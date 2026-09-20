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Kiderült, miért rendeztek választásokat Oroszországban a háború közepette: mindvégig ez volt vele Putyin valódi célja
Vasárnap zárult az orosz parlamenti választás harmadik, egyben utolsó napja. Az Állami Duma összetételéről szóló voksolás az első azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában teljes körű háborút indított Ukrajna ellen. A kormányzó Egységes Oroszország párt várhatóan megőrizte domináns pozícióját, miközben Vlagyimir Putyin elnök a választást az ukrajnai háború melletti kiállás próbájaként állította be - számolt be a Reuters.
A Kreml számára az orosz választás elsősorban a háborús politika legitimációjáról szól. Putyin a szavazást megelőzően televíziós beszédben fordult a nemzethez, amelyben kijelentette, hogy az eredmény bizonyítani fogja, milliók állnak az Ukrajnában harcoló katonák mögött. A "háborúellenes" jelölteket nagyrészt kiszűrték az indulók közül. A liberális Jabloko párt néhány megmaradt jelöltje arról számolt be, hogy féltette a szabadságát, miután a bíróságok a szavazás előtt két vezető párttagot ítéltek hosszú börtönbüntetésre a konfliktussal kapcsolatos, a hatóságok által jogellenesnek minősített nyilatkozatok miatt.
A Kreml szerint a nemzeti egység és a bizonyos fokú cenzúra elengedhetetlen az Ukrajnában zajló – hivatalosan különleges katonai műveletnek nevezett – hadművelet idején. Moszkva a konfliktust az ellenséges Nyugattal vívott egzisztenciális küzdelem részeként láttatja.
Putyin pénteken azzal vádolta Ukrajnát, hogy megpróbált beavatkozni a választásba, és egy olyan ukrán csapásra hivatkozott, amelyben Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló részén életét vesztette egy választási tisztviselő. A Reuters nem tudta függetlenül megerősíteni a részleteket, Kijev pedig nem kommentálta az ügyet. Az orosz választási hatóságok emellett szombaton azt közölték, hogy a moszkvai online szavazási rendszert kibertámadás érte. Ukrajna, amely a hadiállapot miatt felfüggesztette saját választásait, "álválasztásnak" minősítette az orosz voksolást.
A választás kiszámítható eredménye ellenére a Mihail Hodorkovszkij által társalapított berlini NEST elemzőközpont szerint a voksolás a gazdasági nehézségek közepette kellemetlen pillanatokat is okozhat a Kremlnek. A háború következményeit egyre jobban érzik az országon belül, a felhalmozódott feszültség pedig a Kreml által megtűrt, úgynevezett rendszerhű ellenzéki pártok felé terelheti a szavazatokat. Az elemzők szerint a Kommunista Párt és az Új Emberek pártja szívhat el voksokat az Egységes Oroszországtól – jóllehet mindkét párt a főbb kérdésekben eddig következetesen a kormánypárttal együtt szavazott.
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