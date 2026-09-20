Váratlan fordulat a magyar-ukrán feszültség után: óriási megállapodást írt alá a MOL az ukrán olajvállalattal

A MOL és az ukrán állami Naftogaz megállapodást kötött arról, hogy a magyar–ukrán határ közelében, magyar területen hoznak létre üzemanyagtároló kapacitásokat. A lépés célja, hogy Ukrajna stratégiai kőolajtermék-készleteinek egy részét biztonságban, az orosz rakéta- és dróntámadások hatókörén kívül helyezzék el

Szeptember 20-án, az ukrajnai Bukovelben megrendezett Kárpáti Nyolcak (C8) csúcstalálkozó gazdasági fórumán írt alá az ukrán és a magyar olajvállalat együttműködési megállapodást. A tervezett magyarországi tárolókapacitások kifejezetten az ukrán piac ellátását szolgálnák. Szerhij Fedorenko, a Naftogaz igazgatóságának megbízott elnöke szerint a folyamatos orosz csapások miatt az ukrán üzemanyagpiac stabilitásának kulcsa az ellátási útvonalak diverzifikálása és a határon túli, biztonságos tárolókapacitások megteremtése.

A dokumentum egyelőre keretet teremt a közös vizsgálatokhoz és fejlesztésekhez, így végleges beruházási döntés még nem született. Jelenleg még nyitott kérdés, hogy pontosan hol, mekkora kapacitással, meglévő vagy új infrastruktúra bevonásával, illetve milyen finanszírozásból valósulhat meg a projekt.

A megállapodás egy szélesebb, nyolc közép- és kelet-európai országot tömörítő új regionális együttműködés keretében jött létre. A fórumon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is hangsúlyozta, hogy a Kárpátok térségét az Európai Unió egyik kulcsfontosságú energiaellátási központjává kívánják tenni.

A MOL és a Naftogaz közös projektje különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy idén tavasszal még komoly feszültség terhelte Budapest és Kijev kapcsolatait a Barátság kőolajvezeték körüli viták és az ukrajnai gázszállítások lebegtetett leállítása miatt. A mostani egyezség azonban új irányt mutat, hiszen a magyar infrastruktúra az ukrán energiaellátás meghatározó biztonsági tartalékává léphet elő.