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Peking, Kína, Nemzeti Kongresszusi Központ, zászlók,
Világ

Kész, ennyi volt a fegyverszünetnek? Olyan megtorlásra készül Kína, ami az egész világgazdaságot megrázhatja

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 15:44

Határozott válaszlépéseket helyezett kilátásba Kína arra az esetre, ha az Egyesült Államok a kínai vállalatokra is kiterjeszti az Irán elleni másodlagos szankciókat. A diplomáciai feszültség alig egy hónappal Donald Trump és Hszi Csin-ping sorsdöntő washingtoni csúcstalálkozója előtt éleződött ki - tudósított a Portfolio.

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Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a hét elején jelentett be újabb büntetőintézkedéseket, amelyek egyelőre csak hongkongi székhelyű cégeket érintenek, a szárazföldi kínai pénzintézeteket még nem. Mivel azonban Kína vásárolja fel az iráni kőolaj mintegy 90 százalékát, bármilyen további szigorítás közvetlenül Pekinget sújtaná.

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A kínai külügyminisztérium válaszul közölte, hogy minden szükséges lépést megtesznek gazdasági érdekeik védelmében. Kiemelték, hogy elutasítják a nemzetközi jogi alapot nélkülöző, az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jóvá nem hagyott egyoldalú amerikai lépéseket, ugyanakkor a helyzet eszkalációja helyett a mielőbbi párbeszédet sürgetik.

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A szankciós vita a lehető legrosszabbkor lángolt fel, hiszen nagyjából egy hónap múlva, szeptember végén tartják a két nagyhatalom vezetőjének találkozóját. A megbeszélések legfőbb tétje a tavaly októberben kötött, majd Donald Trump idén májusi pekingi látogatásakor is megerősített egyéves kereskedelmi fegyverszünet meghosszabbítása.

Peking igyekszik elkerülni, hogy az iráni kérdés elterelje a figyelmet a gazdasági megállapodásról, Washington azonban láthatóan nyomásgyakorlási eszközként használja a büntetőintézkedéseket az ázsiai országgal szemben.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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