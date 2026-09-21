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Régi illusztráció. A mű szerzői jogi védelme már lejárt. Saját archívumomból származik, digitálisan restaurálva.
Világ

Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját

Biró Attila
2026. szeptember 21. 19:05

Az ENSZ Közgyűlése 164 igen szavazattal támogatta az Equal Earth világtérkép használatát, amely a megszokott Mercator-vetületnél jóval pontosabban mutatja meg a kontinensek valódi méretarányait. A különbség látványos: Afrika valójában mintegy tizennégyszer nagyobb Grönlandnál, a hagyományos térképeken mégis közel azonos méretűnek tűnhetnek. A döntés nem tiltja be a Mercator-vetületet, de az ENSZ azt szeretné, ha az iskolákban, a médiában és az általános világtérképeken egyre inkább olyan ábrázolás terjedne el, amely nem torzítja ekkorát a világ képét.

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Ha valaki manapság azt mondja, Grönland majdnem akkora, mint Afrika, valószínűleg azonnal rávágnánk, hogy ez képtelenség. Pedig nagyjából ezt az érzést kelti az a világtérkép, amelyet generációk óta látunk atlaszokban, falitérképeken és digitális felületeken.

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A magyarázat persze nem valami kartográfiai baki. A Mercator-vetületet ugyanis eleve nem arra találták ki, hogy megmutassa, melyik kontinens mekkora. Gerardus Mercator 1569-ben elsősorban a hajósok dolgát akarta megkönnyíteni. A vetület nagy előnye, hogy az állandó irányt követő hajózási útvonalak egyenes vonalként jelennek meg rajta. A tengeren ez óriási segítség volt. Cserébe viszont minél messzebb kerülünk az Egyenlítőtől, annál jobban elszállnak a területarányok.

És nem is kicsit.

A 60. szélességi fok környékén, nagyjából Oslo magasságában egy terület már körülbelül négyszer nagyobbnak jelenik meg annál, mint amekkora valójában. A 80. szélességi fok környékén pedig a torzítás több mint harmincszoros lehet. És pontosan ebből fakad a világtérképek egyik legismertebb optikai csalódása is.

Grönland óriásinak tűnik, pedig Afrika tizennégyszer nagyobb

Ez a csalódás pedig nem más, minthogy Grönland majd akkorának tűnik a térképen, mint Afrika. Pedig a valóságban ez egyáltalán nincs így.

Afrika területe nagyjából 30,4 millió négyzetkilométer, Kanada valamivel 10 millió alatt van, Grönland pedig mindössze körülbelül 2,17 millió négyzetkilométer. Magyarul Afrika több mint háromszor akkora Kanadánál, Grönlandnál pedig körülbelül tizennégyszer.

Forrás: ENSZ-közgyűlés - bal oldalt a régi Mercator (1569) térkép, jobbra az új, Egyenlő Föld-projekt (2018) térképe. [zöld: Afrika, sárga: Kanada, kék: Grönland]Forrás: ENSZ-közgyűlés - bal oldalt a régi Mercator (1569) térkép, jobbra az új, Egyenlő Föld-projekt (2018) térképe. [zöld: Afrika, sárga: Kanada, kék: Grönland]

Az optikai csalódás abból fakad, hogy az afrikai kontinens jelentős része az Egyenlítő környékén fekszik, a Mercator-vetület viszont itt még viszonylag kevéssé torzít. A Föld északi területeit azonban brutálisan felfújja. Erre mondta most azt az ENSZ, hogy ideje lenne más szemmel nézni a világot.

Térképet cserélne az ENSZ

Az ENSZ Közgyűlése 2026. szeptember 4-én 164 igen, egy nem és hat tartózkodás mellett elfogadta a „Correct the Map” kezdeményezést. A határozat mögött Togo és az afrikai országok csoportja állt, az Afrikai Unió támogatásával.

Céljuk persze nem az volt, hogy egyik napról a másikra betiltsák a Mercator-vetületet. A dokumentum sokkal inkább arra ösztönzi a kormányokat, iskolákat, nemzetközi szervezeteket és technológiai vállalatokat, hogy amikor a kontinensek valódi méretének összehasonlítása számít, használjanak területtartó térképeket, köztük például az Equal Earth vetületet. 

Az ajánlás szerint tehát a Mercator-vetület továbbra is használatban maradni, de inkább a hajózás területén. Miközben a kontinensek, országok valódi méretét sokkal jobb lenne az új térképek alapján tanulni.

Az új térképen Afrika tényleg akkora, amekkora

Nem véletlenül hivatkozunk mi is az Equal Earth térképére, hiszen ez lehetne az egyik legfontosabb alternatívája az eddig használt Mercator-térképeknek. A térképet egyébként 2018-ban Bojan Šavrič, Tom Patterson és Bernhard Jenny dolgozta ki.

A térkép lényege is egyszerű, ez egy úgynevezett területtartó térkép. tehát ha Afrika a valóságban háromszor akkora Kanadánál, akkor a térképen is háromszor akkora területet foglal el. Illetve, ha Grönland tizennegyedszer férne bele Afrikába, akkor ezt a térkép nem próbálja elrejteni.

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Csodákra persze itt sem kell számítani, hiszen a Föld gömbölyű, miközben a papír vagy a monitor lapos, ezért tökéletes sík világtérkép nem létezik. Valamit mindig fel kell áldozni. A Mercator például a területeket torzítja, hogy az irányokat jól kezelje. Az Equal Earth inkább a formákon enged valamennyit azért, hogy a méretek egymáshoz képest helyesek maradjanak.

Forrás: VisualCapitalist; felül a régi Mercator-térkép méretei, alul az új Equal Earth méretek (zöld=Afrika, sárga=Kanada, kék=Grönland)Forrás: VisualCapitalist; felül a régi Mercator-térkép méretei, alul az új Equal Earth méretek (zöld=Afrika, sárga=Kanada, kék=Grönland)

Ettől függetlenül az Equal Earth nem néz ki radikálisan máshogy, mint a Mercator. A készítők ugyanis kifejezetten olyan formákat kerestek, amely ismerős marad az embereknek, ezért az Equal Earth lekerekített körvonala sokban emlékeztet a Robinson-vetületre.

Az ENSZ maga sem Mercator-térképet használ

Az új térkép kapcsán érdekes csavar, hogy azENSZ saját világtérképein eddig sem a Mercator-vetület volt az alap. A szervezet többféle megoldást használ, köztük Robinson-, Winkel III- és Eckert IV-vetületet is, attól függően, mire készül az adott térkép.

A mostani döntés tehát nem arról szól, hogy az ENSZ lecseréli a saját, „rossz” térképét. Inkább azt szeretnék elérni, hogy amikor országok és kontinensek méretét mutatjuk meg, ne egy olyan ábrázolást használjunk reflexből, amely az északi területeket látványosan felnagyítja.

Egyetlen ország mondott nemet

A javaslatot, mint azt korábban írtuk,164 ország támogatta, hatan tartózkodtak, az Egyesült Államok pedig egyedüliként szavazott ellene. Az amerikai képviselő „radikális ideológiai projektnek” nevezte a kezdeményezést, miközben a támogatók szerint éppen az a probléma, hogy a megszokott térképek generációk óta hamis arányokat rögzítenek az emberek fejében.

Erre jó példa Grönland és Afrika. Ha valaki gyerekkorától egy olyan térképet néz, amelyen a kettő közel egyformának tűnik, könnyen teljesen rossz kép alakul ki benne a valódi méretekről. Pedig Afrika valójában sokkalta nagyobb Grönlandnál.

Holnaptól még nem tűnik el a régi térkép

Az ENSZ határozata nem kötelező, és a Mercator-vetületet sem tiltja be. A nagy online térképszolgáltatások sem fognak egyik napról a másikra átállni, a Web Mercator ugyanis technikailag továbbra is nagyon praktikus a digitális térképeknél.

A változás inkább ott történhet meg legelőször, ahol valóban számít, tehát hogy milyen képet tanulunk meg a világról: atlaszokban, tankönyvekben, híroldalakon és általános szemléltető térképeken.

(via VisualCapitalist)
Címlapkép: Getty Images
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