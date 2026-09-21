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Gazdaság

Megindult a forint a hét elején: sorsdöntő lépésre készül az MNB, nagyot szólhat a keddi bejelentés

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 13:35

Hétfő délelőtt erősödésbe kapcsolt a forint, az euró jegyzése 363 közelébe, a dolláré pedig 316,24 forintig süllyedt. A hazai fizetőeszköz szempontjából a nemzetközi folyamatok mellett a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése és az inflációs cél esetleges módosítása lehet a meghatározó.

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Délelőtt az euró-forint árfolyam a 363-as szint közelében mozgott, ami 0,35 százalékkal alacsonyabb a péntek esti szintnél. A dollár jegyzése közben 316,24 forintig süllyedt. A reggeli visszafogott mozgások után tehát határozottabb felülteljesítés felé indult a forint.

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A magyar fizetőeszköz már a napot is enyhe felértékelődéssel kezdte, akkor az euróért még 363,73 forintot kértek a bankközi piacon, ami 0,2 százalékkal maradt el a péntek esti záróértéktől. Később átmenetileg 364 fölé kapaszkodott vissza a jegyzés, így a forint előnye szinte teljesen elolvadt. A dollár árfolyama ebben az időszakban még 317,4 forint körül ingadozott.

A nemzetközi devizapiacon hétfő reggel csak mérsékelt elmozdulás látszott. Az euró-dollár kurzus 1,1475 körül alakult, ami a dollár mintegy 0,1 százalékos felértékelődését jelentette a pénteki záráshoz képest.

Kamatcsökkentési szünet jöhet, az inflációs cél is változhat

Itthon az MNB Monetáris Tanácsának keddi kamatdöntő ülése áll a figyelem középpontjában. A piaci konszenzus szerint a jegybank a nyári monetáris lazítás után szünetet tarthat a kamatvágásokban, és 5,5 százalékon tarthatja az alapkamatot.

Bár a legfrissebb inflációs adatok és kilátások alapján nyílhatna még tér a monetáris kondíciók további enyhítésére, a fejlett piaci jegybankok kamatemelései, a geopolitikai feszültségek és a globális kötvényhozamok emelkedése indokolttá teheti az óvatos megközelítést.

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A kamatdöntés mellett kulcskérdés, hogy a Monetáris Tanács hozzányúl-e az inflációs célhoz, amellyel kapcsolatban korábban őszre ígért döntést a jegybank. Elemzői vélemények szerint nem kizárt, hogy már most 3-ról 2,5 százalékra mérséklik a cél középértékét. A döntések és az azokat követő jegybanki kommunikáció jelentős kilengéseket válthat ki a forint piacán.

A nemzetközi hírek is alakíthatják az árfolyamot

A múlt heti volatilitás után továbbra is érdemi hatást gyakorolhatnak a nemzetközi folyamatok. A befektetők a közel-keleti konfliktus hírei mellett a hétvégi német választások politikai utóéletét és az állampapírhozamok alakulását monitorozzák. A következő napokban emellett az amerikai–kínai csúcstalálkozó híráramlása is érdemben befolyásolhatja az általános kockázatvállalási hajlandóságot.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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