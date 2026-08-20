Rendkívüli! Bejelentette Trump a „gazdasági D-napot”: az összeomlás szélére sodorhatják az államot

Donald Trump amerikai elnök bejelentette a történelem eddigi legkeményebb gazdasági fellépését Irán ellen. A teljes elszigetelést célzó intézkedéscsomag részeként az Egyesült Államok másodlagos szankciókkal sújt minden olyan országot, amely bármilyen módon pénzügyi vagy gazdasági segítséget nyújt Teheránnak.

A Truth Social platformon közzétett bejegyzésében az elnök hangsúlyozta, hogy korábban senki sem kínált kedvezőbb megegyezési lehetőséget Iránnak, mint ő. Helyzetértékelése szerint a közel-keleti állam haditengerészete és légiereje mára megsemmisült, hadiüzemei romokban hevernek, nemzeti valutája teljesen elértéktelenedett, az ország pedig az összeomlás szélén áll.

A büntetőintézkedések kulcseleme a másodlagos szankciók alkalmazása. Trump egyértelművé tette, hogy súlyos gazdasági következményekkel kell szembenéznie minden olyan államnak, amely megengedi pénzintézeteinek, vállalatainak vagy kormányzati szerveinek, hogy mentőövet nyújtsanak Iránnak. A szigorítás egyaránt kiterjed az olajcsempészetre, a készpénzátutalásokra, a pénzváltók és fedőcégek működtetésére, valamint a hajónyilvántartásokra is.

Az elnök a második világháborús normandiai partraszálláshoz hasonlítva "gazdasági D-napnak" nevezte a lépést. Felszólította a szövetségeseket, hogy sorakozzanak fel az Egyesült Államok mögött az iráni fenyegetés közös elszigetelése és végleges leküzdése érdekében

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA