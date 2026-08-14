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A Lengyel Légierő F-16-os vadászgépe, emelkedés közben.
Világ

Rendkívüli! Most közölte a hadsereg: szövetséges vadászgépek lőttek le egy behatoló drónt a határnál

MTI
2026. augusztus 14. 09:44

A lett hadsereg péntek reggel az X közösségi oldalon közölte, hogy a szövetséges vadászgépek lelőttek egy, az ország légterébe behatoló drónt.

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Már júniusban is lelőttek egy drónt Lettországban a balti államokban állomásozó francia Rafale-gépek, amelyek a NATO-hoz tartoznak. Az Oroszországgal határos balti államok területén egyre több ilyen jellegű behatolást regisztrálnak.

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A múlt héten Németországban, a lipcsei repülőtéren, amely kulcsfontosságú logisztikai csomópont a NATO számára, valamint a katonai és polgári felszerelések Ukrajnába szállításában, felfedeztek egy "azonosítatlan robbanószerkezetet" szállító drónt, amely a forgalom ideiglenes leállását okozta.

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Címlapkép: Getty Images
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