Egy korszak ér véget a pénzügyi világban: nagy bejelentést tett Warren Buffett

Azonnali hatállyal lemondott a Berkshire Hathaway igazgatósági elnöki posztjáról a 96 éves Warren Buffett. A legendás befektető helyét fia, Howard Buffett veszi át, míg a vállalat operatív irányítása továbbra is Greg Abel vezérigazgató feladata marad - derül ki a legendás befektető pénteken közzétett részvényesi leveléből.

A pénzügyi világ egyik legismertebb alakja, Warren Buffett jelentős lépést tett a háttérbe vonulás felé. Bár az elnöki székből felállt, nem szakad el teljesen az általa felépített birodalomtól, a jövőben ugyanis tiszteletbeli elnökként és igazgatósági tagként marad a cég mellett. Döntését csupán egyetlen sokatmondó gondolattal kommentálta, miszerint "az idő mindig győz".

A vezetőség átalakulásával a feladatkörök is világosan megoszlanak. Az üzleti döntéseket és az operatív működést továbbra is Greg Abel tartja kézben, míg az új elnök, Howard Buffett elsődleges küldetése a Berkshire Hathaway egyedi vállalati kultúrájának és évtizedes alapértékeinek megőrzése lesz.

Warren Buffett páratlan örökséget hagy maga után az elnöki poszton. Irányítása alatt a cég részvényesei átlagosan évi 19,7 százalékos hozamot könyvelhettek el, ami közel a kétszerese az amerikai részvénypiacot lefedő S&P 500 index teljesítményének.