreyro kinevezésével.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Reis sem kommentálta a Financial Times értesüléseit. Az ügy egy szélesebb problémára is ráirányítja a figyelmet. Az elmúlt időszakban több amerikai közgazdász és gazdasági elemző került konfliktusba a Trump-adminisztrációval a vámok gazdasági hatásának megítélése miatt.
Trump korábban azt követelte a Goldman Sachs vezetőjétől, hogy váltsa le a bank vezető közgazdászát, Jan Hatziust, miután Hatzius a vámok gazdasági kárait hangsúlyozta. Az év elején Kevin Hassett, a Trump-adminisztráció egyik gazdasági tanácsadója pedig azt mondta, hogy fegyelmezni kellene a New York-i Federal Reserve közgazdászait egy olyan tanulmány miatt, amely szerint az amerikai vámok költségeinek jelentős részét az amerikai vállalatok és fogyasztók viselik. Hassett később részben visszavonta kijelentéseit.
A vita közben már nem pusztán arról szól, hogy működnek-e Trump vámjai. Az IMF esetében az is kérdéssé vált, hogy a szervezet mennyire tud független maradni a legnagyobb részvényesének gazdaságpolitikai irányvonalától. A vámok Trump gazdaságpolitikájának egyik központi elemét jelentik. Az amerikai elnök célja, hogy a magasabb importvámokkal ösztönözze az amerikai termelést, és javítsa az Egyesült Államok kereskedelmi pozícióját. A kritikusok szerint ugyanakkor a vámok megemelik a fogyasztói árakat, drágítják a vállalatok működését, és bizonytalanságot okoznak a beruházási és ellátási láncokban.
Az IMF számára különösen kényes a helyzet, mivel a szervezet egyik alapvető célja a nemzetközi kereskedelem és pénzügyi integráció támogatása, miközben a Trump-adminisztráció gazdaságpolitikájának középpontjában éppen a vámok és a gazdasági nacionalizmus állnak.
Foglalkozni fog az augusztus 20-i tűzijáték ügyével az Élő Környezetért Felelős Minisztérium.
Kiderült az igazság az árrésstop további sorsáról: erre a forgatókönyvre kevesen számítottak a boltokban
Újra lendületet vehet a magyar gazdaság, az Erste friss előrejelzése szerint a tavalyi 0,5 százalékos növekedés után idén 1,7 százalékkal bővülhet a GDP
Kiderült a fájó igazság a magyar költségvetésről: éveken át elvétették a célt, nagy árat fizethetünk érte
Az elmúlt öt évben rendre magasabb lett a költségvetési hiány a korábban kitűzött célnál – hívta fel a figyelmet Kármán András pénzügyminiszter.
Brüsszel szerint egyelőre nincs megerősítés hivatalos osztrák panaszról, Bécs pedig azt mondja, nem fordultak panasszal az EU-hoz.
A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg.
A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a csütörtöki kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat, a hangulat azonban továbbra is érzékeny lehet az Iránból érkező hírekre.
Kegyetlen tempót diktálnak a kínaiak Szegeden: kiderült, valójában hány magyar céggel üzletel a BYD-gyár
A BYD szegedi autógyárának építése és a beszállítói lánc kialakítása folyamatosan halad, a kínai óriásvállalat már közel kétszáz magyarországi partnerrel áll üzleti kapcsolatban.
Erősödött kissé csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fiskális folyamatok és a makrogazdasági környezet változása mellett az államadósságot alakító egyik legfontosabb tényező a forintárfolyam.
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul
Nagyon fontos figyelmeztetést kaptak a magyar vállalkozások: súlyos árat fizethet, aki elköveti ezt a hibát
Az MNB alelnöke szerint a forint gyengítése inflációs spirált indíthat el, a tartós felzárkózás kulcsa a termelékenység.
A hivatalos értesítés befogadását követően az Európai Bizottságnak alapesetben egy hónapja van az értékelésre és arra, hogy javaslatot tegyen a tagállami minisztereknek.
Azonnali lezárást és kényszerirtást rendeltek el két magyar baromfitelepen: elképesztő pusztítást végzett a vírus
Mintegy 220 ezer brojlercsirkét tartó két fülöpházi telepen mutatták ki a baromfipestis-vírust.
A döntéshozók egyetértettek abban is, hogy az alapkamat további pályájáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján döntenek.
A kormány nem hatósági árstopban gondolkodik: célzott támogatással segítenék a dízellel közlekedő autósokat.
Július óta nem volt ilyen magasan a Brent ára: már 99,5 dollárba kerül egy hordó.
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
A kormány első száz napja után egyre sürgetőbbé válik a választási ígéretek számonkérése és a súlyos gazdasági örökség kezelése.
Két évvel Mario Draghi uniós versenyképességi jelentésének közzététele után a javaslatok alig 16 százaléka valósult meg teljesen.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul