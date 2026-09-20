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Lesújtó véleményt fogalmazott meg a milliárdos pénzember: "minden bizalmamat elvesztettem az ország vezetésében"
Sir Jim Ratcliffe, az Ineos petrolkémiai óriásvállalat alapítója és a Manchester United résztulajdonosa élesen bírálta az Egyesült Királyság helyzetét. Szerinte az ország hanyatlik, ő maga pedig elveszítette bizalmát a brit gazdaságpolitikában.
A mintegy 15 milliárd fontos vagyonnal rendelkező Jim Ratcliffe a BBC-nek nyilatkozva a magas adókat és a bevándorlást jelölte meg a lejtmenet fő okaiként. Ratcliffe 2020 óta adóilletékesként Monacóban él, és példáját azóta több brit milliárdos is követte, köztük az acélmágnás Lakshmi Mittal, valamint a közelmúltban a fedezeti alapkezelő Chris Rokos. Ratcliffe szerint az "irigység politikája" üldözi el a vagyonos embereket az országból, és a visszatéréséhez "javulniuk kellene a dolgoknak".
Az energiapolitikát különösen kemény bírálattal illette. Szerinte az északi-tengeri olaj- és gázkitermelés leállítása "tiszta őrültség", a kitermelőkre kivetett magas adók pedig veszélyeztetik az ágazat életképességét. Az Ineos üzemelteti a Forties-vezetéket, amely az Egyesült Királyság északi-tengeri olajának mintegy 30 százalékát szállítja. "Ha mindenkit halálra adóztatnak, mindenki el fog menni. És pontosan ez történik" – fogalmazott. A Rosebank- és a Jackdaw-mező további fejlesztéséről szóló kormányzati döntés továbbra is várat magára, miközben Ratcliffe "abszurdnak" nevezte, hogy az ország a szükségesnél több energiát importáljon.
A milliárdos arra is figyelmeztetett, hogy az európai gáztárolók alacsony töltöttségi szintje kockázatot jelent a következő hónapokban. "Ha igazán kemény hideg jön, elképzelhető, hogy elfogy a gáz, és le kell állítani az ipart" – mondta. A Cornwall Insight energetikai tanácsadó cég adatai szerint az EU gáztárolóinak töltöttsége jelenleg mintegy 69 százalékos, szemben az ilyenkor szokásos 85 százalékkal. A Stonehaven tanácsadó cég szakértője, Adam Bell ugyanakkor úgy véli, hogy a fizikai ellátási kockázat viszonylag alacsony, különösen ha a Jackdaw-mező zöld utat kap.
Ratcliffe Dániában nyilatkozott, ahol az Európai Unió első működő szén-dioxid-leválasztó és -tároló (CCS) rendszerét avatták fel. Az Ineos is befektetett a dán és uniós támogatással megvalósuló projektbe. Ratcliffe elmondta, hogy hasonló beruházást az Egyesült Királyságban is szeretett volna megvalósítani, ám nem kapott elegendő kormányzati támogatást. A brit kormány 25 évre szólóan 21,7 milliárd fontot ígért CCS-projektekre, ám egyetlen ilyen üzem sem működik még az országban.
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A brit kormány válaszában közölte, hogy az elmúlt két évben nőttek a vállalati beruházások, és az olaj- és gázszektor "még évtizedekig" fontos szerepet fog játszani. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a hazai tiszta energiára való átállás az egyetlen út a családok és vállalkozások energia- és pénzügyi biztonságának megteremtéséhez. A gázellátással kapcsolatban a szóvivő elmondta, az ország diverzifikált energiamixszel rendelkezik, és bíznak az ellátás biztonságában.
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