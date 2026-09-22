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Dunai finomító olajfinomító százhalombatta
Gazdaság

Most közölte a Mol: ekkor termelhet újra teljes kapacitással a Dunai Finomító, így áll a sérült üzem javítása

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 09:06

Befejeződtek a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV-3 üzem építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A MOL szerint az üzembehelyezést és tesztelést követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a százhalombattai finomító, várhatóan októberben.

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A MOL befejezte a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV-3 üzem építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A kivitelezés a tervezett ütemezésnek megfelelően lezárult, így a munkagépek levonulása után megkezdődhet a termelés fokozatos újraindítása. Az AV-3 üzembehelyezését és tesztelését követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a MOL százhalombattai finomítója, amellyel tovább erősödik Magyarország és a teljes régió üzemanyag-ellátásának biztonsága. A helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot - közölte a cég.

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A vállalat szerint a 2025. októberi tűzeset jelentős károkat okozott az AV-3 nyersolaj-desztilláló üzemben. A MOL az elmúlt közel egy évben átfogó helyreállítást végzett: elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, helyreállították az érintett berendezéseket, valamint az irányítástechnikai és villamos rendszereket.

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Huszonhét új, nagyteljesítményű szivattyút telepítettek, nyolc kilométernyi csővezetéket cseréltek ki és száz kilométernyi villamoskábelt építettek be. Az építési munkálatok az előzetes ütemtervnek megfelelően zárultak le, a következő lépés az üzem biztonságos újraindításának előkészítése lesz.

Mint írták, a következő időszakban kitisztítják a rendszereket, elvégzik a nyomáspróbákat, a folyamatirányító és biztonsági berendezések funkciópróbáit majd bevezetik a szükséges segédenergiákat, és összehangolják az AV3 működését a Dunai Finomító kapcsolódó üzemeivel.

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A folyamat minden lépését szigorú üzembiztonsági ellenőrzések és tesztek kísérik, ezt követően kerülhet sor a kőolaj bevezetésére. Egy ilyen komplex finomítói egység újraindítása fokozatos folyamat: a termelés októberben lépésről lépésre indul újra - részletezték.

Címlapkép: Mol
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