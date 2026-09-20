Az energiapolitikát illetően az elnök három alapproblémát azonosított.
Most érkezett! Brutális csapást indítottak Moszkva ellen: 450 drónt zúdítottak az orosz fővárosra
Ukrajna az eddigi legnagyobb dróncsapását mérte a moszkvai régióra. A támadás elérte a főváros fő olajfinomítóját és egy lakóépületet is, miközben a háború harmadik évében mindkét fél tovább fokozza légicsapásait - írja a BBC.
Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere szerint 450, a főváros felé tartó drónt lőttek le, a támadást pedig a legkiterjedtebbnek nevezte. Andrej Vorobjov, a moszkvai terület kormányzója közölte, hogy legalább két ember meghalt, húszan pedig megsebesültek. Szofjinóban egy 44 éves nő vesztette életét, amikor egy drón eltalált egy háromemeletes lakóházat, az Orehovo-Zujevói járásban pedig egy idős férfi halt meg, miután találat ért egy családi házat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Kijev drónokkal és rakétákkal csapást mért egy kulcsfontosságú orosz olajlétesítményre és egy logisztikai központra a térségben. Ukrán katonai tisztségviselők szerint a finomító három fő egysége megrongálódott. A kijevi védelmi minisztérium adatai alapján a létesítmény a moszkvai régió üzemanyag-ellátásának több mint egyharmadát biztosítja, az ott előállított benzin, gázolaj és repülőgép-üzemanyag pedig részben az orosz hadsereget szolgálja ki.
Szobjanyin szerint a nagyszabású támadás célja az orosz parlamenti választás megzavarása volt, amely vasárnap a harmadik napjához érkezett. A szavazást a Kreml szorosan ellenőrzi, a kritikusok szerint a voksolás sem nem szabad, sem nem tisztességes vagy átlátható. Az orosz állami média arról számolt be, hogy Herszon megye orosz ellenőrzés alatt álló részén dróncsapás ért egy autóbuszt, amelyben egy választási tisztségviselő is életét vesztette.
Moszkva legnagyobb repülőtere, a Seremetyjevo éjszakai korlátozásokra figyelmeztette az utasokat, a Vnukovo repülőtéren pedig minden járatot felfüggesztettek. A korlátozásokat vasárnap reggelre feloldották, de késésekre továbbra is számítani lehetett.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ukrán oldalon szombaton szintén súlyos veszteségekről számoltak be. A Kijev közelében fekvő Fasztivban egy édesanya és két kisgyermeke vesztette életét egy orosz csapásban, Visgorodban pedig egy gyermek a kórházban belehalt sérüléseibe. Az északkelet-ukrajnai Szumi régióban négyen haltak meg, amikor orosz drón találta el az autójukat. Zelenszkij közlése szerint Oroszország egy herszoni kolostort is dróntámadással sújtott, kioltva egy egyházi személy életét.
Mindkét fél folyamatosan támadja a másik energetikai infrastruktúráját, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában korábban azt állította, hogy a felek megállapodtak az ilyen csapások beszüntetéséről. Trump pénteken írta alá azt a szankciós törvényt, amely 100 százalékos vámok kivetésére hatalmazza fel az amerikai elnököt az orosz energia legnagyobb vásárlóira – köztük Kínára és Indiára – vonatkozóan.
Óriási botrány van készülőben az Egyesült Államokban: már szivárognak az eltitkolt adatok az iráni háborúból
Az elesetteken kívül az elmúlt szűk hét hónapban több mint 820 amerikai katona sebesült meg, akik közül sokan az iráni válaszcsapások következtében szenvedtek traumás agysérülést.
Most érkezett! Brutális áramkimaradás történt: milliók maradtak villamosenergia nélkül - hatalmas a pánik
Csak az idei évben ez már legalább a hatodik részleges vagy teljes áramszünet.
A törvényt a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét is viseli.
A sziget hatalmas ritkaföldfém-készletekkel rendelkezik, amelyek elengedhetetlenek a modern technológiák, például a mobiltelefonok és az elektromos járművek gyártásához.
Kevesen tudják az igazságot a most zajló orosz választásokról: ezzel a trükkel betonozza be a hatalmát Putyin
Oroszországban megkezdődtek a parlamenti választások, ami az első ilyen jellegű voksolás az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta.
Vadiúj szövetséget hozott létre Zelenszkij, Magyarország is ott van a tagok között - ma tartják az első csúcstalálkozót
A ma zajló egyeztetések kiemelt témái között szerepel a regionális biztonság, az energiaellátás, a logisztika, valamint a határon átnyúló gazdasági hálózatok fejlesztése.
Fatális incidens történt a Közel-Keleten: lesújtó hír ez Európának - ezután jön csak az igazi olajkatasztrófa
A szaúdi szállítások akadozása egy amúgy is rendkívül kifeszített piaci környezetben éri a szektort.
Warren Buffett páratlan örökséget hagy maga után az elnöki poszton.
Súlyos elemzés látott napvilágot: nagy bajban van a NATO - óriási lenne a bénultság, ha holnap kitörne a háború
Ukrán és nyugati védelmi tisztviselők szerint a harctéri események olyan gyorsan pörögnek, hogy a NATO egyes fegyverei és taktikái könnyen elavulttá válhatnak.
Az iráni háború már a hetedik hónapjába lépett, Donald Trump amerikai elnök pedig egyre szkeptikusabb nemzetközi közeggel találkozhat az ENSZ közgyűlésén.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a lengyel kormányfő: olyan támadás érheti a NATO-t, amire senki sincs felkészülve
Donald Tusk szerint drónok vagy rakéták csapódhatnak be NATO-területre, Moszkva pedig balesetnek állíthatja be a történteket.
A Nyugat-Ukrajna elleni csütörtöki orosz csapások során ismét légitámadás ért egy, a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot.
Míg a kanadai miniszterelnök üdvözölte, hogy társult uniós taggá válhat az ország, Donald Trump újabb vámokkal fenyegette meg Európát.
Csütörtökön éri el a Földet egy hétfői napkitörésből származó plazmafelhő, amely enyhe geomágneses vihart vált ki.
Olyan katasztrófa közeleg, amire senki sincs felkészülve: egész hegyoldalak válhatnak instabillá a klímaváltozás miatt
A klímaváltozás okozta gleccserolvadás és a tartósan fagyott talaj felengedése játszott főszerepet a múlt havi, pusztító nepáli katasztrófában.
Ursula von megerősítését hirdette meg idei évértékelő beszédében az Európai Unió stratégiai önállóságának és cselekvőképességének növelésével.
A tervek szerint szeptember végén megrendezendő csúcstalálkozó fő témája egy esetleges orosz–ukrán energetikai tűzszünet megkötése lehet.
Rendkívüli bejelentést tett Ursula von der Leyen: új vészhelyzeti rendszer jön, teljesen megváltozhat a határvédelem
Új európai vészhelyzeti keretet javasol az Európai Bizottság a hirtelen kialakuló, nagymértékű migrációs hullámok kezelésére.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.