Lesz, aki postai úton kapja meg négy részletben a támogatást, de utalással is érkezik majd.
Veszélyben a magyarok uniós pénzei? Elképesztő követeléssel állt elő az öt leggazdagabb tagállam
Élesedik a vita az Európai Unió 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretéről, amelyről a tervek szerint még idén, 2026 végéig meg kell állapodniuk a tagállamoknak. Míg az Európai Bizottság egy csaknem kétezer milliárd eurós keretet javasol új stratégiai célok kíséretében, az öt legnagyobb nettó befizető állam jelentős forráscsökkentést, valamint a pénzek védelmi és versenyképességi beruházásokra történő átcsoportosítását követeli. A megegyezéshez egyhangú döntés szükséges, így a költségvetés elfogadása a magyar érdekek érvényesítésén is múlik - közölte a Népszava.
A konfliktus gyökere, hogy a Bizottság még 2025 nyarán bemutatott, a jelenleginél nominálisan mintegy hatvan százalékkal nagyobb tervezete egyszerre próbálja finanszírozni a hagyományos uniós politikákat és az új kihívásokat. Az olyan új prioritások mellett, mint az iparpolitika, a közös védelem, a technológiai fejlesztések vagy a bővítés, el kell kezdeni a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alap hiteleinek törlesztését is. A nettó befizető országok – Németország, Dánia, Finnország, Hollandia és Ausztria – azonban úgy vélik, hogy a tagállami takarékossági intézkedések idején Brüsszel sem növelheti automatikusan a kiadásait.
Ez az öt állam nem a teljes büdzsét vágná vissza, hanem annak szerkezetét alakítaná át. A javasolt keretet százmilliárd eurókkal csökkentenék úgy, hogy az automatikusan kiosztott támogatások helyett a közös védelemre, az innovációra és az illegális migráció megfékezésére fókuszálnának. A Bizottság egyúttal egyszerűsítené is a rendszert, és nagyobb nemzeti programokba vonná össze a kohéziós és agrárpolitikai források egy részét. Ez az elképzelés komoly ellenállást vált ki a nettó kedvezményezett közép- és kelet-európai tagállamok, valamint a mezőgazdasági nagyhatalmak körében, miközben az Európai Parlament attól tart, hogy az összevonással túl nagy hatalom összpontosulna a tagállami kormányok kezében.
A bevételi oldalon sem könnyebb kompromisszumot találni. A brüsszeli testület új saját források – például az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből (ETS) származó bevételek, a karbonvámok (CBAM) és a nagyvállalati hozzájárulások – bevezetésével csökkentené a tagállami befizetésektől való függést. Mivel az uniós bevételek növelése a nemzeti parlamentekben könnyen új adóként csapódik le, a befizetők egy része inkább a meglévő kiadások átrendezését szorgalmazza. A pénzügyi mozgástér növelésére Spanyolország felvetette, hogy a helyreállítási hitel törlesztését tolják ki 2058-ig, ami mintegy hetvenmilliárd eurót szabadíthatna fel a következő hétéves ciklusban.
Mivel a végső alkuhoz mind a 27 tagállam beleegyezése szükséges, egyetlen kormány is képes blokkolni a folyamatot, így a magyar pozíció is kulcsfontosságú. António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember elején Budapesten egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel a költségvetésről és a bővítésről. A kormányfő a találkozó után egyértelművé tette, hogy csak olyan megállapodást támogat, amely megfelel a magyar érdekeknek. Budapest számára a legfőbb kérdés a kohéziós és mezőgazdasági források súlya marad, valamint az, hogy a jövőben milyen jogállamisági és teljesítési feltételekhez kötik az uniós pénzek kifizetését.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az idő rendkívül szorít, hiszen az uniós vezetők célja, hogy még idén, 2026 végéig megszülessen a politikai megállapodás. A 2028-as indulásig ugyanis az Európai Parlament jóváhagyására és a saját forrásokról szóló döntés nemzeti ratifikációjára is szükség van. Az idei ősz három egymást követő csúcstalálkozója ezért vízválasztó lesz. A következő hónapokban dől el, hogy az EU képes-e új bevételi forrásokat bevonni, vagy a hagyományos támogatási modell feláldozásával kell előteremtenie a védelmi és versenyképességi feladatokhoz elengedhetetlen forrásokat.
Oroszország a következő hónapokban drónokkal vagy rakétákkal indíthat támadást a NATO területén.
Irán hadserege közben arra figyelmeztetett, hogy hírszerzési információik szerint az Egyesült Államok és szövetségesei újabb nagyszabású csapásra készülnek.
Lesújtó véleményt fogalmazott meg a milliárdos pénzember: "minden bizalmamat elvesztettem az ország vezetésében"
Az energiapolitikát különösen kemény bírálattal illette.
Kiderült, miért rendeztek választásokat Oroszországban a háború közepette: mindvégig ez volt vele Putyin valódi célja
A "háborúellenes" jelölteket nagyrészt kiszűrték az indulók közül.
Brutális légitámadás történt, óriási lángok csaptak fel a fővárosban: ennek még súlyos következménye lehet
A konfliktus komoly fenyegetést jelent a globális olajellátásra.
A kormányzó szociáldemokraták igyekeznek megállítani a radikális jobboldali AfD előretörését.
Óriási botrány van készülőben az Egyesült Államokban: már szivárognak az eltitkolt adatok az iráni háborúból
Az elesetteken kívül az elmúlt szűk hét hónapban több mint 820 amerikai katona sebesült meg, akik közül sokan az iráni válaszcsapások következtében szenvedtek traumás agysérülést.
Most érkezett! Brutális áramkimaradás történt: milliók maradtak villamosenergia nélkül - hatalmas a pánik
Csak az idei évben ez már legalább a hatodik részleges vagy teljes áramszünet.
A törvényt a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét is viseli.
A sziget hatalmas ritkaföldfém-készletekkel rendelkezik, amelyek elengedhetetlenek a modern technológiák, például a mobiltelefonok és az elektromos járművek gyártásához.
Kevesen tudják az igazságot a most zajló orosz választásokról: ezzel a trükkel betonozza be a hatalmát Putyin
Oroszországban megkezdődtek a parlamenti választások, ami az első ilyen jellegű voksolás az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta.
Vadiúj szövetséget hozott létre Zelenszkij, Magyarország is ott van a tagok között - ma tartják az első csúcstalálkozót
A ma zajló egyeztetések kiemelt témái között szerepel a regionális biztonság, az energiaellátás, a logisztika, valamint a határon átnyúló gazdasági hálózatok fejlesztése.
Fatális incidens történt a Közel-Keleten: lesújtó hír ez Európának - ezután jön csak az igazi olajkatasztrófa
A szaúdi szállítások akadozása egy amúgy is rendkívül kifeszített piaci környezetben éri a szektort.
Warren Buffett páratlan örökséget hagy maga után az elnöki poszton.
Súlyos elemzés látott napvilágot: nagy bajban van a NATO - óriási lenne a bénultság, ha holnap kitörne a háború
Ukrán és nyugati védelmi tisztviselők szerint a harctéri események olyan gyorsan pörögnek, hogy a NATO egyes fegyverei és taktikái könnyen elavulttá válhatnak.
Az iráni háború már a hetedik hónapjába lépett, Donald Trump amerikai elnök pedig egyre szkeptikusabb nemzetközi közeggel találkozhat az ENSZ közgyűlésén.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a lengyel kormányfő: olyan támadás érheti a NATO-t, amire senki sincs felkészülve
Donald Tusk szerint drónok vagy rakéták csapódhatnak be NATO-területre, Moszkva pedig balesetnek állíthatja be a történteket.
A Nyugat-Ukrajna elleni csütörtöki orosz csapások során ismét légitámadás ért egy, a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot.
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.