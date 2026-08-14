Rendkívüli! Most közölte a hadsereg: szövetséges vadászgépek lőttek le egy behatoló drónt a határnál

A lett hadsereg péntek reggel az X közösségi oldalon közölte, hogy a szövetséges vadászgépek lelőttek egy, az ország légterébe behatoló drónt.

Már júniusban is lelőttek egy drónt Lettországban a balti államokban állomásozó francia Rafale-gépek, amelyek a NATO-hoz tartoznak. Az Oroszországgal határos balti államok területén egyre több ilyen jellegű behatolást regisztrálnak.

A múlt héten Németországban, a lipcsei repülőtéren, amely kulcsfontosságú logisztikai csomópont a NATO számára, valamint a katonai és polgári felszerelések Ukrajnába szállításában, felfedeztek egy "azonosítatlan robbanószerkezetet" szállító drónt, amely a forgalom ideiglenes leállását okozta.