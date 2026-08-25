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Sok autó egy sorban. Használt autók eladása.
Autó

Mélyen a zsebébe kell nyúlni annak, aki használt autót venne: egyre fogynak az olcsó kocsik

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 11:32

Tovább drágultak a használt autók Magyarországon, júliusban már 5,51 millió forint volt a meghirdetett személygépkocsik átlagos kínálati ára. Bár az autók közel kilenctizedét továbbra is 10 millió forint alatt kínálják, egyre kisebb az olcsó, 2,5 millió forint alatti járművek aránya. A legnépszerűbb modellek sorrendje is átalakult, miközben a Suzuki Swift ára egyetlen év alatt 21 százalékkal emelkedett.

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A magyarországi használtautó-piacon kínált személygépkocsik 87,1 százaléka továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,51 millió forint - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Használtautó.hu júliusi közös statisztikájából.

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A közlemény szerint 2026 júliusában a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35,2 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6 százalékpontos csökkenést jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 28,8 százalékát tette ki (+2,0 százalékpont), míg az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23,1 százalékra bővült (+2,6 százalékpont). A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13 százalékon stagnált. Az összes hirdetést figyelembe véve az átlagos kínálati ár a tavaly júliusi 5,43 millió forintról 5,51 millió forintra emelkedett.

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Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emeli ki. Változatlan tényezők mellett az elektromos autók veszítik a legtöbbet az értékükből évente, őket követik a dízelek és a benzinesek, míg a hibridek mutatják a legkisebb évenkénti amortizációt. Emellett minden megtett 1000 kilométer átlagosan 0,2 százalékkal csökkenti a gépjármű értékét. A hengerűrtartalom 100 köbcentiméteres emelkedése 3,6 százalékkal, míg a teljesítmény 10 kilowattos növekedése 3,4 százalékkal emeli az autó árát.

A normál állapothoz képest a megkímélt autók 10,6 százalékkal, a sérülésmentesek 17,1 százalékkal, a kitűnő állapotúak 19,9 százalékkal, az újszerűek pedig 21,0 százalékkal drágábbak a piacon. A sérült járművek ára 57,1 százalékkal, a hibásaké 63,4 százalékkal marad el a referenciaszinttől.

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Kínálati oldalon a leggyakrabban meghirdetett márkák rangsorát júliusban is a Volkswagen vezette, megelőzve a BMW-t és a Fordot. A hónap végére a Mercedes-Benz megelőzte az Opelt, míg a Kia átvette a 9. helyet a Renault-tól. A tíz legnépszerűbb modell mezőnyében teljes helycserés átrendeződés zajlott le 2025. júliushoz képest: a Skoda Octavia átvette az első helyet a Ford Focustól, az Audi A4 a dobogó harmadik fokára lépett előre, a Kia Ceed pedig a negyedik pozíciót szerezte meg. A Suzuki Swift az ötödik helyre szorult vissza, ugyanakkor ez a modell mutatta a legnagyobb mértékű drágulást: kínálati átlagára egy év alatt 21 százalékkal emelkedett - áll a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
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