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Irán, irániak vs. USA, Egyesült Államok, Amerika, Donald Trump elnök, másolás, űrháború, válság, Hormuzi-szoros, nyersolaj, nyersanyag, nemzetközi feszültség, kapcsolatok, Közel-Kelet, dízel, benzin, védelem, háború
Világ

Donald Trump ijesztő kijelentést tett, egy egész országot törölne el a föld színéről

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 11:43

Irán elnöke, Maszúd Pezeskián kedden felszólal az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban. Részvétele új lendületet adhat a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésének, miközben a Washington és Teherán közötti feszültség továbbra sem csillapodik, írta a CNBC.

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Maszúd Pezeskián az ENSZ Közgyűlésén a "nemzetközi fejleményekről" fogja kifejteni Irán álláspontját, különös tekintettel az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott háborúra. A szeptember 22. és 28. között zajló rendezvényen több ország vezetőjével is tárgyalásokat folytat majd.

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Az iráni delegáció részvétele hétfőn pozitívan hatott a piacokra, így a részvényárfolyamok emelkedtek, az olajárak mérséklődtek, a globális kötvényhozamok pedig meredeken csökkentek.

Donald Trump amerikai elnök korábban jelezte, hogy nyitott lenne egy személyes találkozóra Pezeskiánnal a közgyűlés alatt, ugyanakkor a Fox Newsnak vasárnap azt mondta, megállapodás hiányában csak egy lehetőség marad, mégpedig "Irán eltörlése a föld színéről" vagy gazdaságának "elsorvasztása".

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A figyelmeztetések után az Irán által támogatott húszi fegyveresek szombaton rakéta- és dróntámadást intéztek Rijád ellen. A szaúdi hatóságok közlése szerint egy ballisztikus rakétát sikeresen elfogtak, áldozatokról és károkról nem érkezett jelentés.

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Teherán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Hormuzi-szorost nem nyitja meg újra, amíg Washington nem teljesíti a júniusi memorandumban vállalt kötelezettségeit, köztük az iráni kikötők tengeri blokádjának feloldását, a szankciók enyhítését, a zárolt iráni vagyon feloldását és az amerikai katonai fenyegetések megszüntetését.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ensz #világ #donald trump #irán #olajár #geopolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #szaúd-arábia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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