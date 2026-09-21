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Szórakozás

Ennyit ivott el Szalay Bence, a Celeb vagyok, ments ki innen! sztárja az elmúlt 10 évben

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 17:29

Szalay Bence az RTL-es dzsungelrealityben vallotta be, hogy tíz éven át napi három üveg bort ivott. A Pénzcentrum kiszámolta, mennyibe került ez a napi adag, és mennyi jött volna össze belőle félretéve, 4 százalékos hozammal.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szalay Bence, A Viszkis egykori főszereplője az RTL-en futó Celeb vagyok, ments ki innen! című realityben nyílt meg alkoholizmusáról játékostársának, Sápi Vivinek. A színész elmondta: több mint egy évtizeden át küzdött függőséggel, munka közben soha nem ivott, viszont esténként otthon, egyedül fogyasztott rendesen. A napi adag saját elmondása szerint három üveg bor volt. A színész két évvel ezelőtti, alapos orvosi kivizsgálás és a családalapítási vágya után döntött úgy, hogy leáll; nyolc hónapja teljesen józan.

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Napi három üveg, mit jelent ez számokban?

Egy szabvány palack bor 0,75 liter. Napi három üveg tehát 2,25 liter tiszta bor minden nap, ami éves szinten 1 095 üveg, azaz 821 liter bort jelent. Tíz év alatt ez 10 950 üveg, vagyis 8 212 liter.

A perspektíva teljessége miatt persze érdemes odatenni ezt a mennyiséget a magyar átlag mellé is. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2023-as ágazati adatai szerint az egy főre jutó magyarországi borfogyasztás 18,7 liter/fő/év, ez az elmúlt évtized egyik legalacsonyabb szintje, hiszen húsz éve még 30 liter körül volt ez a szám.

Bence évi 821 literes fogyasztása ennek nagyjából 44-szerese. Tíz év alatt a 8 212 liter, azaz egy átlagos magyar felnőttnek 440 évig kellene innia, hogy Bence tízéves adagját behozza.

Mennyi az annyi?

A kérdés innentől már csak az, mennyibe kerül egy üveg. A magyar bolti kínálatban két realisztikus árszint van: a diszkontok akciós újságjaiban rendszeresen felbukkanó, 1 000 forint alatti „mindennapi" palackok, és a 2-3 ezer forintos sávban induló, már valóban minőségibb tételek. Mi most ezekkel az összegekkel számoltunk (a legaljasabb alsópolcos/kannás tételeket, és a luxuskategóriát most nem vettük figyelembe).

  • Az olcsóbb változat: Ha üvegenként átlagosan 1 000 forinttal számolunk, a napi adag 3 000 forint. Havi szinten ez 91 250 forint, éves szinten pedig 1 095 000 forint. Tíz év alatt egyszerű felszorzással tehát 10 950 000 forint ment el italra. Ennyi pénzből ma egy budapesti panelben vehetnénk kisebb önerőt egy lakáshitelhez, vagy vidéken teljes felújítást tudnánk finanszírozni.
  • A minőségi(bb) változat: Ha viszont Bence rendszeresen a 3 000 forintos kategóriából válogatott, egészen más nagyságrendbe kerülünk. A napi adag 9 000 forint, havonta 273 750 forint, évente pedig 3 285 000 forint. Tíz év alatt így 32 850 000 forintnyi bort fogyasztott. Ennyi pénz egy budapesti kisebb lakás vételára, vagy egy teljes középkategóriás családi ház vidéken.

Mennyi lenne, ha félreteszi és befekteti? — a 4 százalékos hozam-számítás

Tegyük fel, hogy Bence minden nap félrettette volna a borra szánt összeget, és havonta befekteti egy 4 százalékos éves hozamot kínáló megtakarításba (ez nagyjából az évi 4 százalék körüli állampapír-hozam szintje 2026-ban a hosszabb futamidőknél).

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Havi kompaundálással számolva:

  • 1 000 forintos palack-ár mellett (havi 91 250 forint félretéve) tíz év után a számlán kb. 13,4 millió forint lenne. Ebből 10,95 millió a saját befizetés, közel 2,5 millió pedig a kamatos-kamat hozama.
  • 3 000 forintos palack-ár mellett (havi 273 750 forint félretéve) tíz év múlva kb. 40,3 millió forint ülne a számlán. Ebből 32,85 millió a befizetés, és közel 7,5 millió a hozam.

Szalay Bence története a nyilvános vallomás miatt lett közügy, de a mögötte lévő matematika sok családot érint. Napi 3 000 forint rendszeres kiadás tíz év alatt, hozammal együtt, már komoly összeget jelenthet. Nem az a kérdés, ki mit fogyaszt (kávé, cigi, stb.), hanem hogy mennyire könnyű alábecsülni a napi rutinok pénzügyi súlyát. Érdemes a saját kiadásainkkal is kiszámolni: napi összeg × 365 × 10 × 1,15. Az eredmény sokszor meglepően nagy.

Aki viszont hasonló küzdelemben van, mint Szalay Bence, annak nem pénzügyi tanács kell, hanem egészségügyi szakember.

 
Címlapkép: Getty Images
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