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Sziszegő keresztes kígyó (Vipera berus) a járdán, Sulzfeld am Main, Kitzingen közelében, Frankföld, Bajorország, Németország.
Világ

Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget

Pénzcentrum
2026. szeptember 13. 13:33

Nem mindennapi látvány fogadott egy nőt a bajorországi Kirchroth közelében, amikor egy több mint kétméteres kígyóra bukkant a Duna partján. Az állatról gyorsan kiderült, hogy zöld anakonda, amely természetes körülmények között az Amazonas vidékén él. A rendőrök hüllőszakértő segítségével fogták be a termetes állatot, írja a pink.rs.

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Hatalmas kígyót látott egy nő a Duna partján a bajorországi Kirchroth közelében. A nő azonnal értesítette a rendőrséget, miután felismerte, hogy nem őshonos kígyót talált.

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A helyszínre érkező járőrök egy hüllőszakértő segítségével azonosították az állatot, majd a tűzoltókkal közösen készültek fel a befogására. Egy többfunkciós szennyesládából ideiglenes terráriumot alakítottak ki, egy ablaktörlőből pedig kígyóhorgot készítettek, miközben a rendőr vastag bőrkesztyűben közelítette meg az anakondát.

A befogás sikeres volt, a kígyó pedig a művelet alatt nyugodtan viselkedett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy veszélytelen állatról van szó: a zöld anakonda testével szorítja össze zsákmányát, a nagyobb példányok pedig akár hatméteresre és százkilósra is megnőhetnek.

A rendőrök először a kapitányságra vitték az állatot, majd egy müncheni hüllőmentő központba szállították, ahol karanténba került és megvizsgálták az állapotát.

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A szakemberek szerint az anakonda nagy valószínűséggel fogságból szökhetett meg, hiszen nem tartozik a bajorországi Duna-part természetes élővilágához. Egy ekkora egzotikus állat tartása komoly körülményeket igényel: fűtött, hatalmas terráriumra, medencére és folyamatos gondozásra van szüksége, ami jelentős havi költséggel járhat. A hüllőmentők most azt szeretnék kideríteni, ki lehet az állat gazdája, és honnan kerülhetett a folyó partjára.
Címlapkép: Getty Images
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