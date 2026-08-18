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Megtakarítás

Óriási a felbolydulás a tőzsdéken: Donald Trump bejelentése mindent átírt - a forint is egyre nagyobb bajban

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 14:01

A közel-keleti feszültségek kiújulása és az amerikai–iráni tűzszünet lejárta ismét felfelé hajtja az olajárakat, ami rányomja a bélyegét a globális részvénypiacokra is. Míg az amerikai és az európai tőzsdék csökkenéssel indították a hetet, a távol-keleti piacokat kedden vegyes mozgások jellemezték, a forint pedig tovább gyengült a vezető devizákkal szemben. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Donald Trump amerikai elnök bejelentése, miszerint nem hosszabbítja meg az Iránnal kötött tűzszünetet, jelentős hatást gyakorolt a nemzetközi piacokra - hívja fel a figyelmet tőzsdei összegzésében az MBH.

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A megrekedt tárgyalások és az ellátási zavaroktól való félelem miatt az olaj ára hirtelen 2,5 százalékkal megugrott. Erre reagálva a hét első napján a vezető amerikai részvényindexek – az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq –, valamint az európai piacok is veszteséggel zártak.

A negatív hangulat kedd reggelre is kitartott, így a távol-keleti tőzsdék többsége, köztük a japán Nikkei is esett. Kivételt csupán a dél-koreai piac jelentett, ahol a chipgyártó óriások, a Samsung és az SK Hynix árfolyam-emelkedése húzta fel az indexet az ünnepnap utáni nyitást követően. Az európai határidős indexek ma reggel szintén borús nyitást vetítenek előre, miközben a befektetők a délelőtt érkező német ZEW gazdasági hangulatindexre fókuszálnak.

A nemzetközi trendeknek megfelelően a magyar tőzsde is mínuszban indította a hetet, a BUX index 0,3 százalékot esett. A hazai blue chipek közül egyedül a Mol tudott minimálisan erősödni, a Richter stagnált, míg az OTP és a Magyar Telekom papírjai veszítettek az értékükből. A hazai állampapírpiacon a rövidebb lejáratú hozamok csökkentek, a hosszabb futamidejűek azonban jellemzően emelkedtek; a tízéves hozam 5,42 százalékra nőtt, ami jelentős felárat jelent a német állampapírokhoz képest.

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A devizapiacon a forint a hétfői, 363 körüli szintekről kedd reggelre tovább gyengült, az euró-forint árfolyam 364-nél, a dollár-forint jegyzés pedig 314,7-nél járt, miközben az euró-dollár keresztárfolyam 1,157 körül mozgott. A dollár erejét befolyásoló amerikai jegybanki kamatemelés esélye a szeptemberi ülésen a korábbi 50 százalék feletti szintről 30 százalékra esett vissza a múlt heti makrogazdasági adatok fényében. Ezen az árazáson az sem tudott érdemben változtatni, hogy a New York-i régió feldolgozóipari mutatója a hétfői közlés szerint a várakozásokat jelentősen felülmúlva több mint négyéves csúcsra ugrott.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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