Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Kijev drónokkal és rakétákkal csapást mért egy kulcsfontosságú orosz olajlétesítményre.
Váratlan fordulat a magyar-ukrán feszültség után: óriási megállapodást írt alá a MOL az ukrán olajvállalattal
A MOL és az ukrán állami Naftogaz megállapodást kötött arról, hogy a magyar–ukrán határ közelében, magyar területen hoznak létre üzemanyagtároló kapacitásokat. A lépés célja, hogy Ukrajna stratégiai kőolajtermék-készleteinek egy részét biztonságban, az orosz rakéta- és dróntámadások hatókörén kívül helyezzék el
Szeptember 20-án, az ukrajnai Bukovelben megrendezett Kárpáti Nyolcak (C8) csúcstalálkozó gazdasági fórumán írt alá az ukrán és a magyar olajvállalat együttműködési megállapodást. A tervezett magyarországi tárolókapacitások kifejezetten az ukrán piac ellátását szolgálnák. Szerhij Fedorenko, a Naftogaz igazgatóságának megbízott elnöke szerint a folyamatos orosz csapások miatt az ukrán üzemanyagpiac stabilitásának kulcsa az ellátási útvonalak diverzifikálása és a határon túli, biztonságos tárolókapacitások megteremtése.
A dokumentum egyelőre keretet teremt a közös vizsgálatokhoz és fejlesztésekhez, így végleges beruházási döntés még nem született. Jelenleg még nyitott kérdés, hogy pontosan hol, mekkora kapacitással, meglévő vagy új infrastruktúra bevonásával, illetve milyen finanszírozásból valósulhat meg a projekt.
A megállapodás egy szélesebb, nyolc közép- és kelet-európai országot tömörítő új regionális együttműködés keretében jött létre. A fórumon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is hangsúlyozta, hogy a Kárpátok térségét az Európai Unió egyik kulcsfontosságú energiaellátási központjává kívánják tenni.
A MOL és a Naftogaz közös projektje különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy idén tavasszal még komoly feszültség terhelte Budapest és Kijev kapcsolatait a Barátság kőolajvezeték körüli viták és az ukrajnai gázszállítások lebegtetett leállítása miatt. A mostani egyezség azonban új irányt mutat, hiszen a magyar infrastruktúra az ukrán energiaellátás meghatározó biztonsági tartalékává léphet elő.
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