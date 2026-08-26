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Rendkívüli fordulat a magyar benzinkutakon: miközben egész Európa vérzik, nálunk ez történik az üzemanyaggal
Az Európai Unióban júliusban tovább drágultak a személyszállításhoz használt üzemanyagok és kenőanyagok, miközben Magyarországon minimális árcsökkenést mért az Eurostat. A 24.hu az uniós statisztikai hivatal adatai alapján azt írja, hogy az EU-ban éves összevetésben 16,9 százalékkal emelkedtek az üzemanyagárak, Magyarországon viszont 0,1 százalékkal mérséklődtek.
Az uniós drágulás üteme júliusban lassult a júniusi 13,7 százalékhoz képest, ugyanakkor továbbra is jelentős maradt. Márciusban 12,9 százalékos, áprilisban 20,8 százalékos, májusban pedig 20,7 százalékos éves emelkedést mértek. A 27 uniós tagállamból 25-ben drágultak az üzemanyagok éves összevetésben.
A legnagyobb éves áremelkedést Romániában mérték, ahol 24,2 százalékkal kerültek többe az üzemanyagok. Németországban és Litvániában egyaránt 22,9 százalékos, Bulgáriában 22,2 százalékos, Hollandiában pedig 22 százalékos drágulást regisztráltak. A legkisebb emelkedést Svédországban és Írországban mérték, 1,2, illetve 3,2 százalékot.
Havi összevetésben is jelentős mozgások voltak. Az EU-ban a dízel átlagosan 4,3 százalékkal, a benzin pedig 4,7 százalékkal drágult júliusban. Magyarországon ezzel szemben mindkét üzemanyagtípus ára csökkent az előző hónaphoz képest, az Eurostat azonban a magyarországi havi változás pontos mértékét nem közölte.
A dízel 17 uniós országban drágult, kilencben pedig olcsóbb lett. Lengyelországban 13,4 százalékos, Németországban 12,7 százalékos havi emelkedést mértek. A benzin ára 14 tagállamban nőtt, 12-ben csökkent. Lengyelországban 17,2 százalékos, Németországban 11 százalékos volt a drágulás, míg Svédországban 11,1 százalékkal, Cipruson pedig 5,4 százalékkal esett az ár.
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A júliusi adatok alapján Magyarország ezzel látványosan eltért az uniós trendtől: miközben az EU-ban két számjegyű éves üzemanyagár-emelkedést mértek, itthon minimális csökkenést mutatott a statisztika.
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