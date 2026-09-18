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Omaha, Nebraska, USA - July 9, 2013: Kiewit Plaza in downtown Omaha. Named after the construction firm, it is also the headquarters to Warren Buffetts Berkshire Hathaway.
Világ

Egy korszak ér véget a pénzügyi világban: nagy bejelentést tett Warren Buffett

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 14:15

Azonnali hatállyal lemondott a Berkshire Hathaway igazgatósági elnöki posztjáról a 96 éves Warren Buffett. A legendás befektető helyét fia, Howard Buffett veszi át, míg a vállalat operatív irányítása továbbra is Greg Abel vezérigazgató feladata marad - derül ki a legendás befektető pénteken közzétett részvényesi leveléből.

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A pénzügyi világ egyik legismertebb alakja, Warren Buffett jelentős lépést tett a háttérbe vonulás felé. Bár az elnöki székből felállt, nem szakad el teljesen az általa felépített birodalomtól, a jövőben ugyanis tiszteletbeli elnökként és igazgatósági tagként marad a cég mellett. Döntését csupán egyetlen sokatmondó gondolattal kommentálta, miszerint "az idő mindig győz".

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A vezetőség átalakulásával a feladatkörök is világosan megoszlanak. Az üzleti döntéseket és az operatív működést továbbra is Greg Abel tartja kézben, míg az új elnök, Howard Buffett elsődleges küldetése a Berkshire Hathaway egyedi vállalati kultúrájának és évtizedes alapértékeinek megőrzése lesz.

Warren Buffett páratlan örökséget hagy maga után az elnöki poszton. Irányítása alatt a cég részvényesei átlagosan évi 19,7 százalékos hozamot könyvelhettek el, ami közel a kétszerese az amerikai részvénypiacot lefedő S&P 500 index teljesítményének.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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