Most érkezett! Brutális csapást indítottak Moszkva ellen: 450 drónt zúdítottak az orosz fővárosra

Ukrajna az eddigi legnagyobb dróncsapását mérte a moszkvai régióra. A támadás elérte a főváros fő olajfinomítóját és egy lakóépületet is, miközben a háború harmadik évében mindkét fél tovább fokozza légicsapásait - írja a BBC.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere szerint 450, a főváros felé tartó drónt lőttek le, a támadást pedig a legkiterjedtebbnek nevezte. Andrej Vorobjov, a moszkvai terület kormányzója közölte, hogy legalább két ember meghalt, húszan pedig megsebesültek. Szofjinóban egy 44 éves nő vesztette életét, amikor egy drón eltalált egy háromemeletes lakóházat, az Orehovo-Zujevói járásban pedig egy idős férfi halt meg, miután találat ért egy családi házat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Kijev drónokkal és rakétákkal csapást mért egy kulcsfontosságú orosz olajlétesítményre és egy logisztikai központra a térségben. Ukrán katonai tisztségviselők szerint a finomító három fő egysége megrongálódott. A kijevi védelmi minisztérium adatai alapján a létesítmény a moszkvai régió üzemanyag-ellátásának több mint egyharmadát biztosítja, az ott előállított benzin, gázolaj és repülőgép-üzemanyag pedig részben az orosz hadsereget szolgálja ki.

Szobjanyin szerint a nagyszabású támadás célja az orosz parlamenti választás megzavarása volt, amely vasárnap a harmadik napjához érkezett. A szavazást a Kreml szorosan ellenőrzi, a kritikusok szerint a voksolás sem nem szabad, sem nem tisztességes vagy átlátható. Az orosz állami média arról számolt be, hogy Herszon megye orosz ellenőrzés alatt álló részén dróncsapás ért egy autóbuszt, amelyben egy választási tisztségviselő is életét vesztette.

Moszkva legnagyobb repülőtere, a Seremetyjevo éjszakai korlátozásokra figyelmeztette az utasokat, a Vnukovo repülőtéren pedig minden járatot felfüggesztettek. A korlátozásokat vasárnap reggelre feloldották, de késésekre továbbra is számítani lehetett.

Ukrán oldalon szombaton szintén súlyos veszteségekről számoltak be. A Kijev közelében fekvő Fasztivban egy édesanya és két kisgyermeke vesztette életét egy orosz csapásban, Visgorodban pedig egy gyermek a kórházban belehalt sérüléseibe. Az északkelet-ukrajnai Szumi régióban négyen haltak meg, amikor orosz drón találta el az autójukat. Zelenszkij közlése szerint Oroszország egy herszoni kolostort is dróntámadással sújtott, kioltva egy egyházi személy életét.

Mindkét fél folyamatosan támadja a másik energetikai infrastruktúráját, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában korábban azt állította, hogy a felek megállapodtak az ilyen csapások beszüntetéséről. Trump pénteken írta alá azt a szankciós törvényt, amely 100 százalékos vámok kivetésére hatalmazza fel az amerikai elnököt az orosz energia legnagyobb vásárlóira – köztük Kínára és Indiára – vonatkozóan.