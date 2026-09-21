Donald Trump ijesztő kijelentést tett, egy egész országot törölne el a föld színéről

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Irán elnöke, Maszúd Pezeskián kedden felszólal az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban. Részvétele új lendületet adhat a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésének, miközben a Washington és Teherán közötti feszültség továbbra sem csillapodik, írta a CNBC.
Maszúd Pezeskián az ENSZ Közgyűlésén a "nemzetközi fejleményekről" fogja kifejteni Irán álláspontját, különös tekintettel az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott háborúra. A szeptember 22. és 28. között zajló rendezvényen több ország vezetőjével is tárgyalásokat folytat majd.
Az iráni delegáció részvétele hétfőn pozitívan hatott a piacokra, így a részvényárfolyamok emelkedtek, az olajárak mérséklődtek, a globális kötvényhozamok pedig meredeken csökkentek.
Donald Trump amerikai elnök korábban jelezte, hogy nyitott lenne egy személyes találkozóra Pezeskiánnal a közgyűlés alatt, ugyanakkor a Fox Newsnak vasárnap azt mondta, megállapodás hiányában csak egy lehetőség marad, mégpedig "Irán eltörlése a föld színéről" vagy gazdaságának "elsorvasztása".
Irán hadserege közben arra figyelmeztetett, hogy hírszerzési információik szerint az Egyesült Államok és szövetségesei újabb nagyszabású csapásra készülnek. A Hatam ol-Anbija központi parancsnokság a Tasznímon keresztül közölte, hogy amennyiben Washington bármilyen hibát követ el Iránnal szemben, az összes amerikai pozíció és érdek a térségben "tartós, hatékony és fájdalmas támadások" célpontjává válik.
Az amerikai külügyminisztérium a hétvégén biztonsági figyelmeztetést adott ki, amelyben az eszkaláció kockázataira, az esetleges járattörlésekre és a légtérzárakra hívta fel az amerikai állampolgárok figyelmét.
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A figyelmeztetések után az Irán által támogatott húszi fegyveresek szombaton rakéta- és dróntámadást intéztek Rijád ellen. A szaúdi hatóságok közlése szerint egy ballisztikus rakétát sikeresen elfogtak, áldozatokról és károkról nem érkezett jelentés.
Az olajárak a fokozódó ellenségeskedés ellenére az utóbbi napokban visszaestek, mivel a kereskedők a szaúdi energiaszállítások helyreállásában bíznak. Az Eurasia Group elemzői szerint azonban az árak továbbra is magasak maradnak: a Brent hordónkénti árát az év hátralévő részében a 90–110 dolláros sávba várják, mivel az olajáramlás esetleges részleges helyreállítása sem tudná pótolni a piaci hiányt.
Teherán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Hormuzi-szorost nem nyitja meg újra, amíg Washington nem teljesíti a júniusi memorandumban vállalt kötelezettségeit, köztük az iráni kikötők tengeri blokádjának feloldását, a szankciók enyhítését, a zárolt iráni vagyon feloldását és az amerikai katonai fenyegetések megszüntetését.
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