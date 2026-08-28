Súlyos kijelentést tett a volt ukrán miniszter: szerinte már csak néhány hónapja maradt az országnak

Többévnyi halasztás után 2026 nyarán ismét a figyelem középpontjába került az ukrán elnökválasztás kérdése, ezúttal azonban egy súlyos belpolitikai feszültség miatt. Volodimir Zelenszkij elnök egy átfogó kormányátalakítás során menesztette a rendkívül népszerű Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, aki nyíltan bírálta a kijevi vezetést, és az urnákhoz való visszatérést sürgeti. Bár a háborús helyzet miatt a voksolás lebonyolítása továbbra is szinte lehetetlennek tűnik, a mostani felvetés egy elismert, oroszpártisággal egyáltalán nem vádolható ukrán politikustól származik, ami minden eddiginél komolyabb kihívás elé állítja az ukrán államfőt.

Volodimir Zelenszkij 2019 óta tölti be az elnöki tisztséget Ukrajnában. A 2024-re kiírt elnökválasztást a háború miatt elhalasztották, hiszen a demokratikus voksolás feltételei jelenleg sem adottak. Az ország mintegy ötöde orosz megszállás alatt áll, csaknem hatmillió ukrán menekült él külföldön, a fronton harcoló több százezer katona szavaztatása pedig továbbra is megoldatlan feladat. A folyamatos orosz légitámadások miatt a voksolás biztonsága sem garantálható, ráadásul a folyamat jogi akadályokba is ütközik, mivel a választások megtartásához fel kellene oldani a hadiállapotot. A kijevi vezetés érvelése szerint egy választási kampány végzetesen megosztaná a társadalmat, Oroszország pedig kiber- és dezinformációs műveletekkel próbálná meg megzavarni a folyamatot - írta a Portfolio.

Korábban a hatalom legitimációját megkérdőjelező hangok főként külföldről érkeztek. A 2024-ben elhalasztott voksolás után Oroszország kiterjedt propagandakampányt indított, illegitimnek titulálva az ukrán államfőt. Később, 2025 elején Donald Trump amerikai elnök is szorgalmazta a választások megtartását, feltehetően azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Kijevre az amerikai béketervezet elfogadása érdekében.

A 2026 nyarán kialakult helyzet viszont alapjaiban különbözik az eddigiektől. Zelenszkij átfogó személyi cseréket hajtott végre a kormányban, amelyeket a közelgő tél energetikai kihívásaival és a tartós háborús berendezkedéssel indokolt. A sikeres drónstratégiájáról és technológiai innovációiról ismert, közkedvelt Fedorov leváltása ugyanakkor utcai demonstrációkat váltott ki. Miután a volt miniszter visszautasította az elnök által felkínált egyéb tisztségeket, a regnáló hatalom nyílt kritikusaként és Zelenszkij első számú kihívójaként lépett fel.

Fedorov egy interjúban szokatlanul éles kritikát fogalmazott meg a vezetéssel szemben. Kijelentette, hogy Ukrajna lassan elveszíti a háborút, és mindössze néhány hónapja maradt arra, hogy megfordítsa a kedvezőtlen folyamatokat. Véleménye szerint az országnak hiányzik a győzelmi stratégiája, a döntéshozatalt megbénítja a korrupció és a hadiipari érdekcsoportok befolyása, miközben az állami intézményrendszer csupán ötszázalékos hatékonysággal működik. A volt tárcavezető a technológiai innovációban és a frontvonalak robotizálásában látja a kiutat, amellyel jelentős számú emberélet lenne megmenthető.

A politikus azzal váltotta ki a legnagyobb feszültséget, hogy a belpolitikai és hatékonysági válság feloldására ismét felvetette az elnökválasztás megrendezésének szükségességét. Állítása szerint tisztában van a logisztikai és biztonsági kockázatokkal, ám úgy véli, innovatív megoldásokkal ezek áthidalhatók. Az elnöki hivatal élesen elutasította az ötletet, Zelenszkij kijelentette, hogy egy választás jelenleg tönkretenné Ukrajnát. A kijevi vezetés a volt tárcavezető szavait a pozícióvesztés miatti sértettség számlájára írja, hangsúlyozva, hogy korábbi technokrata reformjai amúgy is fedezet nélküli költségvetési hiányt halmoztak fel.

Bár a háborús elnökválasztás lebonyolítása a közeljövőben továbbra sem valószínű, Kijevnek egy teljesen új politikai realitással kell szembenéznie. Egy országosan elismert kihívó lépett a porondra, aki technológiai elképzeléseinek megvalósításához és a biztonságos szavazás tervéhez az Egyesült Államokban is szövetségeseket keres. A belső politikai törésvonalak mélyülése Moszkva érdekeit szolgálja, miközben a növekvő elégedetlenség már Zelenszkij népszerűségi mutatóin is meglátszik.