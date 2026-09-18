Ukrán és nyugati védelmi tisztviselők szerint a harctéri események olyan gyorsan pörögnek, hogy a NATO egyes fegyverei és taktikái könnyen elavulttá válhatnak.
Egy korszak ér véget a pénzügyi világban: nagy bejelentést tett Warren Buffett
Azonnali hatállyal lemondott a Berkshire Hathaway igazgatósági elnöki posztjáról a 96 éves Warren Buffett. A legendás befektető helyét fia, Howard Buffett veszi át, míg a vállalat operatív irányítása továbbra is Greg Abel vezérigazgató feladata marad - derül ki a legendás befektető pénteken közzétett részvényesi leveléből.
A pénzügyi világ egyik legismertebb alakja, Warren Buffett jelentős lépést tett a háttérbe vonulás felé. Bár az elnöki székből felállt, nem szakad el teljesen az általa felépített birodalomtól, a jövőben ugyanis tiszteletbeli elnökként és igazgatósági tagként marad a cég mellett. Döntését csupán egyetlen sokatmondó gondolattal kommentálta, miszerint "az idő mindig győz".
A vezetőség átalakulásával a feladatkörök is világosan megoszlanak. Az üzleti döntéseket és az operatív működést továbbra is Greg Abel tartja kézben, míg az új elnök, Howard Buffett elsődleges küldetése a Berkshire Hathaway egyedi vállalati kultúrájának és évtizedes alapértékeinek megőrzése lesz.
Warren Buffett páratlan örökséget hagy maga után az elnöki poszton. Irányítása alatt a cég részvényesei átlagosan évi 19,7 százalékos hozamot könyvelhettek el, ami közel a kétszerese az amerikai részvénypiacot lefedő S&P 500 index teljesítményének.
A Nyugat-Ukrajna elleni csütörtöki orosz csapások során ismét légitámadás ért egy, a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot.
Míg a kanadai miniszterelnök üdvözölte, hogy társult uniós taggá válhat az ország, Donald Trump újabb vámokkal fenyegette meg Európát.
Csütörtökön éri el a Földet egy hétfői napkitörésből származó plazmafelhő, amely enyhe geomágneses vihart vált ki.
Olyan katasztrófa közeleg, amire senki sincs felkészülve: egész hegyoldalak válhatnak instabillá a klímaváltozás miatt
A klímaváltozás okozta gleccserolvadás és a tartósan fagyott talaj felengedése játszott főszerepet a múlt havi, pusztító nepáli katasztrófában.
Ursula von megerősítését hirdette meg idei évértékelő beszédében az Európai Unió stratégiai önállóságának és cselekvőképességének növelésével.
A tervek szerint szeptember végén megrendezendő csúcstalálkozó fő témája egy esetleges orosz–ukrán energetikai tűzszünet megkötése lehet.
Rendkívüli bejelentést tett Ursula von der Leyen: új vészhelyzeti rendszer jön, teljesen megváltozhat a határvédelem
Új európai vészhelyzeti keretet javasol az Európai Bizottság a hirtelen kialakuló, nagymértékű migrációs hullámok kezelésére.
Kiderült az új háború elképesztő ára: felfoghatatlan milliárdokat égetnek el, a lakosság fizeti meg a számlát
A konfliktus nemcsak az amerikai adófizetőket terheli havonta milliárdos tételekkel, hanem a fegyverkészletek kritikus mértékű kimerüléséhez is vezetett.
Az Európai Unió megnyitná az utat Kanada előtt, hogy a közösség első „társult tagja” legyen.
Évtizedek óta nem volt olyan kis méretű az ózonlyuk, mint 2025-ben - közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO).
Durván elszálltak az üzemanyagárak, már a benzin jövedéki adójának csökkentését mérlegelik.
Ismeretlen eredetű drón zuhant le Németországban, a Steinhuder-tó térségében
Rendkívüli bejelentés: Egyetlen tollvonással sújt le Amerika az orosz gáz vásárlóira, már csak Trump aláírása hiányzik
Újabb szankciós törvényjavaslatról dönt az amerikai Képviselőház, amely az orosz energiahordozók vásárlóit célozza.
Oroszország a nyár folyamán hatszorosára növelte a sugárhajtású drónok bevetését, Ukrajna egyelőre nem talált hatékony ellenszert a támadások kivédésére.
Az Egyesült Államok története során először ismerte el hivatalosan, hogy támadó űrfegyvert telepített Föld körüli pályára.
Újabb drón- és rakétatámadásokat indítottak a jemeni húszik Szaúd-Arábia ellen.
Most érkezett! Orosz hadihajóról lőttek rá egy dán helikopterre a Balti-tengeren: pattanásig feszült a helyzet
Dánia azzal vádol egy orosz hadihajót, hogy jelzőrakétákat lőtt ki a dán fegyveres erők egyik helikoptere felé a Balti-tengeren
A hírt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be kedden a parlament plenáris ülésén.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.