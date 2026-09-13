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Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
Nem mindennapi látvány fogadott egy nőt a bajorországi Kirchroth közelében, amikor egy több mint kétméteres kígyóra bukkant a Duna partján. Az állatról gyorsan kiderült, hogy zöld anakonda, amely természetes körülmények között az Amazonas vidékén él. A rendőrök hüllőszakértő segítségével fogták be a termetes állatot, írja a pink.rs.
Hatalmas kígyót látott egy nő a Duna partján a bajorországi Kirchroth közelében. A nő azonnal értesítette a rendőrséget, miután felismerte, hogy nem őshonos kígyót talált.
A helyszínre érkező járőrök egy hüllőszakértő segítségével azonosították az állatot, majd a tűzoltókkal közösen készültek fel a befogására. Egy többfunkciós szennyesládából ideiglenes terráriumot alakítottak ki, egy ablaktörlőből pedig kígyóhorgot készítettek, miközben a rendőr vastag bőrkesztyűben közelítette meg az anakondát.
A befogás sikeres volt, a kígyó pedig a művelet alatt nyugodtan viselkedett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy veszélytelen állatról van szó: a zöld anakonda testével szorítja össze zsákmányát, a nagyobb példányok pedig akár hatméteresre és százkilósra is megnőhetnek.
A rendőrök először a kapitányságra vitték az állatot, majd egy müncheni hüllőmentő központba szállították, ahol karanténba került és megvizsgálták az állapotát.
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A szakemberek szerint az anakonda nagy valószínűséggel fogságból szökhetett meg, hiszen nem tartozik a bajorországi Duna-part természetes élővilágához. Egy ekkora egzotikus állat tartása komoly körülményeket igényel: fűtött, hatalmas terráriumra, medencére és folyamatos gondozásra van szüksége, ami jelentős havi költséggel járhat. A hüllőmentők most azt szeretnék kideríteni, ki lehet az állat gazdája, és honnan kerülhetett a folyó partjára.
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