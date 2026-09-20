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Kilátás a Kremlre a Patriarshij-hídról.
Világ

Kiderült, miért rendeztek választásokat Oroszországban a háború közepette: mindvégig ez volt vele Putyin valódi célja

Pénzcentrum
2026. szeptember 20. 11:29

Vasárnap zárult az orosz parlamenti választás harmadik, egyben utolsó napja. Az Állami Duma összetételéről szóló voksolás az első azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában teljes körű háborút indított Ukrajna ellen. A kormányzó Egységes Oroszország párt várhatóan megőrizte domináns pozícióját, miközben Vlagyimir Putyin elnök a választást az ukrajnai háború melletti kiállás próbájaként állította be - számolt be a Reuters.

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A Kreml számára az orosz választás elsősorban a háborús politika legitimációjáról szól. Putyin a szavazást megelőzően televíziós beszédben fordult a nemzethez, amelyben kijelentette, hogy az eredmény bizonyítani fogja, milliók állnak az Ukrajnában harcoló katonák mögött. A "háborúellenes" jelölteket nagyrészt kiszűrték az indulók közül. A liberális Jabloko párt néhány megmaradt jelöltje arról számolt be, hogy féltette a szabadságát, miután a bíróságok a szavazás előtt két vezető párttagot ítéltek hosszú börtönbüntetésre a konfliktussal kapcsolatos, a hatóságok által jogellenesnek minősített nyilatkozatok miatt.

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A Kreml szerint a nemzeti egység és a bizonyos fokú cenzúra elengedhetetlen az Ukrajnában zajló – hivatalosan különleges katonai műveletnek nevezett – hadművelet idején. Moszkva a konfliktust az ellenséges Nyugattal vívott egzisztenciális küzdelem részeként láttatja.

Putyin pénteken azzal vádolta Ukrajnát, hogy megpróbált beavatkozni a választásba, és egy olyan ukrán csapásra hivatkozott, amelyben Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló részén életét vesztette egy választási tisztviselő. A Reuters nem tudta függetlenül megerősíteni a részleteket, Kijev pedig nem kommentálta az ügyet. Az orosz választási hatóságok emellett szombaton azt közölték, hogy a moszkvai online szavazási rendszert kibertámadás érte. Ukrajna, amely a hadiállapot miatt felfüggesztette saját választásait, "álválasztásnak" minősítette az orosz voksolást.

A választás kiszámítható eredménye ellenére a Mihail Hodorkovszkij által társalapított berlini NEST elemzőközpont szerint a voksolás a gazdasági nehézségek közepette kellemetlen pillanatokat is okozhat a Kremlnek. A háború következményeit egyre jobban érzik az országon belül, a felhalmozódott feszültség pedig a Kreml által megtűrt, úgynevezett rendszerhű ellenzéki pártok felé terelheti a szavazatokat. Az elemzők szerint a Kommunista Párt és az Új Emberek pártja szívhat el voksokat az Egységes Oroszországtól – jóllehet mindkét párt a főbb kérdésekben eddig következetesen a kormánypárttal együtt szavazott.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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