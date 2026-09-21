Kész, ennyi volt: 75 év után végleg bezár a legendás pezsgőgyár

Közel 75 év után megszűnik a pezsgőgyártás a szlovákiai Szereden, a termelést csehországi üzemekbe helyezik át. A Hubert szerint a döntés gazdasági és fenntarthatósági szempontok miatt vált szükségessé. A bezárás mintegy hatvan dolgozót érint, miközben a szlovákiai szőlőtermesztők attól tartanak, hogy a felvásárlási lehetőségek szűkülése miatt jelentős területeken szűnhet meg a termelés, írja az Infostart.

Új fejezet kezdődik a szlovákiai Szered történetében: bezárja helyi üzemét a Hubert, és a pezsgőgyártást Csehországba helyezi át. A döntés különösen érzékenyen érinti a várost.

A vállalat szerint a bezárásról átfogó elemzést követően döntöttek. A közleményük alapján a változó fogyasztói szokások, a gazdasági szempontok és a gyártási kapacitások kihasználtsága egyaránt szerepet játszott a döntésben. A Hubert a jövőben a cégcsoport két csehországi üzemére, a Starý Plzenec-i és a mikulovi telephelyre támaszkodik majd.

A változás közvetlenül mintegy 60 munkavállalót érint. A cég egyes dolgozóknak a cégcsoporton belül kínálna új lehetőséget, míg azok számára, akiknek nem tudnak másik pozíciót biztosítani, kedvezőbb kompenzációs csomagot ígérnek.

A gyár bezárása ugyanakkor a szőlőtermelőket is bizonytalanságba sodorhatja. A Szőlőtermesztők és Borászok Szövetsége attól tart, hogy a Hubert termelésének áthelyezése miatt csökkenhet a szlovákiai szőlő iránti kereslet. Jaroslava Kaňuchová Pátková, a szervezet ügyvezető igazgatója szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi történik majd azzal a szőlővel, amelyet eddig az üzem dolgozott fel.

A szakmai szervezet szerint szélsőséges esetben akár 3500–4000 hektárnyi szőlőültetvény is veszélybe kerülhet. A szlovákiai szőlőtermesztés már jelenleg is komoly költségnyomással küzd, amit az energiaigényes pezsgőgyártás problémái tovább súlyosbítottak.

A Hubert a teljes telephelyet értékesíteni tervezi. A város vezetése már jelezte, hogy egyeztetni szeretne a vállalattal az ingatlan további sorsáról és arról, milyen új funkciót kaphat a jelentős terület.