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Világ

Ledobta a bombát az amerikai gazdaság: olyan lélektani határt léptek át, amibe beleremeghet a világpiac

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 15:33

Az Egyesült Államok államadóssága átlépte a 40 ezer milliárd dolláros (34,4 ezer milliárd eurós) lélektani határt, miközben a pénzügyminisztérium a kötvénypiac megnyugtatása érdekében megduplázta az adósság-visszavásárlási programjának keretét - tudósított az euronews.

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A két bejelentés szerdán, ugyanazon a napon érkezett, és ugyanannak a feszültségnek a két különféle tünete. Az amerikai kormány rekordütemben vesz fel hitelt, miközben a hosszú lejáratú kötvények vásárlói egyre magasabb hozamot követelnek. A 30 éves állampapírhozam kedden 2007 óta nem látott szintre emelkedett, amit elemzők a június vége óta tartó vevői sztrájkkal magyaráztak – a helyzetet pedig tovább rontotta a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok építéséből fakadó vállalatikötvény-kibocsátási hullám.

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A pénzügyminisztérium szeptember 9-étől a 10–20 éves és a 20–30 éves lejáratú szegmensben legalább a duplájára, 2 milliárd dollárról 4 milliárd dollárra emeli az egyes visszavásárlási műveletek felső keretét. A visszavásárlási program lényege, hogy a tárca a meglévő készpénzállományából vásárol vissza régebbi, nehezebben kereskedhető kötvényeket, ezzel javítva a piaci likviditást anélkül, hogy az adósságállomány összességében változna. A bejelentés hatására a 30 éves hozam mintegy 9, a 10 éves pedig körülbelül 6 bázisponttal csökkent, a Wall Street pedig emelkedéssel reagált.

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Az államadósság a pénzügyminisztérium keddi adatai szerint lépte át a történelmi mérföldkövet. A teljes összegből 32,27 ezer milliárd dollárt a piaci szereplők tartanak, míg 7,78 ezer milliárd dollárt a kormányzati számlák közötti belső tartozások tesznek ki. Ez a szint nagyjából két költségvetési évvel korábban érkezett a vártnál, hiszen a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) 2023 májusában még úgy becsülte, hogy a 40 ezer milliárd dolláros határt csak 2028-ban éri el az ország. Az adósságnövekedés üteme saját viszonylatában is szembetűnő, hiszen a 39 ezer milliárd dolláros szintet idén márciusban, a 38 ezer milliárdot pedig tavaly októberben érte el az államadósság.

A jelenlegi költségvetési év első tíz hónapjában a kormány 1,8 ezer milliárd dollárnyi hitelt vett fel, ami már most meghaladja a teljes előző évi hitelfelvételt. A társadalombiztosítási, egészségügyi, védelmi és kamatkiadások ugyanis továbbra is jelentősen felülmúlják a bevételeket.

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A két folyamat emellett egymást erősíti, mivel a növekvő adósságállomány óvatosabbá teszi a befektetőket a hosszú távú hitelezésben, ami felfelé nyomja a hozamokat. A magasabb hozamok viszont tovább növelik az állam kamatkiadásait, így újabb adósságot generálnak. A visszavásárlási keret bővítése enyhítheti az azonnali piaci feszültséget, de az eladósodás ütemét nem lassítja. Ahogy Mohamed El-Erian közgazdász is megjegyezte, a piac túlzott reakciója inkább a szélesebb körű beavatkozás reményét tükrözte, mintsem a visszavásárlások közvetlen hatását.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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