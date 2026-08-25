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Világ

Rendkívüli! Brutális válaszlépéssel reagált Kanada Trump büntetővámjaira: kitört a nyílt kereskedelmi háború

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 20:45

Kanada 27,6 milliárd kanadai dollár értékű válaszvámot vet ki amerikai árucikkekre, ami pontosan megegyezik a Washington által a napokban bevezetett büntetővámok mértékével. Az ottawai kormány a kibontakozó kereskedelmi háború kárvallottjainak megsegítésére egy 7,5 milliárd dolláros hazai mentőcsomagot is bejelentett - jelentette a Portfolio.

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A lépés közvetlen válasz arra, hogy a két ország közötti kereskedelmi tárgyalások kudarca után Donald Trump amerikai elnök a hétvégén 50 százalékos vámot vetett ki 20 milliárd amerikai dollár értékű kanadai importra. Ottawa erre reagálva dolgozta ki a saját, szeptember 8-án hatályba lépő intézkedéseit, amelyek mintegy 700 amerikai terméket érintenek 15, 25, illetve 50 százalékos kulccsal.

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A legmagasabb, 50 százalékos vámtétel olyan kulcsfontosságú szektorokat sújt, mint az acél- és alumíniumipar, a bútorgyártás, valamint a ruházati ágazat. A 25 százalékos kategóriába kerültek a sajtok, a háztartási gépek és egyes tengeri élelmiszerek, míg az elektronikai cikkekre és szerszámokra 15 százalékos vám vonatkozik majd. A kanadai kormány úgy állította össze a listát, hogy az a hazai fogyasztóknak és vállalatoknak minimális hátrányt, az amerikai gazdaságnak viszont érezhető veszteséget okozzon.

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Összeomlottak az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások, ami súlyos vámháborúhoz vezetett a két észak-amerikai ország között.

A belső piac védelmére létrehozott 7,5 milliárd kanadai dolláros támogatási csomag a kis- és középvállalkozások likviditásának megőrzését, valamint a vámok miatt veszélybe került munkahelyek megmentését szolgálja. François-Philippe Champagne pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a dollárról dollárra, tételről tételre alkalmazott válaszintézkedések és a hazai mentőprogram együttesen garantálják a kanadai munkavállalók, családok és vállalkozások védelmét.

A kölcsönös és drasztikus vámemelések az amerikai–kanadai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok újabb mélypontját jelzik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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