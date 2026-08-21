Kevesen tudják az igazságot az új kínai invázióról: olyan digitális csapda fenyeget, amiből nincs kiút

Európát teljes erővel érte el a "második kínai sokk", amelynek során Kína már nem olcsó tömegcikkekkel, hanem csúcstechnológiás termékekkel, így elektromos autókkal, napelemekkel és félvezetőkkel árasztja el az uniós piacot. Az egyre növekvő külkereskedelmi deficit mögött nem csupán az amerikai védővámok hatása áll, hanem a rendkívül gyenge kínai belső kereslet és a masszív, célzott állami ipartámogatások együttes ereje is. A folyamat nemcsak az európai ipart fenyegeti ott, ahol a kontinens épp a technológiai önállóságát építené ki, hanem új, nehezen kezelhető digitális függőségeket is kialakít - írta elemzésében a Portfolio.

Az első, 2001-es kínai expanzió még az Egyesült Államok hagyományos iparágait sújtotta, a jelenlegi hullám azonban teljesen más jellegű. Kína ma már a jövő technológiáit exportálja, pontosan azokat, amelyekre Európa a saját ipari függetlenségét szeretné alapozni. A nyomás a külkereskedelmi adatokban is látványosan megmutatkozik, hiszen 2025-ben az Európai Unió és Kína közötti árukereskedelmi deficit megközelítette a 360 milliárd eurót. Az elmúlt évtizedben az európai import értéke csaknem a duplájára nőtt, miközben a kivitel alig emelkedett.

Kézenfekvő lenne a jelenséget pusztán azzal magyarázni, hogy a korábban bevezetett amerikai védővámok egyszerűen Európába terelik a kínai árukat. Bár ennek van valóságalapja, a háttérben sokkal inkább Kína belső gazdasági problémái állnak. A pekingi kísérletek a lakossági fogyasztás felpörgetésére egyelőre kudarcot vallottak. A belföldi beruházások, különösen az ingatlanpiacon, drasztikusan visszaestek, a lakosság pedig a koronavírus-járvány elmúltával is óvatos maradt a költekezéssel. A munkanélküliség a fiatalok körében továbbra is magas, miközben idén is rekordmennyiségű, közel 13 millió friss diplomás lépett ki a munkaerőpiacra, a szociális háló pedig nem elég erős ahhoz, hogy a lakosságot a megtakarításai felélésére ösztönözze.

Mivel a belső piac gyengélkedik, a kínai vállalatok kénytelenek külföldön értékesíteni. 2026 második negyedévére az export adta a kínai gazdasági növekedés több mint ötödét, az autó- és mobiltelefon-kivitel pedig továbbra is meredeken emelkedik. Az állami prioritás egyértelműen az ipari modernizáció és a technológiai önellátás maradt a lakosság életszínvonalának emelése helyett.

Az európai ipart azonban nem csupán a kínai cégek méretgazdaságossága vagy a hatalmas hazai piacuk hozza lépéshátrányba. Az Európai Központi Bank adatai rávilágítanak, hogy a pekingi állami támogatások mértéke és célzottsága példátlan. A kínai vállalatok költségeinek átlagosan 2 százalékát fedezik állami források, ami többszöröse az amerikai és európai aránynak. Ezek a források ráadásul célzottan áramlanak a stratégiai ágazatokba, így a chipgyártásba, a napenergia-iparba és az autógyártásba, alapjaiban formálva át a globális versenyfeltételeket.

A fizikai termékek dömpingje mellett egy új, digitális függőség is fenyeget. A NearLink elnevezésű, a Huawei által is erősen támogatott kínai vezeték nélküli technológia már most százmillió okoseszközbe, autókulcsba és ipari modulba épült be. Mivel a szabvány 2026 tavaszán elindult partnerprogramjával kifejezetten az európai autóipari szereplőket is megcélozta, terjeszkedése sokkal nehezebben ellenőrizhető, mint a korábbi 5G hálózatoké. Ez a technológia nem néhány nagy hálózati csomópontban, hanem számtalan apró alkatrészben és késztermékben van jelen, így mire az európai szabályozók érdemben reagálnak, a leválás már rendkívül költséges lehet.

Ezzel a komplex kihívással szemben az általános és magas védővámok nem jelentenek önmagukban megoldást. Az olcsó kínai alkatrészek számos európai cég versenyképességéhez elengedhetetlenek, egy nyílt kereskedelmi háború pedig súlyosan érintené a kritikus nyersanyagok terén még mindig Kínára utalt kontinenst. Sokkal inkább célzott védintézkedésekre, szubvencióellenes vizsgálatokra, szigorú kiberbiztonsági ellenőrzésekre és a hazai beruházások gyorsabb ösztönzésére lenne szükség.

Európa az első kínai expanziónál még bízhatott abban, hogy a saját technológiai fölénye megvédi a magas hozzáadott értékű iparágait. A jelenlegi helyzet azonban azt mutatja, hogy ez a védelem már a múlté. A kérdés ma már nem az, hogy jön-e újabb sokk, hanem az, hogy mire a döntéshozók reagálnak, mennyi marad meg az európai ipar mozgásteréből és függetlenségéből.