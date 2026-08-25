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Rendkívüli! Brutális válaszlépéssel reagált Kanada Trump büntetővámjaira: kitört a nyílt kereskedelmi háború
Kanada 27,6 milliárd kanadai dollár értékű válaszvámot vet ki amerikai árucikkekre, ami pontosan megegyezik a Washington által a napokban bevezetett büntetővámok mértékével. Az ottawai kormány a kibontakozó kereskedelmi háború kárvallottjainak megsegítésére egy 7,5 milliárd dolláros hazai mentőcsomagot is bejelentett - jelentette a Portfolio.
A lépés közvetlen válasz arra, hogy a két ország közötti kereskedelmi tárgyalások kudarca után Donald Trump amerikai elnök a hétvégén 50 százalékos vámot vetett ki 20 milliárd amerikai dollár értékű kanadai importra. Ottawa erre reagálva dolgozta ki a saját, szeptember 8-án hatályba lépő intézkedéseit, amelyek mintegy 700 amerikai terméket érintenek 15, 25, illetve 50 százalékos kulccsal.
A legmagasabb, 50 százalékos vámtétel olyan kulcsfontosságú szektorokat sújt, mint az acél- és alumíniumipar, a bútorgyártás, valamint a ruházati ágazat. A 25 százalékos kategóriába kerültek a sajtok, a háztartási gépek és egyes tengeri élelmiszerek, míg az elektronikai cikkekre és szerszámokra 15 százalékos vám vonatkozik majd. A kanadai kormány úgy állította össze a listát, hogy az a hazai fogyasztóknak és vállalatoknak minimális hátrányt, az amerikai gazdaságnak viszont érezhető veszteséget okozzon.
A belső piac védelmére létrehozott 7,5 milliárd kanadai dolláros támogatási csomag a kis- és középvállalkozások likviditásának megőrzését, valamint a vámok miatt veszélybe került munkahelyek megmentését szolgálja. François-Philippe Champagne pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a dollárról dollárra, tételről tételre alkalmazott válaszintézkedések és a hazai mentőprogram együttesen garantálják a kanadai munkavállalók, családok és vállalkozások védelmét.
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