A lépés egyben az orosz haditechnikai rendszerektől való fokozatos eltávolodást is jelezheti.
Súlyos gond lehet Donald Trump egészségi állapotával: most érkezett a hír - így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
Újabb találgatások indultak meg Donald Trump egészségi állapotáról egy olyan felvétel alapján, amelyen a 80 éves elnök zakója alatt egy szögletes kidomborodás látható a háta alsó részén - tudósított a Metro.
Egy friss videón az látható, ahogy Trump egy pénteki nagygyűlésről távozik, miközben zakója alatt egy merev körvonalú dudor tűnik fel. A felvétel pillanatok alatt vírusszerűen terjedt el a közösségi médiában, és ismét felélesztette azokat a spekulációkat, melyek szerint az elnök esetleg pelenkát vagy sztómazsákot visel - igaz, ezekre egyelőre semmilyen bizonyíték nincs.
Trump szűkszavúan nyilatkozik saját egészségi állapotáról, tavasszal azonban még tökéletes leletekről számolt be a Walter Reed Katonai Kórházban elvégzett kivizsgálását követően. A mintegy háromórás szűrés során fogászati és általános orvosi vizsgálatokon esett át, tavaly ősszel pedig CT-vizsgálatot is végeztek nála a szív- és érrendszeri betegségek kizárása érdekében.
Az elnök egészségi állapotával kapcsolatos aggodalmakat több nyilvános eset is táplálja. Trump az utóbbi időben többször is elaludt nyilvános eseményeken, egy alkalommal egy egészségügyi megbeszélésen, máskor pedig a hallgatási pénzek ügyében folyó büntetőperében aludt el nyitott szájjal, éppen a vád koronatanújának vallomása közben. De volt példa súlyos memóriazavarra élő adásban, és volt olyan is, hogy egy rejtélyes bőrbetegségre figyeltek fel, amely az amerikai elnök nyakán található.
A kezein többször is feltűnő nagyobb kék foltok szintén kérdéseket vetettek fel. Trump állítása szerint ezek a gyakori kézfogásoknak és a nagy dózisú aszpirin szedésének tudhatók be, szakértők szerint ugyanakkor infúziós kezelés vagy a bőr öregedéssel járó elvékonyodása is állhat a háttérben. Tavaly júliusban krónikus vénás elégtelenséget diagnosztizáltak nála, ami a vénák csökkent vérszállító képességével jár, ám Sean Barbarella, a Fehér Ház orvosa ennek ellenére úgy nyilatkozott, hogy az elnök jó egészségi állapotnak örvend.
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Az amerikaiak bizalma mindenesetre folyamatosan csökken. A Washington Post, az ABC News és az Ipsos friss felmérése szerint mindössze a megkérdezettek 40 százaléka gondolja úgy, hogy Trump szellemileg alkalmas az elnöki feladatok ellátására, miközben tavaly szeptemberben ez az arány még 47 százalék volt.
Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA
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