Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei

A turizmus újra rekordközeli tempóban pörög, és a luxusutazások piaca még ennél is látványosabban nő: a leggazdagabb vendégek ma már nem egyszerűen ötcsillagos kényelmet, hanem teljesen személyre szabott, elzárt, státuszszimbólumként is működő élményeket keresnek. Ennek a világnak a csúcsán olyan hotelek állnak, ahol egyetlen éjszaka ára több tízmillió forint, a legdrágább lakosztályokat pedig sokszor nem is lehet egyszerűen online lefoglalni. Mutatjuk, melyek a világ legdrágább szállodái, és mennyibe kerül egy éjszaka azokban a lakosztályokban, ahová az átlagos utazó legfeljebb képeken juthat be.

A turizmus volumene nemcsak visszatért a pandémia előtti szintekre, hanem sok mutató szerint újra rekordokat dönt. Az ENSZ turisztikai szervezetének adatai alapján 2025-ben nagyjából 1,52 milliárd nemzetközi turistaérkezést regisztráltak világszerte, ami közel 60 millióval több, mint egy évvel korábban. A turisztikai bevételek szinén nőttek: a nemzetközi turizmusból származó bevételeket 2025-re mintegy 1,9 billió dollárra becsülték.

A fellendülés nemcsak a tömegturizmust érinti. A luxusutazások piaca is látványosan erős: a Virtuoso 2026-os luxusutazási jelentése szerint a megkérdezett tanácsadók többsége növekvő luxusfoglalásokra számít, miközben az utazók továbbra is hajlandók sokat költeni, ha a pénzükért valóban különleges, személyre szabott élményt kapnak. A Bain–Altagamma luxuspiaci elemzése szintén azt mutatja, hogy a luxusfogyasztásban egyre erősebb az élményalapú költés szerepe: a vendéglátás, a fine dining, az utazás és a wellness sok esetben vonzóbbá vált, mint a klasszikus luxuscikkek.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem hiszed el: itt nyaralnak a magyar szupergazdagok 2024-ben, 5 millió/fő A turizmus és azon belül is a luxus utazások az egyik leggyorsabban növekvő szegmens ma a világon, globális piacának méretét 2023-ban 1,38 billió dollárra becsülték.

És miközben egy átlagos utazónak már egy európai városlátogatás szállásköltsége is komoly kiadást jelenthet, a világ tetején teljesen más számokkal dolgoznak. Vannak hotelek, ahol nemcsak az ár, hanem maga a hozzáférés is szűrő: a legdrágább lakosztályokat gyakran nem lehet egyszerűen két kattintással lefoglalni, sok esetben külön kapcsolatfelvétel, concierge, előminősítés vagy minimum tartózkodási idő szükséges.

(Fontos: az alábbi lista nem a hotelek átlagos szobaárait, hanem a legdrágább lakosztályaik ismert, publikált vagy széles körben közölt éjszakánkénti árait mutatja. Az árak szezon, események, adók, szolgáltatások és egyedi kérések alapján változhatnak. A forintosításnál hozzávetőlegesen a 2026. szeptember 21-i árfolyamokat vettük alapul: 1 dollár 317,5 forint, 1 font 424,7 forint, 1 svájci frank 385,6 forint.)

The Mark Hotel, New York – The Mark Penthouse

Ár: 114 767 dollár/éjszaka, vagyis kb. 36,4 millió forint

A New York-i The Mark Hotel penthouse-a jelenleg az egyik csúcstartó. A Guinness World Records szerint a The Mark Penthouse publikált éjszakánkénti ára 114 767 dollárról indul, adókkal és reggelivel együtt. Ez forintban nagyjából 36,4 millió forint egyetlen éjszakára.

Ez nem egyszerűen egy nagy hotelszoba, hanem inkább egy luxuslakás Manhattan tetején. A hotel hivatalos leírása szerint a penthouse több mint 10 ezer négyzetláb, vagyis nagyjából 929 négyzetméter belső térrel rendelkezik, ehhez pedig még egy körülbelül 2500 négyzetlábas tetőterasz is tartozik. Van benne öt hálószoba, hat fürdőszoba, könyvtár, étkező, séfkonyha, kandallók és panorámás kilátás a Central Parkra.

Ez már az a kategória, ahol a vendég nem egyszerűen szállást vesz, hanem ideiglenesen beköltözik New York egyik legdrágább magánrezidenciájának számító lakosztályába.

Atlantis The Royal, Dubaj – Royal Mansion

Ár: kb. 100 000 dollár/éjszaka, vagyis kb. 31,8 millió forint

Dubaj régóta a luxusturizmus egyik globális kirakata, az Atlantis The Royal pedig ennek az egyik leglátványosabb példája. A hotel Royal Mansion nevű lakosztályát több nemzetközi luxus- és dizájnlap is a világ legdrágább hotelszobái között tartja számon, hozzávetőlegesen 100 ezer dolláros éjszakánkénti árral. Ez forintban körülbelül 31,8 millió forint.

A Royal Mansion hivatalos anyagai alapján ez egy kétszintes, négy hálószobás penthouse, nagyjából 1128 négyzetméteres alapterülettel. Privát lifttel, saját előtérrel, hatalmas terasszal, medencével, kültéri étkezővel és társalgóval működik – vagyis inkább egy palota a hotel tetején, mint klasszikus értelemben vett lakosztály.

Az Atlantis The Royal esetében az ár nemcsak a négy falról szól, hanem a teljes dubaji luxuscsomagról: privát tér, látvány, kiszolgálás, éttermek, strandok, medencék és az a fajta presztízs, amelyért a globális elit hajlandó prémiumot fizetni.

Palms Casino Resort, Las Vegas – Empathy Suite

Ár: kb. 100 000 dollár/éjszaka, minimum két éjszakával, vagyis kb. 31,8 millió forint/éj

A Las Vegas-i Palms Casino Resort Empathy Suite nevű lakosztálya a luxushotel és a kortárs művészeti installáció furcsa keveréke. A lakosztályt Damien Hirst brit képzőművész tervezte, és már a megnyitásakor a világ egyik legdrágább szállodai lakosztályaként emlegették. A széles körben közölt ár 100 ezer dollár éjszakánként, ráadásul jellemzően két éjszakás minimum tartózkodással, ami azt jelenti, hogy a belépőszint is nagyjából 200 ezer dollár, vagyis több mint 63 millió forint.

A Palms hivatalos oldala szerint az Empathy Suite több mint 9000 négyzetláb, vagyis nagyjából 836 négyzetméter, és Damien Hirst művei, motívumai, installációi határozzák meg a teljes enteriőrt.

Ez a lakosztály nem feltétlenül azoknak szól, akik nyugalmat keresnek. Inkább azoknak, akik Las Vegasban is a legfeltűnőbb, legmegosztóbb és legexkluzívabb élményt akarják – akkor is, ha ezért egy kisebb vagyon árát kell kifizetniük.

Hotel President Wilson, Genf – Royal Penthouse Suite

Ár: kb. 75 000 svájci frank/éjszaka, vagyis kb. 28,9 millió forint

A genfi Hotel President Wilson Royal Penthouse Suite-ja évek óta visszatérő szereplője a világ legdrágább hotelszobáiról szóló listáknak. A hotel hivatalos oldala szerint a Royal Penthouse Floor a teljes nyolcadik emeletet elfoglalja, összesen 1680 négyzetméteren.

A lakosztály ára több forrás szerint 75 ezer svájci frank körül mozog éjszakánként, ami a jelenlegi árfolyammal számolva nagyjából 28,9 millió forint.

Genf esetében a luxus nem feltétlenül a látványos túlzásról szól, mint Dubajban vagy Las Vegasban. Itt a fő érték a méret, a biztonság, a diszkréció és a diplomáciai-vállalati elit igényeire szabott kiszolgálás. Nem véletlen, hogy a Royal Penthouse Suite-ról rendszeresen azt írják: államfők, delegációk, milliárdos üzletemberek és különösen magas biztonsági igényű vendégek számára ideális.

Claridge’s, London – The Penthouse

Ár: kb. 60 000 font/éjszaka, vagyis kb. 25,5 millió forint

A londoni Claridge’s a klasszikus brit luxusszállodák egyik ikonja, The Penthouse nevű lakosztálya pedig a Mayfair tetején működő magánrezidenciaként írható le. A hotel hivatalos oldala szerint a penthouse körülbelül 1100 négyzetméteres, négy hálószobával, négy fürdőszobával, két vendégmosdóval, tetőkerttel, kültéri étkezővel, privát edzőteremmel, fűtött medencével és 360 fokos londoni panorámával.

A pontos ár nem minden esetben jelenik meg nyilvános foglalási felületen, de nemzetközi művészeti és luxusutazási források körülbelül 60 ezer fontos éjszakánkénti árról írnak. Ez mai árfolyamon nagyjából 25,5 millió forint.

A Claridge’s Penthouse különlegessége, hogy a klasszikus londoni hotelhagyományt ötvözi a kortárs műgyűjtői luxussal: a lakosztályhoz Damien Hirst művei is kapcsolódnak, és inkább privát klubként, reprezentációs térként, családi rezidenciaként működik, nem hagyományos szállodai szobaként.

Miért fizet ezért bárki ennyit?

Első ránézésre ezek az árak teljesen irracionálisnak tűnnek. Egyetlen éjszaka árából Magyarországon lakást lehet venni vidéken, Budapesten pedig komoly önerőt lehetne letenni egy ingatlanra. Csakhogy ezek a lakosztályok nem a klasszikus értelemben vett szálláspiacon versenyeznek.

A célközönségük nem azt méri, hogy mennyibe kerül egy ágy egy éjszakára. Itt a fizetett ár része:

a teljes privát szint vagy rezidencia,

a személyzet és a diszkréció,

a biztonság,

a presztízs,

a különleges dizájn vagy művészeti érték,

a tárgyalásra, bulira, családi eseményre vagy reprezentációra alkalmas tér,

és sok esetben az is, hogy a vendég olyasmit kap, amit a legtöbb ember még megnézni sem tud belülről.

A luxusturizmus csúcsán tehát nem egyszerűen szobát adnak el. Hanem státuszt, elzártságot, élményt és hozzáférést egy olyan világhoz, amelybe az átlagos utazónak legfeljebb egy Instagram-videón keresztül van betekintése.