Súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a Mol tiszaújvárosi üzemében történt halálos robbanás ügyében.
Most közölte a Mol: ekkor termelhet újra teljes kapacitással a Dunai Finomító, így áll a sérült üzem javítása
Befejeződtek a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV-3 üzem építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A MOL szerint az üzembehelyezést és tesztelést követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a százhalombattai finomító, várhatóan októberben.
A MOL befejezte a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV-3 üzem építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A kivitelezés a tervezett ütemezésnek megfelelően lezárult, így a munkagépek levonulása után megkezdődhet a termelés fokozatos újraindítása. Az AV-3 üzembehelyezését és tesztelését követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a MOL százhalombattai finomítója, amellyel tovább erősödik Magyarország és a teljes régió üzemanyag-ellátásának biztonsága. A helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot - közölte a cég.
A vállalat szerint a 2025. októberi tűzeset jelentős károkat okozott az AV-3 nyersolaj-desztilláló üzemben. A MOL az elmúlt közel egy évben átfogó helyreállítást végzett: elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, helyreállították az érintett berendezéseket, valamint az irányítástechnikai és villamos rendszereket.
Huszonhét új, nagyteljesítményű szivattyút telepítettek, nyolc kilométernyi csővezetéket cseréltek ki és száz kilométernyi villamoskábelt építettek be. Az építési munkálatok az előzetes ütemtervnek megfelelően zárultak le, a következő lépés az üzem biztonságos újraindításának előkészítése lesz.
Mint írták, a következő időszakban kitisztítják a rendszereket, elvégzik a nyomáspróbákat, a folyamatirányító és biztonsági berendezések funkciópróbáit majd bevezetik a szükséges segédenergiákat, és összehangolják az AV3 működését a Dunai Finomító kapcsolódó üzemeivel.
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A folyamat minden lépését szigorú üzembiztonsági ellenőrzések és tesztek kísérik, ezt követően kerülhet sor a kőolaj bevezetésére. Egy ilyen komplex finomítói egység újraindítása fokozatos folyamat: a termelés októberben lépésről lépésre indul újra - részletezték.
Címlapkép: Mol
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